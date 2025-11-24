Celeb News 24.11.2025

Κατερίνα Καινούργιου: Η εξομολόγηση για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Κατερίνα Καινούργιου
Η αποκάλυψη που έκανε στον αέρα της εκπομπής της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια ακόμη αποκάλυψη για την εγκυμοσύνη της προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου το πρωί της Δευτέρας 24 Νοεμβρίου στον αέρα της εκπομπής της, Super Κατερίνα.

Αρχικά, η παρουσιάστρια ξεκίνησε να συζητά με τους συνεργάτες της για τα Χριστούγεννα, με αφορμή το ανανεωμένο και στολισμένο τους πλατό αυτό και έπειτα εξήγησε πως αν και είναι ακόμα νωρίς, έχει αρχίσει ήδη να κουράζεται αρκετά όταν περπατά.

Κατερίνα Καινούργιου
https://www.instagram.com/katken85/

Διάβασε επίσης: Ο Νίκος Καρβέλας στο πιάνο μαζί με τον τρίχρονο γιο του και γίνεται viral

«Παιδιά, το πιστεύετε; Αν τα παθαίνω αυτά στον πέμπτο μήνα, τι θα παθαίνω στον ένατο; Πήγα από εδώ μέχρι εκεί και κουράστηκα! Παναγία μου!», είπε χαρακτηριστικά.


Να υπενθυμίσουμε πως η Κατερίνα Καινούργιου πριν από μερικές εβδομάδες ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της μέσα από μια ανάρτηση που έκανε, όπου την βλέπουμε να ποζάρει με φουσκωμένη κοιλίτσα μπροστά από τα χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι όπου μένει με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Κατερίνα Καινούργιου κόρη
https://www.instagram.com/katken85/

Διάβασε επίσης: Γενέθλια για την κόρη της Δανάης Μιχαλάκη και του Γιώργου Παπαγεωργίου – Η τρυφερή ανάρτηση

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Alpha TV ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H Josephine μαζί με τους Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδύλατο έφεραν αέρα 80’s στις πρόβες για το  MadWalk 2025 by Three Cents 

H Josephine μαζί με τους Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδύλατο έφεραν αέρα 80’s στις πρόβες για το  MadWalk 2025 by Three Cents 

24.11.2025
Επόμενο
Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου ετοιμάζονται για το πιο ρομαντικό act του MadWalk 2025 by Three Cents

Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου ετοιμάζονται για το πιο ρομαντικό act του MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025

Δες επίσης

Ο Νίκος Καρβέλας στο πιάνο μαζί με τον τρίχρονο γιο του και γίνεται viral
Celeb News

Ο Νίκος Καρβέλας στο πιάνο μαζί με τον τρίχρονο γιο του και γίνεται viral

24.11.2025
Δες πώς η Cardi B μετέτρεψε τον ομφάλιο λώρο του γιου της σε χρυσό μενταγιόν
Celeb News

Δες πώς η Cardi B μετέτρεψε τον ομφάλιο λώρο του γιου της σε χρυσό μενταγιόν

24.11.2025
Ο Mick Jagger έκανε απρόσμενη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο και έγινε viral
Celeb News

Ο Mick Jagger έκανε απρόσμενη επίσκεψη στο παλιό του σχολείο και έγινε viral

24.11.2025
Η Beyoncé σε viral εμφάνιση στο Grand Prix του Λας Βέγκας κάνει high speed γύρο με τον Hamilton
Celeb News

Η Beyoncé σε viral εμφάνιση στο Grand Prix του Λας Βέγκας κάνει high speed γύρο με τον Hamilton

23.11.2025
Γενέθλια για την κόρη της Δανάης Μιχαλάκη και του Γιώργου Παπαγεωργίου – Η τρυφερή ανάρτηση
Celeb News

Γενέθλια για την κόρη της Δανάης Μιχαλάκη και του Γιώργου Παπαγεωργίου – Η τρυφερή ανάρτηση

22.11.2025
Ο Αντίνοος Αλμπάνης αγκαλιά με το νεογέννητο μωρό της Τζένης Θεωνά
Celeb News

Ο Αντίνοος Αλμπάνης αγκαλιά με το νεογέννητο μωρό της Τζένης Θεωνά

22.11.2025
Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Γιώτα Τσιμπρικίδου
Celeb News

Έγκυος στο πρώτο της παιδί η Γιώτα Τσιμπρικίδου

22.11.2025
Ο Ethan Hawke σπάει τη σιωπή του για το διαζύγιό του με την Uma Thurman 20 χρόνια μετά
Celeb News

Ο Ethan Hawke σπάει τη σιωπή του για το διαζύγιό του με την Uma Thurman 20 χρόνια μετά

22.11.2025
Συγκινεί ο Αντώνης Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Θέλω να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει»
Celeb News

Συγκινεί ο Αντώνης Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Θέλω να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει»

21.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας