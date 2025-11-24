H Josephine μαζί με τους Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδύλατο έφεραν αέρα 80’s στις πρόβες για το  MadWalk 2025 by Three Cents 

Οι πρόβες της Josephine με τους Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδυλάτο για το MadWalk 2025 ολοκληρώθηκαν με ενέργεια και συγχρονισμό με την πασαρέλα

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Three Cents έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς βρισκόμαστε μόλις μια ανάσα μακριά από το μεγαλύτερο fashion-music project. Στις 26 Νοεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να απολαύσουμε όλοι μαζί τη μαγική σύμπραξη μεταξύ μόδας και μουσικής, που γεννά μοναδικά performances και μένει χαραγμένη για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Οι πρόβες της Josephine για το act που θα παρουσιάσει τους Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδυλάτο ολοκληρώθηκαν με εντυπωσιακή αρμονία και ένταση. Αυτή τη φορά, η Josephine κατάφερε να συγχρονιστεί πλήρως με την πασαρέλα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που προμηνύει τη μαγεία της Τετάρτης. Ερμηνεύοντας το τραγούδι «I Wanna Dance with Somebody», η τραγουδίστρια μετέφερε την προσωπική της ενέργεια, τη θηλυκότητα και τη δύναμη της αυτοκυριαρχίας, δημιουργώντας μια σκηνική παρουσία που ισορροπεί ανάμεσα στη φλόγα και στην τρυφερότητα.

Η συνεργασία με τον Βασίλη Ζούλια ανέδειξε τη διαχρονική κομψότητα των δημιουργιών του, με τη συλλογή «Beautiful» να εκπέμπει χαρά και αληθινή ομορφιά. Τα ρούχα κινούνταν με ανάλαφρη ενέργεια πάνω στην πασαρέλα, υπογραμμίζοντας την αυτοπεποίθηση και τη φυσική παρουσία της γυναίκας που τα φορά. Παράλληλα, οι δημιουργίες του Περικλή Κονδυλάτου προσέθεσαν μια διάσταση τέχνης, με κοσμήματα που συνδυάζουν φαντασία και τεχνική αρτιότητα, ολοκληρώνοντας ένα performance όπου η αισθητική συναντά τον ρυθμό.

Το MadWalk 2025 by Three Cents υπόσχεται μια βραδιά όπου μουσική, μόδα και καλλιτεχνική ενέργεια συγχωνεύονται πάνω στη σκηνή. Η Josephine, με τον Βασίλη Ζούλια και τον Περικλή Κονδυλάτο, παρουσίασαν στις πρόβες ένα αποτέλεσμα γεμάτο δύναμη, στιλ και αυθεντικότητα, αποδεικνύοντας ότι το show θα αποτελέσει μία από τις πιο λαμπερές στιγμές της βραδιάς. Το mad.gr θα είναι εκεί για να καταγράψει κάθε λεπτό της προετοιμασίας και κάθε μοναδικό στιγμιότυπο από τις πρόβες.

