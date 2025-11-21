Celeb News 21.11.2025

Μουσείο στο Παρίσι αποκαλύπτει νέο ομοίωμα της Πριγκίπισσας Diana με το iconic «revenge dress»

diana
Η ζωή και η κληρονομιά της Diana ζωντανεύουν σε ένα νέο ομοίωμα, δεκαετίες μετά τον θάνατό της στο Παρίσι
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένα νέο ομοίωμα της αείμνηστης Πριγκίπισσας Diana, ντυμένο με το διάσημο μαύρο φόρεμα που πέρασε στην ιστορία ως «revenge dress», αποκαλύφθηκε την Πέμπτη στο Παρίσι, δεκαετίες μετά τον τραγικό θάνατό της στην πόλη.

Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Grévin, ένα από τα παλαιότερα της Ευρώπης, παρουσίασε τη φιγούρα της Diana φορώντας το μαύρο, off-the-shoulder, εφαρμοστό κοκτέιλ φόρεμα που είχε επιλέξει για ένα event στην Serpentine Gallery του Λονδίνου το 1994. Εκείνη τη νύχτα, ο τότε Πρίγκιπας Κάρολος παραδέχτηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη τη σχέση του με την Camilla Parker Bowles, γεγονός που κατέστησε το φόρεμα σύμβολο αυτοπεποίθησης και απελευθέρωσης.

diana
https://www.instagram.com/laredcaracol/

Διάβασε επίσης: Η χρονοκάψουλα της Πριγκίπισσας Diana ανοίχτηκε 34 χρόνια μετά – Tι περιέχει

Η αποκάλυψη είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για το Παρίσι, όπου η Diana σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα σε τούνελ δίπλα στον Σηκουάνα το 1997, και όπου ακόμα αφήνονται λουλούδια και σημειώματα σε ανεπίσημα μνημεία προς τιμήν της. Το μουσείο σημείωσε ότι η δημιουργία του ομοιώματος προήλθε από την απογοήτευση της διεύθυνσης σχετικά με το αντίστοιχο ομοίωμα στο Madame Tussauds του Λονδίνου πριν από μερικά χρόνια. Το γεγονός συνέπεσε με τη συμπλήρωση 30 ετών από την παρεμβατική συνέντευξη που είχε δώσει η Diana στο BBC «Panorama», η οποία, σύμφωνα με παρατηρητές, έπληξε την εικόνα της βασιλικής οικογένειας και της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η φιγούρα ολοκληρώνεται με ψηλά τακούνια, μαργαριταρένιο κολιέ και μικρό τσαντάκι στα χέρια, ενώ το φόρεμα έχει αποκτήσει τον τίτλο «φόρεμα της εκδίκησης», τον οποίο το μουσείο ανέδειξε συμβολικά. Η Γαλλίδα συγγραφέας Christine Orban, που έχει γράψει το μυθιστόρημα «Mademoiselle Spencer» από την οπτική της Diana, τόνισε ότι η φιγούρα ήρθε καθυστερημένα αλλά ήταν αναγκαία. «Το φόρεμα σηματοδοτεί την απελευθέρωσή της, γιατί στη βασιλική οικογένεια το μαύρο φοριέται μόνο σε κηδείες, και ένα τόσο σέξι φόρεμα για την Πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι εξαιρετικά σπάνιο», εξηγεί. «Επιλέγει τα Louboutin της, πηγαίνει στην Serpentine Gallery και δημιουργεί εντύπωση».

Το Grévin, που ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα, φιλοξενεί παραδοσιακά πολιτικούς, καλλιτέχνες, αστέρες της ποπ κουλτούρας και φυσικά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Η Diana προστίθεται σε μια σειρά διασημοτήτων που ανανεώνουν τη συλλογή του μουσείου, το οποίο προσελκύει περίπου 700.000 επισκέπτες ετησίως.

diana1
https://www.instagram.com/laredcaracol/

Η τοποθέτησή της έγινε μακριά από τα ομοιώματα του πρώην συζύγου της και της πρώην πεθεράς της, ενισχύοντας την ανεξαρτησία του χαρακτήρα της. Επισκέπτες και νεότερες γενιές θυμούνται τη Diana ως την πρώτη «μοντέρνα πριγκίπισσα», γοητευτική αλλά και ευάλωτη, και το ομοίωμα συνδέει αυτή την εικόνα με την ιστορική παρουσία της στο Παρίσι. Η Diana τοποθετήθηκε δίπλα σε άλλη βασιλική φιγούρα που πέθανε στο Παρίσι, τη Μαρία Αντουανέτα, ενισχύοντας την ιστορική διάσταση της έκθεσης.

Διάβασε επίσης: Το ελληνικό συστατικό που είχε το πρωινό της πριγκίπισσας Diana – Δες τη συνταγή

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Diana βασιλική οικογένεια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Mad Radio 106,2 αποκαλύπτουν τη δική τους αγαπημένη playlist

Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Mad Radio 106,2 αποκαλύπτουν τη δική τους αγαπημένη playlist

21.11.2025
Επόμενο
Σπάνιο βίντεο της Πέγκυς Ζήνα από τα ’90s με καστανά μαλλιά και κοντό αντρικό κούρεμα

Σπάνιο βίντεο της Πέγκυς Ζήνα από τα ’90s με καστανά μαλλιά και κοντό αντρικό κούρεμα

21.11.2025

Δες επίσης

H Φατίμα Μπος από το Μεξικό στέφθηκε νικήτρια στο Miss Universe 2025
Celeb News

H Φατίμα Μπος από το Μεξικό στέφθηκε νικήτρια στο Miss Universe 2025

21.11.2025
Η συγκινητική αγκαλιά της Kate Middleton με τη Jessie J για την κοινή τους μάχη με τον καρκίνο
Celeb News

Η συγκινητική αγκαλιά της Kate Middleton με τη Jessie J για την κοινή τους μάχη με τον καρκίνο

21.11.2025
Η Χρηστίδου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της παρέα με τον Σταματόπουλο – Δες φωτογραφίες
Celeb News

Η Χρηστίδου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της παρέα με τον Σταματόπουλο – Δες φωτογραφίες

21.11.2025
Cardi B: Οι πρώτες φωτογραφίες του γιου της με τον Stefon Diggs και το τρυφερό μήνυμα στο Instagram
Celeb News

Cardi B: Οι πρώτες φωτογραφίες του γιου της με τον Stefon Diggs και το τρυφερό μήνυμα στο Instagram

20.11.2025
Ο Kevin Spacey δηλώνει άστεγος 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής επίθεσης
Celeb News

Ο Kevin Spacey δηλώνει άστεγος 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής επίθεσης

20.11.2025
Η Cynthia Erivo αποκαλύπτει πως ο πατέρας της την εγκατέλειψε σε σταθμό τρένου όταν ήταν 16 ετών
Celeb News

Η Cynthia Erivo αποκαλύπτει πως ο πατέρας της την εγκατέλειψε σε σταθμό τρένου όταν ήταν 16 ετών

20.11.2025
Άννα Μπεζάν: Η εξομολόγηση για τη σπάνια διάγνωση της κόρης της και τη νοσηλεία στην εντατική
Celeb News

Άννα Μπεζάν: Η εξομολόγηση για τη σπάνια διάγνωση της κόρης της και τη νοσηλεία στην εντατική

20.11.2025
Jane Fonda: «Δεν πίστευα πως θα ζήσω μετά τα 30 – Ήμουν σίγουρη ότι θα πεθάνω»
Celeb News

Jane Fonda: «Δεν πίστευα πως θα ζήσω μετά τα 30 – Ήμουν σίγουρη ότι θα πεθάνω»

20.11.2025
Η 21χρονη κόρη της Claudia Schiffer εντυπωσιάζει σε cowboy party – H ομοιότητα με τη μητέρα της
Celeb News

Η 21χρονη κόρη της Claudia Schiffer εντυπωσιάζει σε cowboy party – H ομοιότητα με τη μητέρα της

20.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»