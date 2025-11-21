TV 21.11.2025

Το TikTok παραληρεί με Ντάλια και Φώτη! Νέες backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παρά Πέντε»

Παρά Πέντε
Μια σύντομη γεύση από την επιστροφή της αγαπημένης σειράς που μας είχε καθηλώσει πριν από χρόνια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένα νέο βίντεο που ανέβηκε στο TikTok έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans της θρυλικής σειράς «Παρά Πέντε», καθώς δείχνει backstage στιγμιότυπα με τη Ντάλια και τον Φώτη, δηλαδή τη Σμαράγδα Καρύδη και τον Αργύρη Αγγέλου, από τα φρέσκα γυρίσματα του reboot.

Στο σύντομο κλιπ, οι δύο αγαπημένοι ηθοποιοί εμφανίζονται εξώ από ένα ΑΤΜ με τα γνωστά τους κλασικά ρούχα, θυμίζοντας σε όλους γιατί το τηλεοπτικό δίδυμο είχε αγαπηθεί τόσο πολύ πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες. Η χημεία τους παραμένει ατόφια, με αποτέλεσμα οι χρήστες να πλημμυρίσουν τα σχόλια με νοσταλγία, χαρά και ανυπομονησία για την επιστροφή της σειράς.

Διάβασε επίσης: Ευθύμης Ζησάκης: Επιστροφή-έκπληξη στο «Σόι σου» μετά την ξαφνική αποχώρηση (φωτογραφίες)

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες likes και αναδημοσιεύσεις, ενώ πολλοί φαν επεσήμαναν πόσο «ίδιοι αλλά και τόσο φρέσκοι» δείχνουν οι δύο πρωταγωνιστές. Άλλοι σχολίασαν πως «η Ντάλια και ο Φώτης δεν γερνάνε ποτέ», ενώ αρκετοί εξομολογήθηκαν ότι ήδη περιμένουν πρεμιέρα για να ξαναζήσουν τις αξεπέραστες στιγμές της παρέας.

MEGA: Η επίσημη ανακοίνωση για το Reunion του «Παρά Πέντε» 20 χρόνια μετά

Το «Παρά Πέντε» αποτελεί μια από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές κωμωδίες, και κάθε νέο στιγμιότυπο από την πολυαναμενόμενη επιστροφή του προκαλεί δικαιολογημένο ενθουσιασμό. Αν το backstage δείχνει κάτι, είναι πως οι χαρακτήρες της Ντάλιας και του Φώτη επιστρέφουν πιο δυναμικά από ποτέ.

@traveltogreece8 #parapente #para5 #ntalia #viral #fyp @para5 ♬ πρωτότυπος ήχος – MaR Rous

Διάβασε επίσης: Το viral video του Αργύρη Αγγέλου μέσα από το σπίτι της Ντάλιας για τα γυρίσματα του νέου «Παρά Πέντε»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MegaTV γυρίσματα Ελληνικές Σειρές Παρά Πέντε
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ανησυχία στο Wicked με την Ariana Grande θετική στον Covid και τη Cynthia Erivo ασθενή

Ανησυχία στο Wicked με την Ariana Grande θετική στον Covid και τη Cynthia Erivo ασθενή

21.11.2025

Δες επίσης

Ποσό 34 εκατ. ευρώ για τις σειρές της ΕΡΤ τα έτη 2025 και 2026
TV

Ποσό 34 εκατ. ευρώ για τις σειρές της ΕΡΤ τα έτη 2025 και 2026

20.11.2025
Ευθύμης Ζησάκης: Επιστροφή-έκπληξη στο «Σόι σου» μετά την ξαφνική αποχώρηση (φωτογραφίες)
TV

Ευθύμης Ζησάκης: Επιστροφή-έκπληξη στο «Σόι σου» μετά την ξαφνική αποχώρηση (φωτογραφίες)

20.11.2025
Το viral video του Αργύρη Αγγέλου μέσα από το σπίτι της Ντάλιας για τα γυρίσματα του νέου «Παρά Πέντε»
TV

Το viral video του Αργύρη Αγγέλου μέσα από το σπίτι της Ντάλιας για τα γυρίσματα του νέου «Παρά Πέντε»

20.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε
TV

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

20.11.2025
Αναβρασμός στα παρασκήνια της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1
TV

Αναβρασμός στα παρασκήνια της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1

19.11.2025
Η Ζέτα Μακρυπούλια ξεκινά τα γυρίσματα για το νέο βραδινό show του ΑΝΤ1 – Όλες οι λεπτομέρειες
TV

Η Ζέτα Μακρυπούλια ξεκινά τα γυρίσματα για το νέο βραδινό show του ΑΝΤ1 – Όλες οι λεπτομέρειες

19.11.2025
Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»
TV

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

19.11.2025
Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion
TV

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

17.11.2025
GNTM: Η διπλή δοκιμασία που σόκαρε τους παίκτες και η αποχώρηση που συγκίνησε
TV

GNTM: Η διπλή δοκιμασία που σόκαρε τους παίκτες και η αποχώρηση που συγκίνησε

17.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Αιχμές από τον Κ. Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική: Οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη

Αιχμές από τον Κ. Καραμανλή κατά της κυβέρνησης για μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική: Οι σχέσεις Ελλάδας και Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Ελαιόλαδο & ποιότητα: Οδηγίες καλής πρακτικής σε όλα τα στάδια απο το ΥΠΑΑΤ

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου

Το τεχνητό φως και η επίδρασή του στους μικρούς μαχητές του καρκίνου