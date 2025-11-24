Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Η αποκάλυψη που έκανε στον αέρα της εκπομπής της

Σε μια ακόμη αποκάλυψη για την εγκυμοσύνη της προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στον αέρα της εκπομπής της, Super Κατερίνα.

Αρχικά, η παρουσιάστρια ξεκίνησε να συζητά με τους συνεργάτες της για τα Χριστούγεννα, με αφορμή το ανανεωμένο και στολισμένο τους πλατό αυτό και έπειτα εξήγησε πως αν και είναι ακόμα νωρίς, έχει αρχίσει ήδη να κουράζεται αρκετά όταν περπατά.

«Παιδιά, το πιστεύετε; Αν τα παθαίνω αυτά στον πέμπτο μήνα, τι θα παθαίνω στον ένατο; Πήγα από εδώ μέχρι εκεί και κουράστηκα! Παναγία μου!», είπε χαρακτηριστικά.





Να υπενθυμίσουμε πως η Κατερίνα Καινούργιου πριν από μερικές εβδομάδες ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της μέσα από μια ανάρτηση που έκανε, όπου την βλέπουμε να ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα μπροστά από τα χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι όπου μένει με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

