H Ευτυχία Χαραλαμπάκη στο Talk to MAD: Το νέο πρόσωπο του MAD

Η Ευτυχία Χαραλαμπάκη είναι η νέα παρουσιάστρια του MAD και μιλάει για την πορεία της στη μουσική και την τηλεόραση
Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, το νέο πρόσωπο του MAD, που αναλαμβάνει ρόλο παρουσιάστριας στις εκπομπές MAD News και Mad Agenda. Η Ευτυχία μίλησε ανοιχτά για την πορεία της στον χώρο της τηλεόρασης, των social media και της θεατρικής σκηνής, αποκαλύπτοντας πώς ένιωσε όταν της έγινε η πρόταση να συμμετάσχει στο MAD.

Όπως ανέφερε: «Ένιωθα MAD girl από πολύ μικρή, έβλεπα MAD, μου άρεσε η μουσική, τραγουδούσα και στο μπάνιο», και προσέθεσε ότι όταν έστειλε το βίντεο για το κάστινγκ, το έκανε με την πεποίθηση ότι είναι το νέο πρόσωπο του καναλιού.

Διάβασε επίσης: H Έφη Κωστάκη στo Talk to MAD: «Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ για την συμμετοχή μου στο MadWalk 2025»

Η παρουσιάστρια περιέγραψε τη διαδρομή της, από το Ηράκλειο Κρήτης, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, μέχρι τις σπουδές της στην Κύπρο στα παιδαγωγικά και το χορό, την καλλιτεχνική της εκπαίδευση στην Αθήνα και την εμπειρία της στη Νέα Υόρκη. Σημείωσε ότι η κάθε στάση της στη ζωή της αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθμό για την προσωπική και επαγγελματική της ανάπτυξη.

Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα project, από σειρές όπως η Electra στην ΕΡΤ, μεταγλωττίσεις της Disney, ραδιοφωνικές εκπομπές, audiobooks, μέχρι καμπάνιες στα social media. Όπως εξήγησε, «όλα αυτά έχουν προκύψει γιατί όταν ένιωθα ότι μου γίνεται μία πρόταση που είχε ενδιαφέρον, ήθελα να τη δοκιμάσω». Ιδιαίτερη αδυναμία έχει στο φακό και στην τηλεόραση, όπου αισθάνεται μεγαλύτερη ελευθερία και άνεση.

Η ίδια αναφέρθηκε και στη σχέση της με τα social media, εξηγώντας ότι προσπαθεί να δείχνει τον αληθινό της εαυτό στο TikTok και στο δικό της κανάλι στο YouTube, όπου ανεβάζει προσωπικά vlogs και digital diary. Όσο για τα αρνητικά σχόλια, τα αντιμετωπίζει με χιούμορ και επιλογή, δίνοντας σημασία μόνο σε αυτά που έχουν ουσία.

Τέλος, η Ευτυχία τόνισε ότι στις νέες της εκπομπές, Mad Agenda και MAD News, θα φέρει τον αυθορμητισμό και τη φυσική της ενέργεια, χαρακτηρίζοντάς το ως «Girl Next Door Energy», που υπόσχεται να δώσει μια διαφορετική νότα και φρεσκάδα στο περιεχόμενο του MAD.

Διάβασε επίσης: H Νικολέτα Σερέτη στο Talk to MAD: «Τα ζώα μάς διδάσκουν περισσότερα από όσα φανταζόμαστε»

