Άκης Πετρετζίκης: «Όταν ξεκίνησα το YouTube, όλοι κορόιδευαν, πλέον έχω πάνω από 5000 video»

Ο Άκης Πετρετζίκης επανήλθε σε μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές της καριέρας του μιλώντας για την απόφασή του να δημιουργήσει το δικό του κανάλι στο YouTube σε μια εποχή που η πλατφόρμα δεν είχε ακόμη το κύρος και τη δυναμική που έχει σήμερα. Όπως παραδέχθηκε ο γνωστός σεφ «όταν ξεκίνησα το YouTube όλοι το κορόιδευαν» επισημαίνοντας πως η επιλογή του αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό και ειρωνεία.

Διάβασε επίσης: Kitchen Lab 8: Θα βάλει ξανά ποδιά ο Άκης; Όλο το ρεπορτάζ

Στη συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» ο Άκης Πετρετζίκης περιέγραψε το κλίμα που επικρατούσε όταν ανακοίνωσε ότι θα στραφεί στο YouTube. Όπως είπε «Όταν ξεκίνησα το YouTube όλοι το κορόιδευαν. Θυμάμαι τότε ότι ήμουν μέρος εκπομπής στην τηλεόραση και όλοι στο κανάλι έλεγαν: “Εντάξει έχει τελειώσει. Για να ξεκινάει αυτό το πράγμα είναι στα τελευταία του”. Γιατί το YouTube ήταν πολύ υποδεέστερο εκείνη την εποχή. Τα πρώτα χρόνια οι απολαβές σε έναν άνθρωπο που έφτιαχνε βίντεο ήταν πέντε ή δέκα ευρώ τον χρόνο. Ήθελε συνέπεια και αυτή τη στιγμή έχω πάνω από 5000 βίντεο. Πόση περισσότερη συνέπεια από αυτό».

Ο σεφ πρόσθεσε ότι η απόφασή του έδωσε τελικά σημαντική ώθηση στη δουλειά του αφού το διαδίκτυο εξελίχθηκε σε ανεκτίμητο εργαλείο γνώσης και δημιουργικότητας. Όπως σημείωσε «παλαιότερα έπρεπε να παραγγέλνω βιβλία από το εξωτερικό ήταν η μόνη πηγή. Τώρα μπορώ να μάθω για την ιαπωνική κουζίνα χωρίς να ταξιδέψω» υπογραμμίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία έχει μεταμορφώσει τις δυνατότητες έρευνας και εξέλιξης στον χώρο της γαστρονομίας.

Διάβασε επίσης: Άκης Πετρετζίκης: Πήγε γυμναστήριο με τον γιο του και τα σχόλια στο Instagram πήραν «φωτιά»

Δες κι αυτό…