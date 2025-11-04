Έρωτας Σκοτεινός: Ο Σάκης Ρουβάς επιστρέφει με νέο τραγούδι

Το «Έρωτας Σκοτεινός» είναι ένα pop hit στους γνώριμους ήχους του κορυφαίου Έλληνα star, που ξεσηκώνει από το πρώτο άκουσμα

Ο απόλυτος Έλληνας pop star επιστρέφει δυναμικά! Μετά από μια περίοδο δημιουργικής προετοιμασίας, ο Σάκης Ρουβάς είναι έτοιμος να χαρίσει στο κοινό του ένα νέο μουσικό κεφάλαιο γεμάτο πάθος, ένταση και ρυθμό. Ο Σάκης Ρουβάς επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο τραγούδι «Έρωτας Σκοτεινός».

Το «Έρωτας Σκοτεινός» είναι ένα pop hit στους γνώριμους ήχους του κορυφαίου Έλληνα star, που ξεσηκώνει από το πρώτο άκουσμα. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι Arcade και την παραγωγή οι Beyond.

Το νέο super hit του Σάκη Ρουβά θα κυκλοφορήσει από την Panik Records και την SR Music τo Σάββατο 15 Νοεμβρίου, ενώ θα μεταδίδεται από επιλεγμένα ραδιόφωνα από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

