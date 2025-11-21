Μουσικά Νέα 21.11.2025

Σπάνιο βίντεο της Πέγκυς Ζήνα από τα ’90s με καστανά μαλλιά και κοντό αντρικό κούρεμα

Πέγκυ Ζήνα
Το TikTok «ξεθάβει» μια εποχή όπου η δημοφιλής τραγουδίστρια είχε εντελώς διαφορετικό στυλ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένα σπάνιο και νοσταλγικό βίντεο της Πέγκυς Ζήνα κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του TikTok, ταξιδεύοντας τους χρήστες πίσω στα τέλη των ’90s. Το απόσπασμα προέρχεται από τηλεοπτική εκπομπή του 1998, όπου η τραγουδίστρια εμφανίζεται για να ερμηνεύσει το κομμάτι «Ψυχή μου Μόνη», όμως αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι μόνο η ερμηνεία, αλλά η ολοκληρωτικά διαφορετική της εμφάνιση.

Στο βίντεο, η Πέγκυ Ζήνα παρουσιάζεται αγνώριστη σε σχέση με την εικόνα που έχουμε συνηθίσει σήμερα. Με καστανά μαλλιά, κοντό αντρικό κούρεμα και πιο «raw» style, η τραγουδίστρια θυμίζει μια άλλη εποχή, φέρνοντας στην επιφάνεια το πώς εξελίχθηκε αισθητικά αλλά και καλλιτεχνικά μέσα στα χρόνια. Το look της απέχει εντελώς από τη μετέπειτα, πιο λαμπερή και θηλυκή εικόνα που καθιέρωσε στην ελληνική μουσική σκηνή.

https://www.instagram.com/peggyzina_official/

Διάβασε επίσης: Ο Rack ζητά από το κοινό να φωνάξει «Ιησούς Χριστός νικά» και γίνεται viral (Video)

Οι χρήστες του TikTok σχολιάζουν ενθουσιασμένοι την αλλαγή, με πολλούς να μιλούν για το πόσο εντυπωσιακό είναι να βλέπεις μια καλλιτέχνιδα πριν την καθιέρωσή της, ενώ άλλοι θυμούνται τις πρώτες εμφανίσεις της στα ’90s. Το βίντεο έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές, προκαλώντας μια όμορφη «επιστροφή» στις εποχές που η νεαρή τότε Πέγκυ Ζήνα έκανε τα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα.

Πέγκυ Ζήνα
https://www.instagram.com/peggyzina_official/

Το σπάνιο αυτό στιγμιότυπο λειτουργεί σαν μια μικρή υπενθύμιση του πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια και πόσο εντυπωσιακά μπορεί να μεταμορφωθεί ένας καλλιτέχνης μέσα στη διαδρομή του. Και σίγουρα, η Πέγκυ Ζήνα είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις όπου η εξέλιξη, τόσο μουσική όσο και εμφανισιακή, αξίζει να θυμόμαστε.

@greeksinger @Peggy Zina_Official #psixi_mou_moni #greeksingers ♬ πρωτότυπος ήχος – greeksingers

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η drag καλλιτέχνιδα, Mary Sunshine διεκδικεί θέση στον εθνικό τελικό

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΒΙΝΤΕΟ ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μουσείο στο Παρίσι αποκαλύπτει νέο ομοίωμα της Πριγκίπισσας Diana με το iconic «revenge dress»

Μουσείο στο Παρίσι αποκαλύπτει νέο ομοίωμα της Πριγκίπισσας Diana με το iconic «revenge dress»

21.11.2025
Επόμενο
Ανησυχία στο Wicked με την Ariana Grande θετική στον Covid και τη Cynthia Erivo ασθενή

Ανησυχία στο Wicked με την Ariana Grande θετική στον Covid και τη Cynthia Erivo ασθενή

21.11.2025

Δες επίσης

Ο Elon Musk απαντά στη σκληρή επίθεση της Billie Eilish που τον αποκάλεσε «αξιοθρήνητο δειλό»
Μουσικά Νέα

Ο Elon Musk απαντά στη σκληρή επίθεση της Billie Eilish που τον αποκάλεσε «αξιοθρήνητο δειλό»

20.11.2025
«Τα Ήσυχα Βράδια» επιστρέφουν με τη μοναδική φωνή της Eleni
Μουσικά Νέα

«Τα Ήσυχα Βράδια» επιστρέφουν με τη μοναδική φωνή της Eleni

20.11.2025
Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβρίου 2026
Μουσικά Νέα

Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβρίου 2026

20.11.2025
Eurovision 2026: Η drag καλλιτέχνιδα, Mary Sunshine διεκδικεί θέση στον εθνικό τελικό
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η drag καλλιτέχνιδα, Mary Sunshine διεκδικεί θέση στον εθνικό τελικό

20.11.2025
WEVAL LIVE στην Αθήνα! Το πιο καθηλωτικό ηλεκτρονικό live της χρονιάς!
City Guide

WEVAL LIVE στην Αθήνα! Το πιο καθηλωτικό ηλεκτρονικό live της χρονιάς!

20.11.2025
Ο Rack ζητά από το κοινό να φωνάξει «Ιησούς Χριστός νικά» και γίνεται viral (Video)
Μουσικά Νέα

Ο Rack ζητά από το κοινό να φωνάξει «Ιησούς Χριστός νικά» και γίνεται viral (Video)

20.11.2025
Eurovision 2026: Το συγκρότημα-έκπληξη που επιστρέφει για να εκπροσωπήσει ξανά την Ελλάδα
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Το συγκρότημα-έκπληξη που επιστρέφει για να εκπροσωπήσει ξανά την Ελλάδα

20.11.2025
Ο Paul McCartney κυκλοφορεί «σιωπηλό» τραγούδι κατά της τεχνητής νοημοσύνης
Μουσικά Νέα

Ο Paul McCartney κυκλοφορεί «σιωπηλό» τραγούδι κατά της τεχνητής νοημοσύνης

19.11.2025
Ο Eminem προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την προστασία του alter ego του, του Slim Shady
Μουσικά Νέα

Ο Eminem προσφεύγει στη δικαιοσύνη για την προστασία του alter ego του, του Slim Shady

19.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»