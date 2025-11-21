Μουσείο στο Παρίσι αποκαλύπτει νέο ομοίωμα της Πριγκίπισσας Diana με το iconic «revenge dress»

Η ζωή και η κληρονομιά της Diana ζωντανεύουν σε ένα νέο ομοίωμα, δεκαετίες μετά τον θάνατό της στο Παρίσι

Ένα νέο ομοίωμα της αείμνηστης Πριγκίπισσας Diana, ντυμένο με το διάσημο μαύρο φόρεμα που πέρασε στην ιστορία ως «revenge dress», αποκαλύφθηκε την Πέμπτη στο Παρίσι, δεκαετίες μετά τον τραγικό θάνατό της στην πόλη.

Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Grévin, ένα από τα παλαιότερα της Ευρώπης, παρουσίασε τη φιγούρα της Diana φορώντας το μαύρο, off-the-shoulder, εφαρμοστό κοκτέιλ φόρεμα που είχε επιλέξει για ένα event στην Serpentine Gallery του Λονδίνου το 1994. Εκείνη τη νύχτα, ο τότε Πρίγκιπας Κάρολος παραδέχτηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη τη σχέση του με την Camilla Parker Bowles, γεγονός που κατέστησε το φόρεμα σύμβολο αυτοπεποίθησης και απελευθέρωσης.

Η αποκάλυψη είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για το Παρίσι, όπου η Diana σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα σε τούνελ δίπλα στον Σηκουάνα το 1997, και όπου ακόμα αφήνονται λουλούδια και σημειώματα σε ανεπίσημα μνημεία προς τιμήν της. Το μουσείο σημείωσε ότι η δημιουργία του ομοιώματος προήλθε από την απογοήτευση της διεύθυνσης σχετικά με το αντίστοιχο ομοίωμα στο Madame Tussauds του Λονδίνου πριν από μερικά χρόνια. Το γεγονός συνέπεσε με τη συμπλήρωση 30 ετών από την παρεμβατική συνέντευξη που είχε δώσει η Diana στο BBC «Panorama», η οποία, σύμφωνα με παρατηρητές, έπληξε την εικόνα της βασιλικής οικογένειας και της βασίλισσας Ελισάβετ.

Η φιγούρα ολοκληρώνεται με ψηλά τακούνια, μαργαριταρένιο κολιέ και μικρό τσαντάκι στα χέρια, ενώ το φόρεμα έχει αποκτήσει τον τίτλο «φόρεμα της εκδίκησης», τον οποίο το μουσείο ανέδειξε συμβολικά. Η Γαλλίδα συγγραφέας Christine Orban, που έχει γράψει το μυθιστόρημα «Mademoiselle Spencer» από την οπτική της Diana, τόνισε ότι η φιγούρα ήρθε καθυστερημένα αλλά ήταν αναγκαία. «Το φόρεμα σηματοδοτεί την απελευθέρωσή της, γιατί στη βασιλική οικογένεια το μαύρο φοριέται μόνο σε κηδείες, και ένα τόσο σέξι φόρεμα για την Πριγκίπισσα της Ουαλίας είναι εξαιρετικά σπάνιο», εξηγεί. «Επιλέγει τα Louboutin της, πηγαίνει στην Serpentine Gallery και δημιουργεί εντύπωση».

Το Grévin, που ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα, φιλοξενεί παραδοσιακά πολιτικούς, καλλιτέχνες, αστέρες της ποπ κουλτούρας και φυσικά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Η Diana προστίθεται σε μια σειρά διασημοτήτων που ανανεώνουν τη συλλογή του μουσείου, το οποίο προσελκύει περίπου 700.000 επισκέπτες ετησίως.

Η τοποθέτησή της έγινε μακριά από τα ομοιώματα του πρώην συζύγου της και της πρώην πεθεράς της, ενισχύοντας την ανεξαρτησία του χαρακτήρα της. Επισκέπτες και νεότερες γενιές θυμούνται τη Diana ως την πρώτη «μοντέρνα πριγκίπισσα», γοητευτική αλλά και ευάλωτη, και το ομοίωμα συνδέει αυτή την εικόνα με την ιστορική παρουσία της στο Παρίσι. Η Diana τοποθετήθηκε δίπλα σε άλλη βασιλική φιγούρα που πέθανε στο Παρίσι, τη Μαρία Αντουανέτα, ενισχύοντας την ιστορική διάσταση της έκθεσης.

