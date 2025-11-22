Το 5226 της Celia Kritharioti και η φωνή της Ήβης Αδάμου δίνουν νέα διάσταση στο MadWalk 2025 by Three Cents

Σε μια εποχή όπου η εικόνα αλλάζει με ρυθμούς φωτός και η δημιουργία απαιτεί τόλμη, το MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει για να υπενθυμίσει ότι η μόδα και η μουσική δεν συναντιούνται απλώς, συνδιαμορφώνουν την κουλτούρα. Για 15 χρόνια, το πιο ανατρεπτικό fashion music project της χώρας λειτουργεί σαν υβριδικό σύμπαν, ένα σημείο όπου η πασαρέλα αποκτά παλμό και ο ήχος μετατρέπεται σε ύφασμα που ντύνει τη φαντασία.

Στις 26 Νοεμβρίου, το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do θα ανάψει ξανά τα φώτα του για να υποδεχτεί μία διοργάνωση που φέτος δηλώνει ξεκάθαρα τη θεματική της, τη μεταμόρφωση. Μια έννοια βαθιά καλλιτεχνική, σχεδόν ποιητική, που συμβολίζει την ανάγκη για αναγέννηση, την εξέλιξη μέσα από την εμπειρία, αλλά και την επιστροφή σε μια πιο ουσιαστική, πιο αυθεντική εκδοχή του εαυτού.

5226 by Celia Kritharioti

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, η Σίλια Κριθαριώτη ανέλαβε τον παλαιότερο ελληνικό οίκο μόδας, έναν οίκο με ιστορία που ξεκινά το 1906. Κι όμως, μέσα σε λίγα χρόνια, κατάφερε κάτι που ελάχιστοι δημιουργοί επιτυγχάνουν, να επαναπροσδιορίσει την ελληνική υψηλή ραπτική, να τη φέρει στο διεθνές προσκήνιο και να την υπογράψει με μια δική της, απόλυτα αναγνωρίσιμη αισθητική.

Οι δημιουργίες της έχουν φορεθεί από τη Gwyneth Paltrow, τη Jennifer Lopez, τη Lady Gaga, έχουν ζήσει στη σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, αλλά και σε άπειρες στιγμές προσωπικής γιορτής για γυναίκες που επέλεξαν έναν νυφικό Celia Kritharioti για την πιο κρίσιμη μέρα της ζωής τους. Δεν σχεδιάζει απλώς ρούχα, σχεδιάζει μνήμες, αφήνει σημάδια που διαρκούν.

Το 2009 παρουσίασε το prêt-à-porter label 5226, ένα όνομα-φόρο τιμής στην ημερομηνία γέννησης του πατέρα της, Δημήτρη. Με δύο συλλογές κάθε χρόνο, η 5226 ενσωματώνει την κομψότητα της υψηλής ραπτικής στην καθημερινότητα, με προσεκτικά επιλεγμένα υφάσματα, κατασκευή 100% στην Ελλάδα και έναν σχεδιασμό που παραμένει αιχμηρός, φρέσκος και διαχρονικός.

Φέτος, η 5226 συνεχίζει αυτή τη φιλοσοφία παρουσιάζοντας μια σειρά που απευθύνεται στο νεανικό κοινό, μια συλλογή με ζωντάνια, κίνηση και ανάλαφρη αυτοπεποίθηση, η οποία κρατά αναλλοίωτη τη γνωστή αισθητική της, δίνοντάς της όμως τον παλμό και τη φρεσκάδα της νέας γενιάς.

Ήβη Αδάμου

Περισσότερο από μια δεκαετία μετά την πρώτη της εμφάνιση στο MadWalk, η Ήβη Αδάμου επιστρέφει σε μια σκηνή που συνδέθηκε με τα πιο δυνατά της ξεκινήματα, μόνο που αυτή τη φορά η σχέση της μαζί της είναι ολοκληρωτικά διαφορετική. Δεν γυρίζει για να αποδείξει κάτι. Γυρίζει γιατί νιώθει πως κάτι μέσα της έχει ωριμάσει αρκετά ώστε να σταθεί ξανά εκεί, με καινούριο βλέμμα και νέα ενέργεια. Όπως λέει η ίδια, «φέτος νιώθω μια πολύ έντονη επιστροφή», μια επιστροφή που δεν θυμίζει σε τίποτα το 2014, όταν όλα ήταν άγνωστα, συναρπαστικά, γεμάτα άγχος αλλά και αθωότητα.

Τότε ανέβαινε στη σκηνή με την άγνοια και την παρόρμηση των πρώτων βημάτων. Τώρα νιώθει «πιο ώριμη, πιο σταθερή», πραγματικά έτοιμη, όπως το θέτει η ίδια, «να απολαύσω τη διαδικασία». Αυτή η ηρεμία της εμπειρίας είναι που της έχει χαρίσει και μια νέα αυτοπεποίθηση. Όχι την επιφανειακή, αλλά εκείνη που χτίζεται μόνο με τον χρόνο, ένα πιο καθαρό όραμα, μια πιο ευκρινή αίσθηση για το τι θέλει να κάνει στη σκηνή και γιατί.

Παρόλα αυτά, δεν θέλει να αφήσει πίσω όλα όσα χαρακτήριζαν τις πρώτες της εμφανίσεις. Αντιθέτως, επιδιώκει να επιστρέψει σε μια από τις πιο αυθεντικές πλευρές του παρελθόντος της. Την ενέργεια που δεν είχε ακόμη φιλτραριστεί μέσα από την εμπειρία. «Θέλω να φέρω πίσω τον αυθορμητισμό, τον ενθουσιασμό και την ωμή ενέργεια εκείνων των χρόνων», λέει, και σχεδόν μπορεί κανείς να τη φανταστεί να περιγράφει αυτή την πρώτη, ακατέργαστη χαρά του να ανεβαίνει στη σκηνή χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο που αυτή τη φορά, αυτή η ωμή ενέργεια δεν θα εμφανιστεί μόνη της· θα συναντηθεί με μια άλλη, πιο εξελιγμένη αισθητική, «πιο σύγχρονη, πιο δουλεμένη, πιο κοντά σε αυτό που είμαι τώρα».

Φέτος, το τονίζει σχεδόν με συγκίνηση, αισθάνεται πως έχει μια ομάδα που τη στηρίζει με πραγματική πίστη. Η νέα της δισκογραφική, η Golden Records & Minos EMI / Universal, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ψυχική της ηρεμία και στη διάθεσή της να ρισκάρει. «Όταν έχεις ανθρώπους που σε ενθαρρύνουν να πας παρακάτω, ανεβαίνεις στη σκηνή με άλλη δύναμη», λέει, και είναι προφανές πως αυτή η δύναμη δεν είναι θεωρητική, είναι η αίσθηση πως δεν χρειάζεται πια να κουβαλήσει όλα τα βάρη μόνη της.

Από τις προηγούμενες εμφανίσεις της στο MadWalk, υπάρχει μία που ξεχωρίζει με τρόπο καθοριστικό. Η «Σκλάβα». Όχι μόνο γιατί ήταν εντυπωσιακή, αλλά γιατί ήταν, όπως παραδέχεται, κάτι εντελώς κόντρα σε αυτήν. Μια επιλογή που την τρόμαζε και ταυτόχρονα την ενθουσίαζε. Ένα πραγματικό ρίσκο, το οποίο όμως τη βοήθησε να δει και να απελευθερώσει πλευρές του εαυτού της που μέχρι τότε δεν είχε αγγίξει. Γι’ αυτό και τη θυμάται σαν μια στιγμή που την έβγαλε από τα νερά της και τελικά την άλλαξε.

Αυτή η αλλαγή είναι και το κλειδί της φετινής της προσέγγισης. Πλέον, κάθε εμφάνιση για εκείνη πρέπει να έχει λόγο ύπαρξης, ταυτότητα, πυρήνα. Δεν την ενδιαφέρει να παρουσιάσει κάτι απλώς όμορφο. Θέλει να είναι ουσιαστικό, αληθινό και σίγουρα δικό της. Όπως το λέει πολύ καθαρά, «φέτος δεν πάω προς το πιο συναισθηματικό, αλλά προς το πιο τολμηρό, πιο δυνατό, πιο… εγώ».

Και πράγματι, αυτή η φράση δεν ακούγεται σαν πρόθεση. Ακούγεται σαν δήλωση. Σαν το σημείο όπου μια καλλιτέχνιδα αποφασίζει ότι η εξέλιξη δεν είναι πια μόνο υπόθεση του παρελθόντος, είναι τρόπος να σταθεί στο παρόν.

