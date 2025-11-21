Θρίαμβος του The Weeknd με την περιοδεία After Hours ‘Til Dawn – Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια και γράφει ιστορία

Η διεθνής περιοδεία του The Weeknd, με τίτλο «After Hours ‘Til Dawn», ξεπέρασε επίσημα τα 1 δισ. δολάρια σε έσοδα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Live Nation. Η περιοδεία έχει συνολικές εισπράξεις 1.004 δισ. δολαρίων, προσελκύοντας περίπου 7.55 εκατομμύρια θεατές σε 153 συναυλίες από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Νοέμβριο του 2025. Τα στοιχεία της Live Nation βασίζονται σε προπωλήσεις, πωλήσεις εισιτηρίων καθώς και σε VIP και platinum πακέτα που συλλέχθηκαν από τις 4 Μαρτίου 2022 έως τις 14 Νοεμβρίου 2025.

Η περιοδεία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2026 στη Λισαβόνα, στο Estádio do Restelo. Ο πρόεδρος περιοδειών της Live Nation, Omar Al-joulani, δήλωσε ότι «ο The Weeknd συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει το τι σημαίνει καλλιτέχνης παγκόσμιου βεληνεκούς». Όπως είπε «η υπέρβαση του ορίου του ενός δισεκατομμυρίου αποτελεί απόδειξη της διαχρονικής επιρροής του και της αμείωτης ζήτησης για τα live shows του. Χρόνο με τον χρόνο γεμίζει στάδια σε όλο τον κόσμο και η περιοδεία αυτή καταγράφεται πλέον ως μία από τις μεγαλύτερες όλων των εποχών, πραγματική αντανάκλαση της καλλιτεχνικής του δύναμης».

Η διαδρομή του The Weeknd προς αυτή την κορυφαία επίδοση δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Την τελευταία βραδιά των συναυλιών του το 2022, ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε στη σκηνή του SoFi Stadium στο Λος Άντζελες, όταν η φωνή του ράγισε και στη συνέχεια χάθηκε, αναγκάζοντάς τον να ακυρώσει την εμφάνιση λίγο μετά την έναρξή της. Η εμπειρία αυτή παρέμεινε χειρόγραφη ανάμνηση των θαυμαστών έως τις αρχές του 2025, όταν ο The Weeknd αποτύπωσε το προσωπικό του ταξίδι στο άλμπουμ και στη μυθοπλαστική ταινία «Hurry Up Tomorrow».

Το καλοκαίρι του 2025 επέστρεψε θριαμβευτικά στο SoFi Stadium για μία σειρά τεσσάρων συναυλιών, σφραγίζοντας τον στενό δεσμό του με το συγκεκριμένο στάδιο. Ο επικεφαλής παγκόσμιων περιοδειών της CAA, Darryl Eaton, υπογράμμισε τη σημασία της επιτυχίας αυτής λέγοντας ότι «πολύ λίγοι καλλιτέχνες φτάνουν σε τέτοιο επίπεδο παγκόσμιας απήχησης. Είναι πραγματικά εξαιρετικό και το να συμμετέχω στην ομάδα που στηρίζει την άνοδο του Abel προς αυτό το ορόσημο αποτελεί μία από τις πιο περήφανες στιγμές της καριέρας μου».

Οι περιοδείες που ξεπερνούν το 1 δισ. δολάρια αποτελούν νέο φαινόμενο στη μουσική βιομηχανία. Το 2023 η Taylor Swift έγινε η πρώτη καλλιτέχνις που έσπασε το φράγμα του δισεκατομμυρίου με την περιοδεία «Eras Tour», σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία του Pollstar. Η περιοδεία της συγκέντρωσε 1.04 δισ. δολάρια, με 4.35 εκατομμύρια εισιτήρια σε 60 εμφανίσεις. Το 2024 η Taylor Swift κατέρριψε εκ νέου το ρεκόρ της, καθώς το Pollstar ανακοίνωσε ότι η «Eras Tour» ολοκλήρωσε την πορεία της με συνολικά 2.2 δισ. δολάρια, καθιστώντας την την πιο επικερδή περιοδεία όλων των εποχών.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 το Pollstar ανέφερε ότι οι συνολικές εισπράξεις της περιοδείας «Music of the Spheres» των Coldplay ανήλθαν σε 1.39 δισ. δολάρια, με την περιοδεία να διαρκεί επίσης από το 2022 έως το 2025. Η είσοδος του The Weeknd στο κλειστό κλαμπ των καλλιτεχνών με περιοδεία άνω του 1 δισ. δολαρίων επιβεβαιώνει τη διαρκή διεθνή επιρροή του Abel Tesfaye και τη σημαντική θέση που κατέχει στην παγκόσμια μουσική σκηνή.

