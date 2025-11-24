Ατύχημα επί σκηνής για τον Σάκη Ρουβά που «πάγωσε» το κοινό (Video)

Ο Σάκης Ρουβάς έπεσε από ειδική κατασκευή την ώρα του «Άντεξα» και συνεχίζει το πρόγραμμα χωρίς να διακόψει την εμφάνισή του

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο Enastron όπου εμφανίζεται ο Σάκης Ρουβάς. Την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι «Άντεξα» επάνω σε ειδική κατασκευή έχασε αιφνιδιαστικά την ισορροπία του και βρέθηκε στο έδαφος πέφτοντας προς τα πίσω, με την πλάτη. Η σκηνή προκάλεσε αμηχανία στο κοινό που παρακολουθούσε ζωντανά τη στιγμή και σύμφωνα με μαρτυρίες το επεισόδιο ήταν ιδιαίτερα έντονο.

Θαμώνες που βρίσκονταν στον χώρο περιέγραψαν το περιστατικό ως μια εικόνα που πάγωσε τους θεατές. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά «ήταν πολύ τρομακτικό έπεσε με δύναμη θα μπορούσε να είχε χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι του». Παρά την πτώση και τον αιφνιδιασμό που προκάλεσε ο Σάκης Ρουβάς έδειξε άμεσα την επαγγελματική του ετοιμότητα. Σηκώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και συνέχισε το πρόγραμμα χωρίς να αφήσει το συμβάν να επηρεάσει την εμφάνισή του.

Η άμεση αντίδρασή του και η συνέχιση της παράστασης χωρίς διακοπή επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά την αφοσίωση του τραγουδιστή στη σκηνή και στο κοινό του. Το περιστατικό, αν και αναπάντεχο, δεν είχε τελικά συνέχεια και η βραδιά κύλησε κανονικά στο Enastron.

