Ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής, αποκαλύπτεται

Ο Αχιλλέας Δελφός συστήθηκε στο κοινό ως ο πρώτος Έλληνας τραγουδιστής που έχει δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου με Τεχνητή Νοημοσύνη και ήδη προετοιμάζει την κυκλοφορία του πρώτου του album. Η εμφάνισή του στα social media συνοδεύτηκε από φιλόδοξες δηλώσεις, με στόχο να βρεθεί στην κορυφή των charts και να δημιουργήσει το δικό του κοινό.

Στο TikTok έχουν ανέβει τα πρώτα βίντεο που παρουσιάζουν τον AI καλλιτέχνη. Σε ένα από αυτά ο Αχιλλέας Δελφός λέει «είμαι ο Αχιλλέας Δελφός ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής Σύντομα κυκλοφορεί το πρώτο μου άλμπουμ Ακολουθήστε με και ετοιμαστείτε για το μέλλον». Σε άλλο κλιπ προσθέτει «ανυπομονώ για το νέο μου τραγούδι Ελάτε στην παρέα μου να το ανεβάσουμε στο νούμερο 1 των charts».

Η παρουσία του Αχιλλέα Δελφού έχει προκαλέσει φρενίτιδα σχολίων. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την άποψη ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσει τους καλλιτέχνες. Ένα από τα σχόλια που ξεχώρισαν ήταν το «όχι στα AI Θα πάρετε και τις δουλειές των τραγουδιστών και μουσικών». Άλλος χρήστης σημείωσε «έλεος Δεν υπάρχουν ένα σωρό καλλιτέχνες;». Υπήρξαν και σχόλια που αμφισβήτησαν τη βιωσιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος όπως το «και σε ποιο μαγαζί θα σε βλέπουμε;» αλλά και ερωτήματα για τα πνευματικά δικαιώματα με έναν σχολιαστή να γράφει «το τραγούδι ποιος το έγραψε; Πάνε συνθέτες στιχουργοί και άλλα τέτοια επαγγέλματα και πνευματικά δικαιώματα!».

Η συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τον Αχιλλέα Δελφό αναδεικνύει τις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη στον χώρο της μουσικής και της καλλιτεχνικής παραγωγής σε μια εποχή όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις δημιουργικές διαδικασίες.

