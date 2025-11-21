H Έφη Κωστάκη στo Talk to MAD: «Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ για την συμμετοχή μου στο MadWalk 2025»

Η Έφη Κωστάκη αποκαλύπτει στο Talk to MAD την πορεία της στη μόδα, τη φιλοσοφία της και τα εντυπωσιακά looks για το MadWalk 2025

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε την Έφη Κωστάκη, μία από τις ανερχόμενες σχεδιάστριες της ελληνικής μόδας, η οποία φέτος θα συμμετάσχει στο MadWalk 2025 by Three Cents με δύο ιδιαίτερα σύνολα.

Μίλησε με ενθουσιασμό για την εμπειρία της: «Τρελάθηκα από χαρά μου, πραγματικά. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Για μένα αυτή η όλη γιορτή είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο», εξηγώντας πως θέλει να μεταφέρει στη συλλογή της τη χαρά και τη γιορτινή ατμόσφαιρα της πασαρέλας.

Η σχεδιάστρια αποκάλυψε πώς ξεκίνησε στον χώρο της μόδας: «Δεν ήμουν στο χώρο. Ήμουν στον χώρο της εστίασης και του τουρισμού». Παράλληλα, τόνισε ότι συνεχίζει να διατηρεί και την προηγούμενη δουλειά της, συνδυάζοντας τον απαιτητικό ρυθμό με την καθημερινή δημιουργία: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί το brand είναι το μωρό μου. Μπορώ οποιαδήποτε ώρα να χαλαρώσω και να σχεδιάσω κάτι».

Η φιλοσοφία της γύρω από τη μόδα βασίζεται στην απλότητα και τη διαχρονικότητα: «Όσο πιο απλό και κομψό είναι κάτι, τόσο πιο διαχρονικό είναι. Θέλω τα σχέδια να μπορούν οι γυναίκες να τα φορούν πρωί και βράδυ, απλά αλλάζοντας κάποιο αξεσουάρ ή παπούτσια».

Aποκάλυψε επίσης τα σχέδια για το MadWalk 2025: «Είναι δύο τα look, και τα δύο βραδινά. Το ένα χαρίζει λάμψη με παγιέτες και κρόσια, πολύ θηλυκό και αστραφτερό. Το άλλο είναι ένα βινίλ καμπάνα, μαύρο, με ιδιαίτερο ντεκολτέ, κατάλληλο για τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας».

Όσον αφορά την έμπνευση και την εξέλιξή της τα τελευταία χρόνια, η ίδια σχολίασε: «Από τον Σεπτέμβριο και μετά πήραμε μια πορεία δυνατή. Οι εφαρμογές των ρούχων είναι τέλειες και η αναγνώριση από το κοινό και την ομάδα ήταν καθοριστική».

Τέλος, μίλησε για την αντίληψή της για την ποιότητα: «Η ποιότητα είναι από την αφή ενός υφάσματος μέχρι τη διάρκεια. Αυτός ο συνδυασμός είναι το elegant and simplicity, απλότητα στην κομψότητα, που είναι και η φιλοσοφία του brand μας». Όσο για το πώς θα περιέγραφε το brand της με μία λέξη, η απάντηση ήταν λιτή και περιεκτική: «Εκπληκτικό».

