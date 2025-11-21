Ο Benny Blanco υπόσχεται αιώνια αγάπη στη Selena Gomez – Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο τους

Η ανάρτηση έγινε viral σε λίγες ώρες, συγκεντρώνοντας πάνω από 1,5 εκατομμύριο likes

Ο Benny Blanco έκανε μια τρυφερή δημόσια υπόσχεση στη σύζυγό του, Selena Gomez, περίπου δύο μήνες μετά τον γάμο τους.

«I promise to love you forever», έγραψε συγκεκριμένα στη λεζάντα της νέας του ανάρτησης στο Instagram, συνοδεύοντάς την με 11 αδημοσίευτες φωτογραφίες που προσφέρουν μια νέα ματιά από τους γαμήλιους εορτασμούς στο Montecito, California.

Οι fans είχαν την ευκαιρία να δουν γλυκές στιγμές, όπως εκείνη μεταξύ της νύφης και της καλύτερής της φίλης, Taylor Swift, αλλά και άλλες λεπτομέρειες από το πάρτι του γάμου, σύμφωνα με το People.

Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, ξεπερνώντας ήδη τα 1,5 εκατομμύριο likes, και έρχεται λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη της Gomez σχετικά με το πώς βιώνει το πρώτο διάστημα του γάμου της.

Με αυτή την κίνηση, ο Benny Blanco προσφέρει στους θαυμαστές μια τρυφερή μικρή γεύση από τη ζωή του με την Selena Gomez, δείχνοντας ότι η αγάπη και οι όρκοι τους παραμένουν στο επίκεντρο ακόμη και μετά την επίσημη τελετή.

