Μουσικά Νέα 17.11.2025

6 θρυλικοί τραγουδιστές ενώνουν τις φωνές τους σε ένα supergroup για τη μάχη κατά του καρκίνου

Ο ολυμπιονίκης του πατινάζ και επιζών καρκίνου Scott Hamilton, συγκεντρώνει σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής και του αθλητισμού για να στηρίξουν την έρευνα κατά του καρκίνου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια ανεπανάληπτη μουσική σύμπραξη ετοιμάζεται να ζωντανέψει στο Nashville, καθώς έξι εμβληματικοί τραγουδιστές ροκ συγκροτημάτων της δεκαετίας του 1970 και του 1980 ενώνουν τις δυνάμεις τους για χάρη της ετήσιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης «Scott Hamilton and Friends». Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκεται ο ολυμπιονίκης του πατινάζ και επιζών καρκίνου Scott Hamilton, ο οποίος για άλλη μια χρονιά συγκεντρώνει σημαντικές προσωπικότητες της μουσικής και του αθλητισμού για να στηρίξουν την έρευνα κατά του καρκίνου.

Ο 67χρονος Scott Hamilton δηλώνει ενθουσιασμένος για τη φετινή σύνθεση του εγχειρήματος. «Θα είναι μια τεράστια ροκ συναυλία» αναφέρει χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας. «Φέρνουμε στη σκηνή έξι τραγουδιστές από συγκροτήματα που υπήρξαν εμβληματικά στα τέλη της δεκαετίας του εβδομήντα και του ογδόντα». Στο supergroup συμμετέχουν ο Kevin Cronin των REO Speedwagon, ο Wally Palmar των The Romantics, ο Mike Reno των Loverboy, ο Jason Derlatka των Journey, ο Jason Scheff, επί χρόνια βασική φωνή των Chicago, και ο John Elefante, πρώην τραγουδιστής των Kansas.

Για τον ίδιο τον Scott Hamilton, η συγκεκριμένη συνεργασία έχει και προσωπική διάσταση. «Πολλοί από αυτούς ήταν ήρωές μου. Κάποτε θα έκανα τα πάντα για ένα εισιτήριο backstage. Τώρα θα παρευρεθούν σε δική μου εκδήλωση. Είναι απίστευτο» τονίζει.

Η φιλανθρωπική παράσταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου στο Bridgestone Arena του Nashville, συνδυάζει μοναδικά το καλλιτεχνικό πατινάζ με ζωντανές ερμηνείες. «Μετατρέπουμε το στάδιο σε θέατρο. Το κοινό κάθεται δίπλα στον πάγο, χωρίς εμπόδια, βιώνοντας τον αθλητή και τον καλλιτέχνη από απόσταση αναπνοής» εξηγεί ο Scott Hamilton. Οι θεατές θα ακούσουν κλασικές επιτυχίες, όπως το «Almost Paradise» του Mike Reno, ενώ κορυφαίοι αθλητές του πατινάζ, όπως οι Nathan Chen, Maxim Naumov, Keegan Messing και Gracie Gold, θα παρουσιάσουν χορογραφίες πάνω στον πάγο με μουσική των REO Speedwagon, Loverboy και Chicago.

Ο σκοπός της βραδιάς παραμένει βαθιά προσωπικός για τον Scott Hamilton, ο οποίος έχει επιβιώσει από καρκίνο και έχει ιδρύσει το CARES καθώς και το πρόγραμμα The 4th Angel, που συνδέει ασθενείς με ανθρώπους που έχουν ήδη περάσει την ίδια εμπειρία. «Εύχομαι να είχα τότε κάποιον να μου εξηγήσει τι να περιμένω. Ήθελα να αλλάξω την εμπειρία του καρκίνου για όσους έρχονται αντιμέτωποι με αυτό» είχε δηλώσει το 2024.

Σήμερα, ο Scott Hamilton εμφανίζεται αισιόδοξος. «Όλα όσα έχω δει και μάθει με κάνουν να πιστεύω πως θα έρθει μια μέρα, πιθανότατα στη διάρκεια της δικής μου ζωής, όπου κανείς δεν θα πεθαίνει από καρκίνο» υπογραμμίζει. Με μουσική θρύλων και αθλητές παγκόσμιας κλάσης, η φετινή εκδήλωση «Scott Hamilton and Friends» φιλοδοξεί να προσφέρει όχι μόνο μια αξέχαστη βραδιά, αλλά και ζωτική υποστήριξη σε έναν σκοπό που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

