H Νικολέτα Σερέτη στο Talk to MAD: «Τα ζώα μάς διδάσκουν περισσότερα από όσα φανταζόμαστε»

Η νεαρή κτηνίατρος αποκαλύπτει συγκινητικές στιγμές, τα μυστικά της δουλειάς της και τι σημαίνει να αγαπάς πραγματικά τα ζώα

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε την Νικολέτα Σερέτη, την viral κτηνίατρο του Instagram, για μια αποκαλυπτική συζήτηση γύρω από τα κατοικίδια, τα social media και την καθημερινότητά της.

Η Νικολέτα μοιράστηκε τις πρώτες της αναμνήσεις με τα ζώα και πώς γεννήθηκε η αγάπη της για την κτηνιατρική. «Από μικρή αγαπούσα τα ζωάκια. Η μητέρα μου είχε κατοικίδιο, όπως και η γιαγιά μου», εξήγησε, μιλώντας μάλιστα και για το πρώτο σκυλάκι της γιαγιάς της, τον Φρέντι. «Ζούσα μέσα στα ζωάκια και πάντα ήθελα να τα φροντίζω. Θέλησα να γίνω κτηνίατρος από τη στιγμή που άρχισα να αντιλαμβάνομαι τον κόσμο γύρω μου».

Η ίδια τόνισε τη σημασία της σωστής φροντίδας και ενημέρωσης των «κατοικιδιογονέων», όπως τους ονομάζει: «Πολλοί δεν γνωρίζουν πώς να συμπεριφερθούν σωστά στα κατοικίδια τους. Η ενημέρωση είναι το Α και το Ω». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες του επαγγέλματος: «Συναντάς πολλά άρρωστα ζωάκια και αυτό σε δοκιμάζει. Είναι σημαντικό να είσαι συνεχώς ενημερωμένος και να συνεργάζεσαι με συναδέλφους, γιατί κάθε περιστατικό είναι μοναδικό».

Μιλώντας για την προσωπική της εμπειρία στο άνοιγμα του δικού της κτηνιατρείου, υπογράμμισε την ευθύνη που φέρει: «Όταν ανοίγεις το δικό σου ιατρείο, είσαι υπεύθυνος για τα πάντα. Θέλω οι ιδιοκτήτες να έρχονται έγκαιρα, πριν ένα μικρό σύμπτωμα γίνει σοβαρό».

Μοιράστηκε επίσης τις συγκινητικές στιγμές που βιώνει στην καθημερινότητά της: «Θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα ευθανασία. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή. Οι ιδιοκτήτες ζουν τα ζώα σαν παιδιά τους και η απώλεια τους είναι βαθιά».

Όσον αφορά τη χρήση των social media, η κτηνίατρος υπογράμμισε τη σημασία της υπευθυνότητας: «Δεν ανεβάζω ό,τι να ’ναι. Θέλω οι ιδιοκτήτες να ενημερώνονται σωστά για την υγεία των ζώων τους». Ανέφερε επίσης ότι η προβολή της δουλειάς της μέσα από τα social media και την τηλεόραση βοηθά στη σωστή ενημέρωση των κατοικιδιογονέων και στη διάδοση της κτηνιατρικής γνώσης.

Η φιλοσοφία της για τη ζωή και τη δουλειά συνοψίζεται σε μια φράση: «Τα ζωάκια μας διδάσκουν πολλά. Παρατηρώντας τα μπορούμε να μάθουμε για την κατανόηση, την ενσυναίσθηση και τον σεβασμό προς τον πόνο των άλλων».

