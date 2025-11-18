Η πτώση του Justin Bieber από το σκέιτμπορντ που έγινε viral

Μια πτώση στο σκέιτμπορντ υπενθυμίζει στον pop star ότι τα χρόνια περνούν, αλλά η αφοσίωση στη μουσική μένει αλύγιστη

Ο Justin Bieber είχε ένα ατυχές συμβάν με το ηλεκτρικό του σκέιτμπορντ, το οποίο τον άφησε με έντονους πόνους και μια αναπάντεχη δημόσια παραδοχή. Ο 31χρονος pop star αποκάλυψε ότι μια άτσαλη πτώση από το ηλεκτρικό του σκέιτμπορντ τον προσγείωσε με δύναμη στο έδαφος. «Τα πλευρά μου πονάνε τόσο πολύ, αδελφέ», είπε ο Justin Bieber, περιγράφοντας ανοιχτά το εύρος της ενόχλησης που τον ταλαιπωρεί.

Ο Justin Bieber παραδέχθηκε: «Πονάω πραγματικά. Προσπαθώ να το παίξω ψύχραιμος, αλλά με δυσκολεύει πολύ». Όπως εξήγησε, ο πόνος επηρεάζει κάθε του κίνηση, ακόμη και τις πλέον απλές, ενώ έχει δυσκολέψει ακόμη και το τραγούδι αλλά και το γέλιο του.

Παρά την ενόχληση, ο τραγουδιστής του «Peaches» δεν επέτρεψε στον τραυματισμό να τον απομακρύνει από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Ο Justin Bieber συμμετείχε κανονικά σε ζωντανή πρόβα ενόψει του Coachella Music Festival 2026, δείχνοντας ότι παραμένει αφοσιωμένος στη δουλειά του, ακόμη και όταν το σώμα του δεν συνεργάζεται.

Το φεστιβάλ έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο, γεγονός που σημαίνει ότι ο Justin Bieber αναμένεται να έχει πλήρως αναρρώσει έως τότε. Μέχρι στιγμής, δείχνει αποφασισμένος να αφήσει πίσω του το περιστατικό και να επιστρέψει στη σκηνή με την ενέργεια και τη δυναμική που τον καθιέρωσαν.

