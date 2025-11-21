Ανησυχία στο Wicked με την Ariana Grande θετική στον Covid και τη Cynthia Erivo ασθενή

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι νόσησε από Covid λίγο πριν από την πολυαναμενόμενη κυκλοφορία της δεύτερης ταινίας του franchise

Η Ariana Grande αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με Covid-19, λίγες ημέρες αφότου η Cynthia Erivo ένιωσε αδιαθεσία κατά την πρεμιέρα του «Wicked: For Good» στη Νέα Υόρκη. Η αποκάλυψη έγινε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, όταν η Ariana Grande ανάρτησε στο Instagram φωτογραφία της από την εμφάνισή της στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» συνοδευόμενη από την ειρωνική φράση «στιγμές πριν από τον Covid». Η τραγουδίστρια δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Διάβασε επίσης: Η Ariana Grande ετοιμάζει την τελευταία της περιοδεία πριν αποσυρθεί από τη μουσική σκηνή

Η ανακοίνωση της Ariana Grande ήρθε στο τέλος μιας έντονης παγκόσμιας περιοδείας προβολών και συνεντεύξεων για το «Wicked: For Good», που ολοκληρώνεται με την επίσημη έξοδο της ταινίας στους κινηματογράφους. Η τραγουδίστρια είχε νωρίτερα αποφύγει να δώσει συνεντεύξεις στη Νέα Υόρκη ως ένδειξη στήριξης προς τη Cynthia Erivo, η οποία έχασε προσωρινά τη φωνή της και, όπως ειπώθηκε, «δεν αισθανόταν καλά». Σύμφωνα με το Variety, η Ariana Grande ακύρωσε επίσης προγραμματισμένες κοινές εμφανίσεις των δύο ηθοποιών στο «The Kelly Clarkson Show».

Η περίοδος προώθησης του «Wicked: For Good» χαρακτηρίστηκε από πολλές αναποδιές τις τελευταίες εβδομάδες. Η Ariana Grande δεν κατάφερε να παραστεί στην παγκόσμια πρεμιέρα στη Βραζιλία εξαιτίας προβλημάτων ασφαλείας και καθυστερήσεων στις πτήσεις. Όπως ανέφερε τότε «η ομάδα μου και η Universal δοκίμασαν κάθε πιθανή λύση, αναζητήσαμε κάθε διαθέσιμη πτήση και δεν υπήρχε απολύτως καμία επιλογή που να μας επέτρεπε να φτάσουμε εγκαίρως».

Ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση δημιουργήθηκε κατά την πρεμιέρα στη Σιγκαπούρη, όταν η Ariana Grande δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από έναν άνδρα που όρμησε προς το μέρος της ενώ εκείνη περπατούσε στο κόκκινο χαλί μαζί με το καστ της ταινίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα The Straits Times, ο 26χρονος Αυστραλός Johnson Wen συνελήφθη και κατηγορήθηκε για πρόκληση δημόσιας ενόχλησης. Σε βίντεο που έγινε viral καταγράφεται η Cynthia Erivo να απωθεί τον Wen τη στιγμή που επιχειρεί να αρπάξει την Ariana Grande σε μια απρόσμενη και επιθετική κίνηση.

Η διάγνωση της Ariana Grande με Covid, σε συνδυασμό με την πρόσφατη αδιαθεσία της Cynthia Erivo, έρχεται να προστεθεί σε μια απαιτητική περίοδο για το πολυσυζητημένο «Wicked: For Good».

Διάβασε επίσης: H Ariana Grande και η Cher στο χριστουγεννιάτικο Saturday Night Live

Δες κι αυτό…