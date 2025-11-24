MadWalk 24.11.2025

H Josephine μαζί με τους Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδύλατο έφεραν αέρα 80’s στις πρόβες για το  MadWalk 2025 by Three Cents 

Οι πρόβες της Josephine με τους Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδυλάτο για το MadWalk 2025 ολοκληρώθηκαν με ενέργεια και συγχρονισμό με την πασαρέλα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Three Cents έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς βρισκόμαστε μόλις μια ανάσα μακριά από το μεγαλύτερο fashion-music project. Στις 26 Νοεμβρίου δίνουμε ραντεβού στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), προκειμένου να απολαύσουμε όλοι μαζί τη μαγική σύμπραξη μεταξύ μόδας και μουσικής, που γεννά μοναδικά performances και μένει χαραγμένη για πάντα στην ιστορία του εγχώριου pop culture.

Οι πρόβες της Josephine για το act που θα παρουσιάσει τους Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδυλάτο ολοκληρώθηκαν με εντυπωσιακή αρμονία και ένταση. Αυτή τη φορά, η Josephine κατάφερε να συγχρονιστεί πλήρως με την πασαρέλα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που προμηνύει τη μαγεία της Τετάρτης. Ερμηνεύοντας το τραγούδι «I Wanna Dance with Somebody», η τραγουδίστρια μετέφερε την προσωπική της ενέργεια, τη θηλυκότητα και τη δύναμη της αυτοκυριαρχίας, δημιουργώντας μια σκηνική παρουσία που ισορροπεί ανάμεσα στη φλόγα και στην τρυφερότητα.

Josephine
Photos: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Στιγμιότυπα από την προετοιμασία της Josephine για το MadWalk 2025 by Three Cents

Η συνεργασία με τον Βασίλη Ζούλια ανέδειξε τη διαχρονική κομψότητα των δημιουργιών του, με τη συλλογή «Beautiful» να εκπέμπει χαρά και αληθινή ομορφιά. Τα ρούχα κινούνταν με ανάλαφρη ενέργεια πάνω στην πασαρέλα, υπογραμμίζοντας την αυτοπεποίθηση και τη φυσική παρουσία της γυναίκας που τα φορά. Παράλληλα, οι δημιουργίες του Περικλή Κονδυλάτου προσέθεσαν μια διάσταση τέχνης, με κοσμήματα που συνδυάζουν φαντασία και τεχνική αρτιότητα, ολοκληρώνοντας ένα performance όπου η αισθητική συναντά τον ρυθμό.

Το MadWalk 2025 by Three Cents υπόσχεται μια βραδιά όπου μουσική, μόδα και καλλιτεχνική ενέργεια συγχωνεύονται πάνω στη σκηνή. Η Josephine, με τον Βασίλη Ζούλια και τον Περικλή Κονδυλάτο, παρουσίασαν στις πρόβες ένα αποτέλεσμα γεμάτο δύναμη, στιλ και αυθεντικότητα, αποδεικνύοντας ότι το show θα αποτελέσει μία από τις πιο λαμπερές στιγμές της βραδιάς. Το mad.gr θα είναι εκεί για να καταγράψει κάθε λεπτό της προετοιμασίας και κάθε μοναδικό στιγμιότυπο από τις πρόβες.

Διάβασε επίσης: Ο πιο ερωτικός Θοδωρής Φέρρης που είδες ποτέ έρχεται στο MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Josephine Madwalk MadWalk 2025 by Τhree Cents Βασίλης Ζούλιας Περικλής Κονδυλάτος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H Ευτυχία Χαραλαμπάκη στο Talk to MAD: Το νέο πρόσωπο του MAD

H Ευτυχία Χαραλαμπάκη στο Talk to MAD: Το νέο πρόσωπο του MAD

24.11.2025
Επόμενο
Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της

24.11.2025

Δες επίσης

Η ξεσηκωτική πρόβα της Anastasia με τον AD1 και την ABOUT YOU στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η ξεσηκωτική πρόβα της Anastasia με τον AD1 και την ABOUT YOU στο MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
Το act των Yama, Billie Kark και Apostolos Mitropoulos by Dei έφερε φουτουριστικό αέρα στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Το act των Yama, Billie Kark και Apostolos Mitropoulos by Dei έφερε φουτουριστικό αέρα στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου ετοιμάζονται για το πιο ρομαντικό act του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου ετοιμάζονται για το πιο ρομαντικό act του MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
H πρόβα των Lila και adidas για το MadWalk 2025 by Three Cents ήταν γεμάτη bossy vibes
Life

H πρόβα των Lila και adidas για το MadWalk 2025 by Three Cents ήταν γεμάτη bossy vibes

24.11.2025
Τα clogs είναι το ugly shoe trend που θα λατρεύεις να μισείς – 5 σχέδια για να αγοράσεις
Fashion

Τα clogs είναι το ugly shoe trend που θα λατρεύεις να μισείς – 5 σχέδια για να αγοράσεις

24.11.2025
O Tso και η Greatness Athens έκαναν τις πρόβες για το MadWalk 2025 by Three Cents να μοιάζουν με party
Life

O Tso και η Greatness Athens έκαναν τις πρόβες για το MadWalk 2025 by Three Cents να μοιάζουν με party

24.11.2025
Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι
Life

Στο νοσοκομείο η Μαρίνα Σάττι

24.11.2025
H Gaia Mercury ονειρεύεται βελούδινα όνειρα μαζί με τους Deux Hommes στις πρόβες για το MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk

H Gaia Mercury ονειρεύεται βελούδινα όνειρα μαζί με τους Deux Hommes στις πρόβες για το MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
Bambi nails: Η τάση στα νύχια που πρέπει να υιοθετήσεις αν έχεις βαρεθεί τα κλασικά animal prints
Beauty

Bambi nails: Η τάση στα νύχια που πρέπει να υιοθετήσεις αν έχεις βαρεθεί τα κλασικά animal prints

24.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας