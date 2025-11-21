Τέλος μιας εποχής για τη βρετανική indie σκηνή – Πέθανε ο Gary «Mani» Mounfield

Ο μπασίστας των Stone Roses και των Primal Scream έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά

Ο Gary «Mani» Mounfield, μία από τις πιο καθοριστικές μορφές της βρετανικής indie σκηνής, πέθανε σε ηλικία 63 ετών, όπως ανακοίνωσε ο αδελφός του. Η είδηση προκάλεσε κύμα συγκίνησης στον μουσικό κόσμο, με πολλούς συναδέλφους και θαυμαστές να αποτίουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου του Μάντσεστερ στα τέλη του 20ού αιώνα. Ο Gary Mounfield υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Stone Roses, ενός συγκροτήματος που όρισε τον λεγόμενο ήχο του «Madchester» συνδυάζοντας alternative rock, ψυχεδελικά στοιχεία και χορευτικούς ρυθμούς με τρόπο που επηρέασε βαθιά ολόκληρη τη γενιά των ’90s. Συμμετείχε στα δύο ιστορικά στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, το «The Stone Roses» του 1989 και το «Second Coming» του 1994, τα οποία θεωρούνται ορόσημα για την εξέλιξη του βρετανικού ήχου.

Μετά τη διάλυση των Stone Roses, ο Gary Mounfield εντάχθηκε το 1996 στους Primal Scream, με τους οποίους συνεργάστηκε επί περίπου 15 χρόνια συμβάλλοντας στην περαιτέρω διεύρυνση της μουσικής τους ταυτότητας. Η επιστροφή του στους Stone Roses το 2012, όταν το συγκρότημα επανενώθηκε για σειρά εμφανίσεων που κράτησαν έως το 2017, αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες επανασυνδέσεις της βρετανικής μουσικής σκηνής.

Οι αντιδράσεις στον θάνατό του υπήρξαν άμεσες και συγκινητικές. Ο τραγουδιστής των Stone Roses, Ian Brown, έγραψε στο X «Rest in Peace Mani». Ο Liam Gallagher δήλωσε ότι βρίσκεται σε «πλήρη σοκ» χαρακτηρίζοντας τον Gary Mounfield «ήρωα» της γενιάς του. Μηνύματα συμπαράστασης δημοσίευσαν και άλλοι καλλιτέχνες του Μάντσεστερ, όπως ο Shaun Ryder και η Rowetta των Happy Mondays, καθώς και ο Tim Burgess των Charlatans που μοιράστηκε πρόσφατη φωτογραφία από κοινή τους εμφάνιση για τα γενέθλια του μουσικού. Η προσωπική ζωή του Gary Mounfield σημαδεύτηκε από απώλειες. Η σύζυγός του, Imelda Mounfield, πέθανε τον Νοέμβριο του 2023 μετά από μάχη με καρκίνο του εντέρου. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δίδυμα αγόρια το 2013. Παρά το πένθος, ο Gary Mounfield είχε ανακοινώσει περιοδεία συναντήσεων με το κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο να μοιραστεί ιστορίες από τις δεκαετίες του στους Stone Roses και τους Primal Scream.

Με τον χαρακτηριστικό του ρυθμικό ήχο στο μπάσο και τη δυναμική του παρουσία επί σκηνής, ο Gary «Mani» Mounfield θεωρείται θεμελιώδης φυσιογνωμία του Μάντσεστερ και της brit-indie κουλτούρας. Μαζί με τον Ian Brown, τον John Squire και τον Alan «Reni» Wren, διαμόρφωσε ένα μουσικό ύφος που άσκησε επιρροή σε εμβληματικές μπάντες όπως οι Oasis και σε ολόκληρη τη νεότερη κιθαριστική σκηνή. Ο θάνατός του κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη βρετανική μουσική, αφήνοντας πίσω του έναν ήχο που εξακολουθεί να καθορίζει και να εμπνέει νέους δημιουργούς.

