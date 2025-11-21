Screen News 21.11.2025

Ανησυχία στο Wicked με την Ariana Grande θετική στον Covid και τη Cynthia Erivo ασθενή

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι νόσησε από Covid λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία της δεύτερης ταινίας του franchise
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Ariana Grande αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με Covid-19, λίγες ημέρες αφότου η Cynthia Erivo ένιωσε αδιαθεσία κατά την πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Νέα Υόρκη. Η αποκάλυψη έγινε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, όταν η Ariana Grande ανάρτησε στο Instagram φωτογραφία της από την εμφάνισή της στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» συνοδευόμενη από την ειρωνική φράση «στιγμές πριν από τον Covid». Η τραγουδίστρια δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

https://www.instagram.com/arianagrande/

Διάβασε επίσης: Η Ariana Grande ετοιμάζει την τελευταία της περιοδεία πριν αποσυρθεί από τη μουσική σκηνή

Η ανακοίνωση της Ariana Grande ήρθε στο τέλος μιας έντονης παγκόσμιας περιοδείας προβολών και συνεντεύξεων για το «Wicked: For Good», που ολοκληρώνεται με την επίσημη έξοδο της ταινίας στους κινηματογράφους. Η τραγουδίστρια είχε νωρίτερα αποφύγει να δώσει συνεντεύξεις στη Νέα Υόρκη ως ένδειξη στήριξης προς τη Cynthia Erivo, η οποία έχασε προσωρινά τη φωνή της και, όπως ειπώθηκε, «δεν αισθανόταν καλά». Σύμφωνα με το Variety, η Ariana Grande ακύρωσε επίσης προγραμματισμένες κοινές εμφανίσεις των δύο ηθοποιών στο «The Kelly Clarkson Show».

https://www.instagram.com/wickedmovie/

Η περίοδος προώθησης του «Wicked: For Good» χαρακτηρίστηκε από πολλές αναποδιές τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ariana Grande δεν κατάφερε να παραστεί στην παγκόσμια πρεμιέρα στη Βραζιλία εξαιτίας προβλημάτων ασφαλείας και καθυστερήσεων στις πτήσεις. Όπως ανέφερε τότε «η ομάδα μου και η Universal δοκίμασαν κάθε πιθανή λύση, αναζητήσαμε κάθε διαθέσιμη πτήση και δεν υπήρχε απολύτως καμία επιλογή που να μας επέτρεπε να φτάσουμε εγκαίρως».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση δημιουργήθηκε κατά την πρεμιέρα στη Σιγκαπούρη, όταν η Ariana Grande δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από έναν άνδρα που όρμησε προς το μέρος της ενώ εκείνη περπατούσε στο κόκκινο χαλί μαζί με το καστ της ταινίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Straits Times, ο 26χρονος Αυστραλός Johnson Wen συνελήφθη και κατηγορήθηκε για πρόκληση δημόσιας ενόχλησης. Σε βίντεο που έγινε viral καταγράφεται η Cynthia Erivo να απωθεί τον Wen τη στιγμή που επιχειρεί να αρπάξει την Ariana Grande σε μια απρόσμενη και επιθετική κίνηση.

Η διάγνωση της Ariana Grande με Covid, σε συνδυασμό με την πρόσφατη αδιαθεσία της Cynthia Erivo, έρχεται να προστεθεί σε μια απαιτητική περίοδο για το πολυσυζητημένο «Wicked: For Good».

Διάβασε επίσης: H Ariana Grande και η Cher στο χριστουγεννιάτικο Saturday Night Live

Δες κι αυτό…

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ariana Grande Covid Cynthia Erivo Instagram Wicked: For Good
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σπάνιο βίντεο της Πέγκυς Ζήνα από τα ’90s με καστανά μαλλιά και κοντό αντρικό κούρεμα

Σπάνιο βίντεο της Πέγκυς Ζήνα από τα ’90s με καστανά μαλλιά και κοντό αντρικό κούρεμα

21.11.2025
Επόμενο
Το TikTok παραληρεί με Ντάλια και Φώτη! Νέες backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παρά Πέντε»

Το TikTok παραληρεί με Ντάλια και Φώτη! Νέες backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παρά Πέντε»

21.11.2025

Δες επίσης

Ο Kevin Costner θα είναι ο Bill Clinton στη σειρά United
Cinema

Ο Kevin Costner θα είναι ο Bill Clinton στη σειρά United

21.11.2025
Ο Ryan Coogler επιστρέφει στο σύμπαν της Marvel με το Black Panther 3
Cinema

Ο Ryan Coogler επιστρέφει στο σύμπαν της Marvel με το Black Panther 3

20.11.2025
Κυκλοφόρησε το trailer του Knives Out με τον  Daniel Craig (Video)
Cinema

Κυκλοφόρησε το trailer του Knives Out με τον  Daniel Craig (Video)

20.11.2025
Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ
Cinema

Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ

20.11.2025
Οι ταινίες της εβδομάδας: Από το Wicked στη Συμμορία των Μάγων το σινεμά γεμίζει μαγεία
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Από το Wicked στη Συμμορία των Μάγων το σινεμά γεμίζει μαγεία

20.11.2025
ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;
Cinema

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

20.11.2025
The Beast in Me: Η νέα σειρά – θρίλερ του Netflix που θα σε κρατήσει ξύπνιο όλη τη νύχτα
Cinema

The Beast in Me: Η νέα σειρά – θρίλερ του Netflix που θα σε κρατήσει ξύπνιο όλη τη νύχτα

20.11.2025
Στον Leonardo DiCaprio το τιμητικό βραβείο του Palm Springs Film Festival
Cinema

Στον Leonardo DiCaprio το τιμητικό βραβείο του Palm Springs Film Festival

19.11.2025
Βραδιά Συγκίνησης για το 19ο Docfest με Αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο
Cinema

Βραδιά Συγκίνησης για το 19ο Docfest με Αφιέρωμα στο Διονύση Σαββόπουλο

19.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»