Τα 4 αρώματα που αξίζει να βάλεις στο καλάθι σου αυτή τη Black Friday

Οι νέες αρωματικές κυκλοφορίες που αξίζει να επενδύσετε στις εκπτώσεις της Black Friday, με τις πιο φρέσκες νότες για τη σεζόν

Η Black Friday δεν είναι απλώς η εποχή των εκπτώσεων στα ρούχα και τα gadgets, αλλά και η απόλυτη ευκαιρία για να επενδύσουμε στον τομέα της ομορφιάς. Αυτή η περίοδος δίνει τη δυνατότητα να ανανεώσουμε τα αγαπημένα μας beauty προϊόντα και να ανακαλύψουμε νέες πολυτελείς επιλογές, χωρίς να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό μας. Από κρέμες σώματος μέχρι skincare και αρώματα, οι εκπτώσεις προσφέρουν μια μοναδική αφορμή για να φροντίσουμε τον εαυτό μας με προϊόντα που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο ξεχωριστή.

Τα αρώματα, παραδοσιακά, βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής κάθε λάτρης του beauty κόσμου. Με εκπτώσεις που φτάνουν ακόμα και το 40%, η Black Friday δίνει την τέλεια ευκαιρία να επενδύσουμε σε ένα νέο signature scent ή σε limited editions από αγαπημένους οίκους.

Και ενώ τα inbox μας γεμίζουν με προσφορές από κάθε είδους προϊόντα, η Black Friday για τους beauty lovers αποκτά ξεχωριστή αξία. Είναι η περίοδος που η επιθυμία για πολυτελή προϊόντα συναντά τις οικονομικές ευκαιρίες, κάνοντας κάθε wishlist πιο προσιτή και κάθε αγορά πιο χαρούμενη. Από το άρωμα που πάντα ονειρευόσουν μέχρι τη μικρή πολυτέλεια που θέλεις να προσφέρεις στον εαυτό σου, τώρα είναι η στιγμή να ενδώσεις χωρίς ενοχές.

4 αρώματα που αξίζει να αγοράσεις

Paradoxe Eau de Parfum – Prada

Είναι ένα άρωμα που μαγνητίζει από την πρώτη στιγμή. Η φρεσκάδα του μανταρινιού χαρίζει στο άρωμα με μια ζωντάνια που ξυπνά τις αισθήσεις, ενώ η καρδιά από λευκά λουλούδια, γιασεμί και άνθη πορτοκαλιάς προσθέτει μια σαγηνευτική, θηλυκή αύρα. Η θερμή βάση από βανίλια, κεχριμπάρι και λευκό μόσχο δημιουργεί μια διαρκή αίσθηση άνεσης και κομψότητας, κάνοντάς το ιδανικό για καθημερινή χρήση αλλά και για βραδινές εμφανίσεις. Με την κομψή, επαναγεμιζόμενη συσκευασία του, το Paradoxe δεν είναι απλώς άρωμα, είναι μια δήλωση προσωπικότητας και στιλ που σε κάνει να ξεχωρίζεις όπου κι αν βρίσκεσαι.

La Bomba Eau de Parfum – Carolina Herrera

Το La Bomba Eau de Parfum είναι ένα άρωμα γεμάτο ενέργεια και αυτοπεποίθηση, σχεδιασμένο για γυναίκες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Οι πρώτες νότες από εξωτική πιτάγια χαρίζουν ζουμερή, φρουτώδη φρεσκάδα, ενώ η καρδιά του αποκαλύπτει ένα λουλουδένιο μπουκέτο με παιώνια και κόκκινο φραγκοστάφυλο, συνδυάζοντας ρομαντισμό με τόλμη. Η βάση από ηλιοκαμένη βανίλια και πατσουλί αφήνει μια θερμή, αισθησιακή υπογραφή που μένει στο δέρμα, ενώ το φιαλίδιο σε έντονο φούξια χρώμα με σχήμα πεταλούδας υπογραμμίζει την ιδέα της ελευθερίας και της θηλυκότητας. Ένα άρωμα που δεν περνά απαρατήρητο, ιδανικό για κάθε στιγμή που θέλεις να νιώσεις δυνατή και λαμπερή.

Goddess Eau De Parfum – Burberry

Το Goddess Eau de Parfum της Burberry είναι ένα άρωμα που συνδυάζει εσωτερική δύναμη και θηλυκή τρυφερότητα σε μια μοναδική σύνθεση. Οι νότες βανίλιας, infusion, χαβιάρι και absolute, δημιουργούν μια πλούσια, γλυκιά αίσθηση, ενώ η διακριτική νότα λεβάντας χαρίζει φρεσκάδα και λάμψη. Το επαναγεμιζόμενο, κομψό μπουκάλι αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Burberry σε βιώσιμες luxury επιλογές.

Roses on ice – Kilian

Το Roses On Ice από τον οίκο Kilian είναι ένα άρωμα που αποτυπώνει την αγαπημένη στιγμή απόλαυσης της Elisabeth Jones Hennessy, συζύγου του δημιουργού. Εμπνευσμένο από το Hendricks gin που αγαπά να πίνει σκέτο, με πάγο και λίγες σταγόνες λάιμ, το άρωμα ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο λουλουδάτο και το βοτανώδες. Οι νότες του τριαντάφυλλου και του αγγουριού αναδημιουργούν την αίσθηση δροσιάς και φυσικότητας που βιώνει η Elizabeth κάθε φορά που απολαμβάνει το μοναδικό, αγγλικό της τζιν, προσφέροντας μια αρωματική εμπειρία φρέσκια, κομψή και αισθαντική.

