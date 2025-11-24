Η Emma Corrin και η Hunter Schafer έτοιμες να προκαλέσουν ανατριχίλα σε ταινία τρόμου

Στα σκαριά νέο φιλμ τρόμου με τις Emma Corrin και Hunter Schafer υπό τη σκηνοθεσία της Arkasha Stevenson και σε σενάριο της ίδιας με τον Tim Smith

Η Emma Corrin και η Hunter Schafer πρόκειται να συμπρωταγωνιστήσουν σε μια νέα, άτιτλη προς το παρόν, ταινία τρόμου. Η ταινία υπογράφεται σκηνοθετικά από την Arkasha Stevenson, η οποία συνυπογράφει και το σενάριο μαζί με τον Tim Smith. Η παραγωγή αποτελεί το επόμενο βήμα των δύο δημιουργών μετά το «First Omen», που είχαν επίσης σκηνοθετήσει και γράψει από κοινού.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Havana Rose Liu και Sophie Wilde, ενισχύοντας ένα σύνολο που συγκεντρώνει ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα ονόματα της νεότερης γενιάς του κινηματογράφου. Αν και η υπόθεση παραμένει μέχρι στιγμής μυστική, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ιστορία επικεντρώνεται σε ένα bachelor party που εξελίσσεται σε μια τρομακτική εμπειρία.

Η Emma Corrin είχε μια έντονη επαγγελματική παρουσία το 2024, συμμετέχοντας στα «Deadpool & Wolverine» δίπλα στους Ryan Reynolds και Hugh Jackman, καθώς και στο «Nosferatu» του Robert Eggers. Πρόσφατα εμφανίστηκε και στο «100 Nights of Hero». Η Hunter Schafer ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει δίπλα στη Michelle Yeoh στην επερχόμενη σειρά «Blade Runner 2099» για το Prime Video, ενώ θα εμφανιστεί και στο «Mother Mary» της A24 μαζί με τις Anne Hathaway και Michaela Coel. Το 2025 ήταν υποψήφια για Film Independent Spirit Award για την ερμηνεία της στο «Cuckoo» του Tilman Singer. Μεταξύ άλλων έχει συμμετάσχει στο «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes», στο «Kinds of Kindness» του Yorgos Lanthimos και φυσικά στο «Euphoria» του Sam Levinson, με την τρίτη σεζόν να αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Η Havana Rose Liu έγινε γνωστή μέσα από την κωμωδία «Bottoms» δίπλα στη Rachel Sennott και πρόσφατα εμφανίστηκε στο «Tuner». Την επόμενη περίοδο θα τη δούμε στην εορταστική κωμωδία «Oh. What. Fun.». Η Sophie Wilde έχει ξεχωρίσει κυρίως από την ερμηνεία της στο επιτυχημένο θρίλερ «Talk To Me» της A24. Εμφανίστηκε πρόσφατα και στο «Babygirl», ενώ σύντομα θα τη δούμε στο «Watch Dogs» της New Regency.

