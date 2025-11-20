Εκπομπές Mad TV 20.11.2025

H Νικολέτα Σερέτη στο Talk to MAD: «Τα ζώα μάς διδάσκουν περισσότερα από όσα φανταζόμαστε»

Η νεαρή κτηνίατρος αποκαλύπτει συγκινητικές στιγμές, τα μυστικά της δουλειάς της και τι σημαίνει να αγαπάς πραγματικά τα ζώα
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε την Νικολέτα Σερέτη, την viral κτηνίατρο του Instagram, για μια αποκαλυπτική συζήτηση γύρω από τα κατοικίδια, τα social media και την καθημερινότητά της.

Η Νικολέτα μοιράστηκε τις πρώτες της αναμνήσεις με τα ζώα και πώς γεννήθηκε η αγάπη της για την κτηνιατρική. «Από μικρή αγαπούσα τα ζωάκια. Η μητέρα μου είχε κατοικίδιο, όπως και η γιαγιά μου», εξήγησε, μιλώντας μάλιστα και για το πρώτο σκυλάκι της γιαγιάς της, τον Φρέντι. «Ζούσα μέσα στα ζωάκια και πάντα ήθελα να τα φροντίζω. Θέλησα να γίνω κτηνίατρος από τη στιγμή που άρχισα να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο γύρω μου».

Διάβασε επίσης: Ο Διαμαντής Αμπατζής στο Talk to MAD: «Ο πιο σκληρός κριτής μου; Το νοσοκομείο το ίδιο»

Η ίδια τόνισε τη σημασία της σωστής φροντίδας και ενημέρωσης των «κατοικιδιογονέων», όπως τους ονομάζει: «Πολλοί δεν γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν σωστά στα κατοικίδια τους. Η ενημέρωση είναι το Α και το Ω». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες του επαγγέλματος: «Συναντάς πολλά άρρωστα ζωάκια και αυτό σε δοκιμάζει. Είναι σημαντικό να είσαι συνεχώς ενημερωμένος και να συνεργάζεσαι με συναδέλφους, γιατί κάθε περιστατικό είναι μοναδικό».

Μιλώντας για την προσωπική της εμπειρία στο άνοιγμα του δικού της κτηνιατρείου, υπογράμμισε την ευθύνη που φέρει: «Όταν ανοίγεις το δικό σου ιατρείο, είσαι υπεύθυνος για τα πάντα. Θέλω οι ιδιοκτήτες να έρχονται έγκαιρα, πριν ένα μικρό σύμπτωμα γίνει σοβαρό».

Μοιράστηκε επίσης τις συγκινητικές στιγμές που βιώνει στην καθημερινότητά της: «Θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα ευθανασία. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Οι ιδιοκτήτες ζουν τα ζώα σαν παιδιά τους και η απώλεια τους είναι βαθιά».

Όσον αφορά τη χρήση των social media, η κτηνίατρος υπογράμμισε τη σημασία της υπευθυνότητας: «Δεν ανεβάζω ό,τι να ’ναι. Θέλω οι ιδιοκτήτες να ενημερώνονται σωστά για την υγεία των ζώων τους». Ανέφερε επίσης ότι η προβολή της δουλειάς της μέσα από τα social media και την τηλεόραση βοηθά στη σωστή ενημέρωση των κατοικιδιογονέων και στη διάδοση της κτηνιατρικής γνώσης.

Η φιλοσοφία της για τη ζωή και τη δουλειά συνοψίζεται σε μια φράση: «Τα ζωάκια μας διδάσκουν πολλά. Παρατηρώντας τα μπορούμε να μάθουμε για την κατανόηση, την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό προς τον πόνο των άλλων».

Διάβασε επίσης: Ο Δημήτρης Κόψης στο Talk to MAD: «Γράφοντας το “Άλλος Εαυτός” ένιωσα λυτρωμένος»

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Talk To Mad Νικολέτα Σερέτη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Η drag καλλιτέχνιδα, Mary Sunshine διεκδικεί θέση στον εθνικό τελικό

Eurovision 2026: Η drag καλλιτέχνιδα, Mary Sunshine διεκδικεί θέση στον εθνικό τελικό

20.11.2025
Επόμενο
Το viral video του Αργύρη Αγγέλου μέσα από το σπίτι της Ντάλιας για τα γυρίσματα του νέου «Παρά Πέντε»

Το viral video του Αργύρη Αγγέλου μέσα από το σπίτι της Ντάλιας για τα γυρίσματα του νέου «Παρά Πέντε»

20.11.2025

Δες επίσης

Ο Papazo στο MadWalk TV: «Η μουσική είναι για μένα και μαθηματική πρόκληση, και συναισθηματική αναπνοή»
Εκπομπές Mad TV

Ο Papazo στο MadWalk TV: «Η μουσική είναι για μένα και μαθηματική πρόκληση, και συναισθηματική αναπνοή»

20.11.2025
Ο Διαμαντής Αμπατζής στο Talk to MAD: «Ο πιο σκληρός κριτής μου; Το νοσοκομείο το ίδιο»
Εκπομπές Mad TV

Ο Διαμαντής Αμπατζής στο Talk to MAD: «Ο πιο σκληρός κριτής μου; Το νοσοκομείο το ίδιο»

19.11.2025
Η Γκάια Μερκούρη στο MadWalk TV: Μιλά για την δημιουργικότητα, την κοινωνική ευθύνη και την έμπνευση
Εκπομπές Mad TV

Η Γκάια Μερκούρη στο MadWalk TV: Μιλά για την δημιουργικότητα, την κοινωνική ευθύνη και την έμπνευση

19.11.2025
Ο Δημήτρης Κόψης στο Talk to MAD: «Γράφοντας το “Άλλος Εαυτός” ένιωσα λυτρωμένος»
Εκπομπές Mad TV

Ο Δημήτρης Κόψης στο Talk to MAD: «Γράφοντας το “Άλλος Εαυτός” ένιωσα λυτρωμένος»

18.11.2025
Η Μαρία Αναστασιάδου στο Talk to MAD: Η life coach μίλησε για τον δρόμο προς την αυτογνωσία και την εσωτερική ισορροπία
Εκπομπές Mad TV

Η Μαρία Αναστασιάδου στο Talk to MAD: Η life coach μίλησε για τον δρόμο προς την αυτογνωσία και την εσωτερική ισορροπία

18.11.2025
Ο Βασίλης Καρέλας στο MadWalk TV: «Στη Greatness Athens φέρνουμε την αρχαία Αθήνα στο σήμερα με μοντέρνο street style»
Εκπομπές Mad TV

Ο Βασίλης Καρέλας στο MadWalk TV: «Στη Greatness Athens φέρνουμε την αρχαία Αθήνα στο σήμερα με μοντέρνο street style»

18.11.2025
Η Μαρία Κωνσταντάκη στο ΟΚ! για τα Υπέροχα Πλάσματα: «Δεν ξέρω τίποτα, απλά ανυπομονώ να το δω»
Εκπομπές Mad TV

Η Μαρία Κωνσταντάκη στο ΟΚ! για τα Υπέροχα Πλάσματα: «Δεν ξέρω τίποτα, απλά ανυπομονώ να το δω»

17.11.2025
Η Μαρία Ματεμτζή στο MadWalk TV: Η πρώτη συμμετοχή της Body Talk στο MadWalk 2025 και το εκρηκτικό act με τους INCO
Εκπομπές Mad TV

Η Μαρία Ματεμτζή στο MadWalk TV: Η πρώτη συμμετοχή της Body Talk στο MadWalk 2025 και το εκρηκτικό act με τους INCO

17.11.2025
Ο Γιώργος Κακοσαίος στο OK!: Η νέα δισκογραφική του δουλειά και οι live εμφανίσεις
Εκπομπές Mad TV

Ο Γιώργος Κακοσαίος στο OK!: Η νέα δισκογραφική του δουλειά και οι live εμφανίσεις

17.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Συλλήψεις στην Σαντορίνη για πειρατεία! Έπεσε μαύρο στα …ξενοδοχεία

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Με 758.000 Cosmote TV στο 3ο τρίμηνο του 2025

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ

Νέο πρόγραμμα για την πληρωμή στα ΜΜΕ της επιπλέον εισφοράς προς ΕΔΟΕΑΠ