Το TikTok παραληρεί με Ντάλια και Φώτη! Νέες backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παρά Πέντε»

Μια σύντομη γεύση από την επιστροφή της αγαπημένης σειράς που μας είχε καθηλώσει πριν από χρόνια

Ένα νέο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans της θρυλικής σειράς «Παρά Πέντε», καθώς δείχνει backstage στιγμιότυπα με τη Ντάλια και τον Φώτη, δηλαδή τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Αργύρη Αγγέλου, από τα φρέσκα γυρίσματα του reboot.

Στο σύντομο κλιπ, οι δύο αγαπημένοι ηθοποιοί εμφανίζονται εξώ από ένα ΑΤΜ με τα γνωστά τους κλασικά ρούχα, θυμίζοντας σε όλους γιατί το τηλεοπτικό δίδυμο είχε αγαπηθεί τόσο πολύ πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες. Η χημεία τους παραμένει ατόφια, με αποτέλεσμα οι χρήστες να πλημμυρίσουν τα σχόλια με νοσταλγία, χαρά και ανυπομονησία για την επιστροφή της σειράς.

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες likes και αναδημοσιεύσεις, ενώ πολλοί φαν επεσήμαναν πόσο «ίδιοι αλλά και τόσο φρέσκοι» δείχνουν οι δύο πρωταγωνιστές. Άλλοι σχολίασαν πως «η Ντάλια και ο Φώτης δεν γερνάνε ποτέ», ενώ αρκετοί εξομολογήθηκαν ότι ήδη περιμένουν πρεμιέρα για να ξαναζήσουν τις αξεπέραστες στιγμές της παρέας.

Το «Παρά Πέντε» αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές κωμωδίες, και κάθε νέο στιγμιότυπο από την πολυαναμενόμενη επιστροφή του προκαλεί δικαιολογημένο ενθουσιασμό. Αν το backstage δείχνει κάτι, είναι πως οι χαρακτήρες της Ντάλιας και του Φώτη επιστρέφουν πιο δυναμικά από ποτέ.

