Το viral video του Αργύρη Αγγέλου μέσα από το σπίτι της Ντάλιας για τα γυρίσματα του νέου «Παρά Πέντε»

Τα πολυαναμενόμενα γυρίσματα του reunion του «Παρά Πέντε» βρίσκονται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο Αργύρης Αγγέλου δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του. Ο αγαπημένος ηθοποιός μοιράζεται συνεχώς μικρά στιγμιότυπα από τα backstage με τους διαδικτυακούς του φίλους, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την ανυπομονησία των fans.

Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, ο Αργύρης Αγγέλου επιστρέφει σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς χώρους της σειράς: το «ξενοδοχείο της Ντάλιας».

Το κλιπ τον δείχνει να ανεβαίνει με το ασανσέρ προς τον όροφο όπου «κατοικούσε» η τηλεοπτική Ντάλια, πριν περάσει στα χέρια του συνεργείου για την προετοιμασία του. «Σου θυμίζει κάτι…;» έγραψε στη λεζάντα, με το βίντεο να ξεπερνά άμεσα τις 340.000 προβολές.

Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε ανεβάσει ακόμη ένα backstage στιγμιότυπο, αυτή τη φορά έξω από το εντυπωσιακό σπίτι της Ντάλιας. Όπως και στο πιο πρόσφατο βίντεο, χρησιμοποίησε το εμβληματικό τραγούδι των τίτλων αρχής, ξυπνώντας έντονες αναμνήσεις στους τηλεθεατές. Το πρώτο απόσπασμα από τα γυρίσματα έχει ήδη ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο views, αποδεικνύοντας πως η επιστροφή του «Παρά Πέντε» αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα της χρονιάς.

