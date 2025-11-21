Celeb News 21.11.2025

Ο Justin Bieber σταμάτησε για να βοηθήσει έναν οδηγό σε πολυσύχναστο δρόμο και η στιγμή έγινε viral


Ο Justin Bieber σταμάτησε για να βοηθήσει έναν οδηγό που είχε μείνει ακινητοποιημένος, σε μια συγκινητική στιγμή που έγινε viral στο TikTok
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένα ασυνήθιστο και θερμό στιγμιότυπο κατέγραψε ο φακός, όταν ο Justin Bieber σταμάτησε για να βοηθήσει έναν οδηγό που είχε μείνει ακινητοποιημένος στο πλάι ενός πολυσύχναστου δρόμου. Το περιστατικό έγινε viral στο TikTok, με πολλούς χρήστες να μοιράζονται τη στιγμή, χαρακτηρίζοντάς την «αξέχαστη».

Στο βίντεο, ο άνδρας φαίνεται να στέκεται δίπλα στο χαλασμένο όχημά του, αναλογιζόμενος τις δυσκολίες της ζωής του, όταν ξαφνικά παρατηρεί τον τραγουδιστή να πλησιάζει. Η αρχική του έκπληξη μετατράπηκε σε γέλιο και συγκίνηση όταν διαπίστωσε ότι πρόκειται όντως για τον Justin Bieber. Ο τραγουδιστής τον ρώτησε για το πρόβλημα με το αυτοκίνητο και προσέφερε πρακτική βοήθεια, ενώ στο τέλος του βίντεο φαίνεται να του δίνει και μια σύντομη προσευχή.

Το περιστατικό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά από μια σοβαρή τραυματισμό του Justin Bieber, ενώ ο καλλιτέχνης παραμένει ενεργός και στο πλαίσιο των κοινωνικών και φιλανθρωπικών του δραστηριοτήτων. Ο τραγουδιστής έχει βοηθήσει διάφορους ανθρώπους, από δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα όπως το Make-A-Wish και το amfAR, μέχρι προσωπικές πράξεις καλοσύνης, όπως όταν το 2019 έδωσε $40 σε έναν άστεγο στη Μαϊάμι.

Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στο «The League», ένα αποκλειστικό μπασκετικό κλαμπ για διασημότητες και εταιρικά σχήματα, όπου η ομάδα του, Team Skylark, συχνά ξεκινά τα παιχνίδια με προσευχή, την οποία καθοδηγεί ο ίδιος ο τραγουδιστής. Όπως αναφέρει ο συμπαίκτης του Ron Abaekobe, η πίστη και η παρουσία του Justin Bieber επηρεάζουν θετικά την ατμόσφαιρα της ομάδας, ενώ η σύζυγός του Hailey παρακολουθεί τα παιχνίδια για να τον ενθαρρύνει.

Την ίδια περίοδο, ο Justin Bieber γιορτάζει και τις πρόσφατες υποψηφιότητές του στα Grammy για το άλμπουμ «Justice», συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Άλμπουμ της Χρονιάς, Καλύτερου Pop Solo Performance για το τραγούδι «Daises» και Καλύτερης R&B Performance για το «Yukon». Το viral περιστατικό έρχεται να αναδείξει τη φιλανθρωπική διάθεση και την καθημερινή αφοσίωση του καλλιτέχνη σε ανθρώπους γύρω του, πέρα από τη μουσική και τη δημοσιότητα.

