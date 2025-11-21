Celeb News 21.11.2025

Το Hollywood τίμησε τη μνήμη του Chadwick Boseman με ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

boseman
Η τελετή για τον Chadwick Boseman συγκέντρωσε συνεργάτες και οικεία πρόσωπα, τιμώντας τη ζωή, την καριέρα και την κληρονομιά του ηθοποιού
Μαρία Χατζηγιάννη

Την Πέμπτη, φίλοι, οικογένεια και θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Λος Άντζελες για να τιμήσουν τον αείμνηστο ηθοποιό Chadwick Boseman, ο οποίος απέκτησε αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Η ημέρα ανακηρύχθηκε επισήμως «Chadwick Boseman Day», ενώ η τελετή περιλάμβανε ομιλίες από συνεργάτες του ηθοποιού και οικεία πρόσωπα, σε μια εκδήλωση γεμάτη συγκίνηση και αναγνώριση της συνεισφοράς του στον κινηματογράφο.

Η Viola Davis, συμπρωταγωνίστρια του ηθοποιού την ταινία «Ma Rainey’s Black Bottom», αναφέρθηκε στη συνεργασία τους λίγο πριν τον θάνατό του το 2020, σε ηλικία 43 ετών, μετά από μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου. Στην ομιλία της τόνισε τον επαγγελματισμό του και τη φιλοσοφία του για την επιτυχία και τη ζωή, ενώ χαρακτήρισε τον ηθοποιό ως ένα «πανίσχυρο φίλτρο που ανακατεύει την αλχημεία που όλοι αναζητούμε, δηλαδή το νόημα».

MTV Movie & TV Awards 2018

Ο Ryan Coogler, σκηνοθέτης του «Black Panther» και στενός φίλος του Boseman, αναφέρθηκε στην ηγετική του προσωπικότητα, τη γενναιοδωρία και τη διδασκαλία που προσέφερε στους συνεργάτες του. Μοιράστηκε επίσης μια χαρακτηριστική ιστορία από την περιοδεία προώθησης της ταινίας «Creed», όταν ο Chadwick Boseman κατάφερε να συναντηθεί μαζί του παρακάμπτοντας δημοσιογράφους και διασημότητες, υποδεικνύοντας την ευφυΐα και την αφοσίωσή του στην τέχνη του. Ο Coogler τον περιέγραψε ως «αγέραστο», σημειώνοντας ότι η ηλικία του δεν επηρέαζε την ενέργεια και τη διάθεσή του.

Η Taylor Simone Ledward Boseman, σύζυγος του ηθοποιού, ολοκλήρωσε την τελετή με ομιλία που τόνισε την καριέρα, την αφοσίωση και το ήθος του. Στη συνέχεια, οι αδελφοί του Chadwick, Derrick και Kevin Boseman, βοήθησαν στην αποκαλυπτήρια διαδικασία του αστεριού. Ο Chadwick Boseman είχε μια αξιοσημείωτη καριέρα, με ρόλους όπως ο T’Challa στο «Black Panther», αλλά και υποψηφιότητες για Όσκαρ για την ερμηνεία του στο «Ma Rainey’s Black Bottom». Επίσης, ερμήνευσε ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Thurgood Marshall, ο James Brown και ο Jackie Robinson, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κινηματογράφο και στην παγκόσμια κουλτούρα.

Η απονομή του αστεριού αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην αναγνώριση της κληρονομιάς του Boseman, τόσο για την καλλιτεχνική του συνεισφορά όσο και για το κοινωνικό του μήνυμα, εμπνέοντας συνεργάτες, θαυμαστές και νέες γενιές ηθοποιών να συνεχίσουν το έργο του.

