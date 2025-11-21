Ο Daniel Radcliffe έστειλε γράμμα στον 11χρονο Dominic McAlpine για τον νέο Harry Potter

Ο Daniel Radcliffe, γνωστός για τον ρόλο του ως Harry Potter στις οκτώ ταινίες του franchise, αποκάλυψε ότι έστειλε μια επιστολή στον Dominic McAlpine, τον 11χρονο ηθοποιό που έχει αναλάβει τον αντίστοιχο ρόλο στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά.

Ο Radcliffe παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένος με τον εμβληματικό χαρακτήρα, έχοντας υποδυθεί τον Harry στις ταινίες της Warner Bros. που κυκλοφόρησαν από το 2001 έως το 2011.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή Good Morning America, ο ηθοποιός δήλωσε: «Δεν θα έλεγα ότι όποιος πρόκειται να παίξει τον Harry πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μου, αλλά ξέρω μερικούς ανθρώπους που δουλεύουν στην παραγωγή. Έγραψα στον Dominic και του έστειλα ένα γράμμα και εκείνος μου απάντησε με ένα πολύ γλυκό σημείωμα».

Η επιλογή του McAlpine για τον ρόλο ανακοινώθηκε τον Μάιο, μαζί με τους Arabella Stanton ως Hermione Granger και Alastair Stout στο ρόλο του Ron Weasley, μετά από ανοιχτή πρόσκληση για οντισιόν. Οι παραγωγοί είχαν επίσης ανακοινώσει ότι John Lithgow θα υποδυθεί τον Albus Dumbledore, Papa Essiedu τον Severus Snape, Janet McTeer τη Minerva McGonagall και Nick Frost τον Rubeus Hagrid.

Ο Radcliffe εξήγησε ότι δεν ήθελε να γίνει «σκιά» στη ζωή των νέων ηθοποιών: «Ήθελα απλώς να γράψω στον McAlpine για να του πω: “Ελπίζω να περάσεις υπέροχα και ακόμα καλύτερα απ’ ό,τι πέρασα εγώ – εγώ πέρασα φανταστικά, αλλά ελπίζω εσύ να περάσεις ακόμη καλύτερα”. Και πραγματικά, βλέπω αυτές τις φωτογραφίες με εκείνον και τα υπόλοιπα παιδιά και θέλω μόνο να τα αγκαλιάσω. Μου φαίνονται τόσο μικρά. Τα κοιτάζω και λέω: “Είναι τρελό που το έκανα και εγώ αυτό σε αυτήν την ηλικία”. Αλλά ταυτόχρονα είναι απίστευτα γλυκό και ελπίζω να περνάνε τέλεια»».

Σύμφωνα με το HBO, η σειρά έχει σχεδιαστεί ως πιστή μεταφορά των θρυλικών βιβλίων της J.K. Rowling, η οποία θα συμμετέχει και ως εκτελεστική παραγωγός. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του HBO και Max Content, Casey Bloys, έχει αναφέρει ότι η παραγωγή προγραμματίζεται να διαρκέσει περίπου 10 χρόνια, όσο διήρκησε και η δημιουργία των οκτώ ταινιών. Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο HBO και το HBO Max το 2027, σύμφωνα με τον Guardian.

