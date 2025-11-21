Σπάνιο βίντεο της Πέγκυς Ζήνα από τα ’90s με καστανά μαλλιά και κοντό αντρικό κούρεμα

Ένα σπάνιο και νοσταλγικό βίντεο της Πέγκυς Ζήνα κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του TikTok, ταξιδεύοντας τους χρήστες πίσω στα τέλη των ’90s. Το απόσπασμα προέρχεται από τηλεοπτική εκπομπή του 1998, όπου η τραγουδίστρια εμφανίζεται για να ερμηνεύσει το κομμάτι «Ψυχή μου Μόνη», όμως αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι μόνο η ερμηνεία, αλλά η ολοκληρωτικά διαφορετική της εμφάνιση.

Στο βίντεο, η Πέγκυ Ζήνα παρουσιάζεται αγνώριστη σε σχέση με την εικόνα που έχουμε συνηθίσει σήμερα. Με καστανά μαλλιά, κοντό αντρικό κούρεμα και πιο «raw» style, η τραγουδίστρια θυμίζει μια άλλη εποχή, φέρνοντας στην επιφάνεια το πώς εξελίχθηκε αισθητικά αλλά και καλλιτεχνικά μέσα στα χρόνια. Το look της απέχει εντελώς από τη μετέπειτα, πιο λαμπερή και θηλυκή εικόνα που καθιέρωσε στην ελληνική μουσική σκηνή.

Διάβασε επίσης: Ο Rack ζητά από το κοινό να φωνάξει «Ιησούς Χριστός νικά» και γίνεται viral (Video)

Οι χρήστες του TikTok σχολιάζουν ενθουσιασμένοι την αλλαγή, με πολλούς να μιλούν για το πόσο εντυπωσιακό είναι να βλέπεις μια καλλιτέχνιδα πριν την καθιέρωσή της, ενώ άλλοι θυμούνται τις πρώτες εμφανίσεις της στα ’90s. Το βίντεο έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές, προκαλώντας μια όμορφη «επιστροφή» στις εποχές που η νεαρή τότε Πέγκυ Ζήνα έκανε τα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα.

Το σπάνιο αυτό στιγμιότυπο λειτουργεί σαν μια μικρή υπενθύμιση του πόσο γρήγορα περνάνε τα χρόνια και πόσο εντυπωσιακά μπορεί να μεταμορφωθεί ένας καλλιτέχνης μέσα στη διαδρομή του. Και σίγουρα, η Πέγκυ Ζήνα είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις όπου η εξέλιξη, τόσο μουσική όσο και εμφανισιακή, αξίζει να θυμόμαστε.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η drag καλλιτέχνιδα, Mary Sunshine διεκδικεί θέση στον εθνικό τελικό

Δες κι αυτό…