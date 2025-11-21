Μουσική 21.11.2025

Το Βατικανό γιόρτασε τα 75α γενέθλια Αρχιεπισκόπου με ένα απρόσμενο… rave party

Η Αγία Έδρα ανέθεσε στον ιερέα Guilherme να μετατρέψει την πλατεία μπροστά από τον καθεδρικό ναό St. Elisabeth σε σκηνή φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια εικόνα που θύμιζε περισσότερο Tomorrowland παρά παραδοσιακή εκκλησιαστική εκδήλωση, ο εορτασμός των 75ων γενεθλίων του Αρχιεπισκόπου Bernard Bober στη Σλοβακία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο απρόσμενες πρωτοβουλίες που έχει εγκρίνει η Καθολική Εκκλησία τα τελευταία χρόνια. Με επίσημη έγκριση από τον Πάπα και κατόπιν πρωτοβουλίας της Αγίας Έδρας, η επίσημη διοίκηση του Βατικανού κάλεσε τον καθολικό ιερέα και παραγωγό ηλεκτρονικής μουσικής Guilherme να οργανώσει μια πλήρους κλίμακας rave βραδιά έξω από τον καθεδρικό ναό St. Elisabeth του 14ου αιώνα.

Η πλατεία μεταμορφώθηκε σε σκηνή φεστιβάλ με ισχυρά lasers, projection mapping πάνω στην επιβλητική γοτθική πρόσοψη του ναού, γιγαντιαία ηχητικά συστήματα και χιλιάδες νέους να χορεύουν στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής. Σε μια στιγμή που συγκέντρωσε ενθουσιασμό αλλά και έκπληξη, ο ιερέας παρουσίασε ένα ακυκλοφόρητο δικό του κομμάτι με τίτλο «Dear Young People».

Διάβασε επίσης: Ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε stars του Hollywood – Τι τους ζήτησε (Video)

Σύμφωνα με πηγές της Καθολικής Εκκλησίας στη Σλοβακία, η εκδήλωση είχε ως στόχο να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στη θρησκευτική πίστη και τη σύγχρονη νεανική κουλτούρα. Η Αγία Έδρα εξετάζει τα τελευταία χρόνια νέες μορφές προσέγγισης της νεολαίας, και η επίσημη διοίκηση του Βατικανού θεωρεί την πρωτοβουλία αυτή ως έναν τολμηρό αλλά συνειδητό τρόπο ενίσχυσης του διαλόγου με τις νεότερες γενιές.

Το σκηνικό ήταν εντυπωσιακό. Η γοτθική αρχιτεκτονική του St. Elisabeth Cathedral λούστηκε από πολύχρωμες δέσμες φωτός, ενώ ο παλμός της μουσικής γέμισε την πλατεία με ενέργεια που ούτε οι παλαιότεροι ούτε οι νεότεροι παρευρισκόμενοι είχαν ξαναζήσει σε θρησκευτικό πλαίσιο. Πιστοί, νέοι και επισκέπτες της πόλης μοιράστηκαν μία βραδιά στην οποία η παράδοση συνάντησε με τον πιο αναπάντεχο τρόπο τον σύγχρονο ρυθμό.

Τοπικά μέσα χαρακτήρισαν την εκδήλωση «ένα από τα πιο τολμηρά και πρωτοποριακά γεγονότα που έχει οργανώσει η Καθολική Εκκλησία στη Σλοβακία». Παρότι δεν έλειψαν οι αντιδράσεις, ο στόχος της Αγίας Έδρας ήταν σαφής. Να δείξει ότι η πίστη δεν είναι στατική και ότι μπορεί να εκφραστεί και μέσα από σύγχρονα πολιτιστικά μέσα, αν αυτά καταφέρουν να συνδεθούν με ειλικρίνεια και διακριτικότητα με τη θεολογική τους βάση.

Διάβασε επίσης: Ο Πάπας Λέων αποκαλύπτει τις αγαπημένες του ταινίες

Δες κι αυτό…

 

party rave party Βαρικανό εκκλησία Καθολική Εκκλησία παπάς
