H Φατίμα Μπος από το Μεξικό στέφθηκε νικήτρια στο Miss Universe 2025

Η Μεξικανή Φατίμα Μπος αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του Miss Universe 2025, κατακτώντας το πολυπόθητο στέμμα σε μια διοργάνωση που δεν έλειψαν οι εντάσεις, τα παρασκήνια και οι αντιδράσεις. Η 25χρονη καλλονή κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε περισσότερες από 100 διαγωνιζόμενες και να γράψει το όνομά της στην ιστορία του θεσμού.

Ο φετινός διαγωνισμός βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης συζήτησης, μετά το περιστατικό όπου ο Ταϊλανδός επικεφαλής του Miss Universe φαίνεται να επιπλήττει δημόσια τη Μις Μεξικό. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αναστάτωση και οδήγησε αρκετές διαγωνιζόμενες να αποχωρήσουν από την αίθουσα, δημιουργώντας ένα τεταμένο κλίμα που επισκίασε προσωρινά τη λαμπερή βραδιά.

Παρά τις εντάσεις, η στιγμή της στέψης ήταν εντυπωσιακή. Η περσινή Miss Universe, Βικτόρια Κιερ Τάιλβιγκ από τη Δανία, παρέδωσε το στέμμα στη νέα βασίλισσα της ομορφιάς. Στην τελική τριάδα κατάφερε να φτάσει και η Πραβίναρ Σινγκ από την Ταϊλάνδη, ενώ ανάμεσα στις φιναλίστ που ξεχώρισαν ήταν η Στεφανί Αμπασάλι από τη Βενεζουέλα, η Αχτίσα Μαναλό από τις Φιλιππίνες και η Ολίβια Γιασέ από την Ακτή Ελεφαντοστού.

Η φετινή διοργάνωση στην Ταϊλάνδη είχε και ιστορικές στιγμές. Ανάμεσά τους, η συμμετοχή της Νατίν Αγιούμπ, της πρώτης γυναίκας που εκπροσώπησε ποτέ την Παλαιστίνη σε Miss Universe, η οποία μάλιστα κατάφερε να βρεθεί στις 30 κορυφαίες, κερδίζοντας θερμά σχόλια και χειροκροτήματα.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε η Μαίρη Χατζηπαύλου, η οποία πραγματοποίησε μια αξιοπρεπή εμφάνιση, χωρίς όμως να καταφέρει να μπει στο Top 30.

