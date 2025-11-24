Ο Νίκος Καρβέλας στο πιάνο μαζί με τον τρίχρονο γιο του και γίνεται viral

Ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο μοιράστηκαν η Έλενα Φερεντίνου και ο Νίκος Καρβέλας μέσα από τους λογαριασμούς τους στα social media. Το ζευγάρι δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ο τριών ετών γιος τους κάθεται στο πιάνο μαζί με τον γνωστό συνθέτη και συμμετέχει στο μουσικό παιχνίδι ενώ ο Νίκος Καρβέλας ερμηνεύει το νέο του τραγούδι που είναι αφιερωμένο στους γονείς.

Στο βίντεο που ανέβασε η Έλενα Φερεντίνου ο Νίκος Καρβέλας παίζει πιάνο κρατώντας τον ρυθμό και τραγουδάει με τον γιο του να παρακολουθεί. Μεταξύ άλλων, ο Νίκος Καρβέλας τον ρωτά με μελωδικό τρόπο «θα αγαπούσες τη μαμά σου αν δεν ήταν μαμά σου; Θα την έκανες παρέα; Θα τη θεωρούσες σπουδαία; Πες μου τι έχει ο μπαμπάς σου και λες πως είναι ο ήρωάς σου; Τι είναι εκείνα που σε μένα θαυμάζεις που το έχουν όλοι οι άλλοι και όμως δεν τους θαυμάζεις;». Η τρυφερή ερμηνεία και η παρουσία του παιδιού στο πλευρό του προσδίδουν στο τραγούδι τον χαρακτήρα μιας προσωπικής εξομολόγησης.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα την προσοχή των χρηστών του Instagram αφού πρόκειται για ένα σπάνιο στιγμιότυπο από την καθημερινότητα του ζευγαριού.

