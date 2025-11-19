Ο Διαμαντής Αμπατζής στο Talk to MAD: «Ο πιο σκληρός κριτής μου; Το νοσοκομείο το ίδιο»

Ο Διαμαντής Αμπατζής αποκαλύπτει τη ζωή του ως γιατρός και TikToker, τα εμπόδια που αντιμετώπισε, αλλά και τα σχέδιά του για το εξωτερικό

Στο τελευταίο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τον Διαμαντή Αμπατζή, γνωστό ως Dr. D, για μια συζήτηση που ξεπέρασε τα όρια της κλασικής συνέντευξης. Ο γιατρός που έχει γίνει viral στο TikTok, μίλησε για την πορεία του στην ιατρική, τη σχέση του με τα social media και τα σχέδιά του για εξειδίκευση στις ΗΠΑ.

Από τον αγροτικό του στην επαρχία μέχρι τα εκατομμύρια views στο TikTok, ο Διαμαντής συνδυάζει γνώση, χιούμορ και αυθεντικότητα. Όπως σημείωσε και ο ίδιος: «Δεν έχω κάνει λάθος ιατρικό σε αυτά που ανεβάζω. Δεν τους λέω ποτέ ‘κάνε αυτό’ ή ‘πάρε αυτή τη θεραπεία’. Κάνω περισσότερο προτροπή».

Η αρχή του ταξιδιού στα social media

Το TikTok μπήκε στη ζωή του κατά τη διάρκεια του αγροτικού του: «Έκανα ένα βίντεο για την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Ένα άτομο μου είπε ότι είδε το βίντεο, πήγε τη μαμά του στον γιατρό και τελικά είχε όντως αυτό».

Από εκείνη τη στιγμή, η συνειδητοποίηση ότι η επιστήμη του μπορούσε να φτάσει σε ένα ευρύτερο κοινό έγινε η κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία περιεχομένου. Ο ίδιος εξηγεί: «Νομίζω το κωμικό περιεχόμενο μου αρέσει περισσότερο», επισημαίνοντας πως η ισορροπία ανάμεσα στην ψυχαγωγία και την ενημέρωση είναι απαραίτητη.

Social media και κριτική

Παρά την προσοχή που δείχνει, ο Διαμαντής δεν έχει αποφύγει την κριτική: «Πολύ σκληρή κριτική όχι, παρατεταμένη ναι. Και ο πιο σκληρός κριτής μου; Το ίδιο το νοσοκομείο», αποκαλύπτει.

Ο ίδιος θεωρεί ότι το περιεχόμενό του έχει εκλαϊκευμένη μορφή, ώστε να γίνει πιο κατανοητό χωρίς να υποβαθμίζεται η επιστήμη: «Στην Ελλάδα πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα δεχτούμε όπως είναι, γι’ αυτό τα εκλαϊκεύω αρκετά».

Μελλοντικά βήματα και εξειδίκευση στην Αμερική

Ένα από τα πιο σημαντικά νέα που μοιράστηκε είναι η προετοιμασία του για την εξειδίκευση στις ΗΠΑ: «Έστειλα αιτήσεις σε νοσοκομεία σε όλη την Αμερική. Με πήραν στο Hospital for Special Surgery, ένα από τα καλύτερα στον κόσμο».

Ανθρώπινες πτυχές και guilty pleasures

Η συνέντευξη αποκάλυψε και πιο προσωπικές στιγμές: «Ένα guilty pleasure μου είναι τα γλυκά και κυρίως το cheesecake», ενώ αποκάλυψε ότι είχε ξεκινήσει να ράβει τα δικά του ρούχα και σετ, δείχνοντας τον πολυπράγμονα χαρακτήρα του.

Ο Διαμαντής Αμπατζής αποδεικνύει ότι η γνώση, η αυθεντικότητα και η αίσθηση του χιούμορ μπορούν να συνυπάρξουν, εμπνέοντας νέους και παλιούς μέσα από τα social media χωρίς να θυσιάζουν την επιστημονική αξιοπιστία.

