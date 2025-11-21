Beauty 21.11.2025

Τα 4 αρώματα που αξίζει να βάλεις στο καλάθι σου αυτή τη Black Friday

arwmata
Οι νέες αρωματικές κυκλοφορίες που αξίζει να επενδύσετε στις εκπτώσεις της Black Friday, με τις πιο φρέσκες νότες για τη σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Black Friday δεν είναι απλώς η εποχή των εκπτώσεων στα ρούχα και τα gadgets, αλλά και η απόλυτη ευκαιρία για να επενδύσουμε στον τομέα της ομορφιάς. Αυτή η περίοδος δίνει τη δυνατότητα να ανανεώσουμε τα αγαπημένα μας beauty προϊόντα και να ανακαλύψουμε νέες πολυτελείς επιλογές, χωρίς να επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό μας. Από κρέμες σώματος μέχρι skincare και αρώματα, οι εκπτώσεις προσφέρουν μια μοναδική αφορμή για να φροντίσουμε τον εαυτό μας με προϊόντα που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο ξεχωριστή.

Τα αρώματα, παραδοσιακά, βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής κάθε λάτρης του beauty κόσμου. Με εκπτώσεις που φτάνουν ακόμα και το 40%, η Black Friday δίνει την τέλεια ευκαιρία να επενδύσουμε σε ένα νέο signature scent ή σε limited editions από αγαπημένους οίκους.

arwma_derma
Pinterest

Διάβασε επίσης: Maroon: Αυτή είναι η απόχρωση που θα φωτίσει τα καστανά σου μαλλιά

Και ενώ τα inbox μας γεμίζουν με προσφορές από κάθε είδους προϊόντα, η Black Friday για τους beauty lovers αποκτά ξεχωριστή αξία. Είναι η περίοδος που η επιθυμία για πολυτελή προϊόντα συναντά τις οικονομικές ευκαιρίες, κάνοντας κάθε wishlist πιο προσιτή και κάθε αγορά πιο χαρούμενη. Από το άρωμα που πάντα ονειρευόσουν μέχρι τη μικρή πολυτέλεια που θέλεις να προσφέρεις στον εαυτό σου, τώρα είναι η στιγμή να ενδώσεις χωρίς ενοχές.

4 αρώματα που αξίζει να αγοράσεις

Paradoxe Eau de Parfum – Prada 

Είναι ένα άρωμα που μαγνητίζει από την πρώτη στιγμή. Η φρεσκάδα του μανταρινιού χαρίζει στο άρωμα με μια ζωντάνια που ξυπνά τις αισθήσεις, ενώ η καρδιά από λευκά λουλούδια, γιασεμί και άνθη πορτοκαλιάς προσθέτει μια σαγηνευτική, θηλυκή αύρα. Η θερμή βάση από βανίλια, κεχριμπάρι και λευκό μόσχο δημιουργεί μια διαρκή αίσθηση άνεσης και κομψότητας, κάνοντάς το ιδανικό για καθημερινή χρήση αλλά και για βραδινές εμφανίσεις. Με την κομψή, επαναγεμιζόμενη συσκευασία του, το Paradoxe δεν είναι απλώς άρωμα, είναι μια δήλωση προσωπικότητας και στιλ που σε κάνει να ξεχωρίζεις όπου κι αν βρίσκεσαι.

paradoxe_prada

La Bomba Eau de Parfum – Carolina Herrera 

Το La Bomba Eau de Parfum είναι ένα άρωμα γεμάτο ενέργεια και αυτοπεποίθηση, σχεδιασμένο για γυναίκες που θέλουν να ξεχωρίζουν. Οι πρώτες νότες από εξωτική πιτάγια χαρίζουν ζουμερή, φρουτώδη φρεσκάδα, ενώ η καρδιά του αποκαλύπτει ένα λουλουδένιο μπουκέτο με παιώνια και κόκκινο φραγκοστάφυλο, συνδυάζοντας ρομαντισμό με τόλμη. Η βάση από ηλιοκαμένη βανίλια και πατσουλί αφήνει μια θερμή, αισθησιακή υπογραφή που μένει στο δέρμα, ενώ το φιαλίδιο σε έντονο φούξια χρώμα με σχήμα πεταλούδας υπογραμμίζει την ιδέα της ελευθερίας και της θηλυκότητας. Ένα άρωμα που δεν περνά απαρατήρητο, ιδανικό για κάθε στιγμή που θέλεις να νιώσεις δυνατή και λαμπερή.

 

la_bomba

Goddess Eau De Parfum – Burberry 

Το Goddess Eau de Parfum της Burberry είναι ένα άρωμα που συνδυάζει εσωτερική δύναμη και θηλυκή τρυφερότητα σε μια μοναδική σύνθεση. Οι νότες βανίλιας, infusion, χαβιάρι και absolute, δημιουργούν μια πλούσια, γλυκιά αίσθηση, ενώ η διακριτική νότα λεβάντας χαρίζει φρεσκάδα και λάμψη. Το επαναγεμιζόμενο, κομψό μπουκάλι αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Burberry σε βιώσιμες luxury επιλογές.

Roses on ice – Kilian 

Το Roses On Ice από τον οίκο Kilian είναι ένα άρωμα που αποτυπώνει την αγαπημένη στιγμή απόλαυσης της Elisabeth Jones Hennessy, συζύγου του δημιουργού. Εμπνευσμένο από το Hendricks gin που αγαπά να πίνει σκέτο, με πάγο και λίγες σταγόνες λάιμ, το άρωμα ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο λουλουδάτο και το βοτανώδες. Οι νότες του τριαντάφυλλου και του αγγουριού αναδημιουργούν την αίσθηση δροσιάς και φυσικότητας που βιώνει η Elizabeth κάθε φορά που απολαμβάνει το μοναδικό, αγγλικό της τζιν, προσφέροντας μια αρωματική εμπειρία φρέσκια, κομψή και αισθαντική.

roses_on_ice

Διάβασε επίσης: Το καρέ με φτερωτές άκρες είναι η χειμερινή ανανέωση που χρειαζόσουν στα μαλλιά σου

Δες κι αυτό…

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Black Friday αρώματα ομορφιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Θρίαμβος του The Weeknd με την περιοδεία After Hours ‘Til Dawn – Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια και γράφει ιστορία

Θρίαμβος του The Weeknd με την περιοδεία After Hours ‘Til Dawn – Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια και γράφει ιστορία

21.11.2025
Επόμενο
Το Hollywood τίμησε τη μνήμη του Chadwick Boseman με ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Το Hollywood τίμησε τη μνήμη του Chadwick Boseman με ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

21.11.2025

Δες επίσης

Η καφέ σουέτ τσάντα θα σε κάνει να αφήσεις οριστικά πίσω το κλασικό μαύρο δέρμα
Fashion

Η καφέ σουέτ τσάντα θα σε κάνει να αφήσεις οριστικά πίσω το κλασικό μαύρο δέρμα

21.11.2025
MadWalk 2024: Τα ντουέτα που μαγνήτισαν όλα τα βλέμματα
Life

MadWalk 2024: Τα ντουέτα που μαγνήτισαν όλα τα βλέμματα

21.11.2025
Maroon: Αυτή είναι η απόχρωση που θα φωτίσει τα καστανά σου μαλλιά
Beauty

Maroon: Αυτή είναι η απόχρωση που θα φωτίσει τα καστανά σου μαλλιά

21.11.2025
Οι Deux Hommes και η Γκάια Μερκούρη σε μια ξεχωριστή σύμπραξη στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Οι Deux Hommes και η Γκάια Μερκούρη σε μια ξεχωριστή σύμπραξη στο MadWalk 2025 by Three Cents

21.11.2025
Η τέχνη του Maison Faliakos και η φωνή της Ρίας Ελληνίδου δίνουν νέα διάσταση στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η τέχνη του Maison Faliakos και η φωνή της Ρίας Ελληνίδου δίνουν νέα διάσταση στο MadWalk 2025 by Three Cents

21.11.2025
Αν θες το παλτό σου να ξεχωρίζει φέτος, τότε πρέπει να επιλέξεις αυτό το animal print
Fashion

Αν θες το παλτό σου να ξεχωρίζει φέτος, τότε πρέπει να επιλέξεις αυτό το animal print

21.11.2025
Έτσι θα «κλείσεις» το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα στο μικρό σου διαμέρισμα
Life

Έτσι θα «κλείσεις» το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα στο μικρό σου διαμέρισμα

20.11.2025
Μην αγγίζετε ποτέ τον βραστήρα του ξενοδοχείου σας – Οι ταξιδιώτες εξηγούν τον λόγο
Life

Μην αγγίζετε ποτέ τον βραστήρα του ξενοδοχείου σας – Οι ταξιδιώτες εξηγούν τον λόγο

20.11.2025
Ζέτα Μακρυπούλια: Με καταπράσινο κήπο και boho διάθεση το σπίτι της στο κέντρο της Αθήνας (φωτογραφίες)
Life

Ζέτα Μακρυπούλια: Με καταπράσινο κήπο και boho διάθεση το σπίτι της στο κέντρο της Αθήνας (φωτογραφίες)

20.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Αιχμές από τον Κ. Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική: Οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη

Αιχμές από τον Κ. Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική: Οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου