Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου ετοιμάζονται για το πιο ρομαντικό act του MadWalk 2025 by Three Cents

Το MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει σε μια στιγμή όπου η εικόνα εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και η δημιουργία απαιτεί περισσότερη τόλμη από ποτέ. Για 15 χρόνια, το πιο ανατρεπτικό fashion–music project της χώρας έχει χτίσει το δικό του υβριδικό σύμπαν, μια πλατφόρμα όπου ο ρυθμός ντύνει την πασαρέλα και η μόδα αποκτά τον παλμό μιας ζωντανής performance.

Στις 26 Νοεμβρίου, το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do θα ανοίξει και πάλι τις πόρτες του για μια διοργάνωση που φέτος εστιάζει σε μια θεματική βαθιά καλλιτεχνική, τη «Μεταμόρφωση». Μια έννοια πολυδιάστατη, που αγγίζει την αναγέννηση, την εξέλιξη και την επιστροφή σε μια πιο αυθεντική εκδοχή του εαυτού. Είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο σχεδιαστές, performers και καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν τη δική τους αφήγηση, δημιουργώντας ένα show που δεν παρακολουθείς απλώς, το βιώνεις.

Δημήτρης Πέτρου

Υπάρχουν δημιουργοί που απλώς ακολουθούν τη μόδα, και υπάρχουν εκείνοι που τη φτιάχνουν από την αρχή, με τον δικό τους ρυθμό και με μια εσωτερική φλόγα που δεν σβήνει. Ο Δημήτρης Πέτρου ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Από παιδί ονειρευόταν να γίνει σχεδιαστής, όχι απλώς να σχεδιάζει ρούχα, αλλά να «χτίζει» κόσμους μέσα από υφάσματα, γραμμές και υφές. Μια επιθυμία που με τα χρόνια δεν ξεθώριασε, απλώς πήρε μορφή, όνομα και υπογραφή.

Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο σχέδιο μόδας, μπήκε κατευθείαν στον κόσμο της εικόνας: περιοδικά, τηλεόραση, δισκογραφικές, styling, προσωπικές συνεργασίες. Ήταν μια περίοδος μαθητείας όπου έμαθε πώς λειτουργεί ο ρυθμός της ελληνικής μόδας, αλλά και πού βρίσκονται τα δικά του όρια, και πόσο ήθελε να τα ξεπερνά.

Το 2008 ανοίγει το προσωπικό του ατελιέ στο Κολωνάκι. Ένας χώρος που δεν χτίστηκε ως κατάστημα, αλλά ως εργαστήριο, σχεδόν σαν μικρό θέατρο όπου η διαδικασία του sur mesure μοιάζει με αφήγηση. Όσοι περνούν το κατώφλι του δεν ζητούν απλώς ένα ρούχο, ζητούν μια εμπειρία. Μια διαδικασία που ξεκινά από τη ματιά, περνά στο ξηλωμένο πατρόν, στο ύφασμα που αγγίζεται, στη ραφή που δοκιμάζεται ξανά και ξανά μέχρι να γίνει δεύτερη επιδερμίδα. Ο σχεδιαστής πιστεύει πως «το ρούχο πρέπει να μπορεί να ξαναφορεθεί», μια απλή φράση που συνοψίζει ολόκληρη τη φιλοσοφία του.

Ο νεορομαντισμός είναι το σταθερό του στοιχείο. Όχι ως υπερβολή, αλλά ως διάθεση. Η λεπτομέρεια που κρύβεται στη ραφή, η εμμονή με την εφαρμογή, η επιλογή φυσικών υλικών, η εσωτερική «ατμόσφαιρα» που αποκτά κάθε ρούχο. Οι δημιουργίες του συνδυάζουν την καθαρότητα του tailoring με τη ζεστασιά της χειροποίητης δουλειάς, μια ισορροπία δύσκολη και απόλυτα δική του.

Το ατελιέ του παραμένει μέχρι σήμερα ο μοναδικός χώρος διάθεσης των δημιουργιών του. Όχι από εσωστρέφεια, αλλά από συνέπεια. Θέλει κάθε κομμάτι να έχει ιστορία, χρόνο, σχέση με τον άνθρωπο που το φορά.

Ο Δημήτρης Πέτρου είναι ένας σχεδιαστής που δεν κυνηγά την εποχή, τη διαβάζει. Και μέσα από κάθε συλλογή του, κάθε cut, κάθε σιλουέτα, κάθε performance, μοιάζει να γράφει ένα δικό του κεφάλαιο στη σύγχρονη ελληνική μόδα.

Τάνια Μπρεάζου

Η Τάνια Μπρεάζου είναι τραγουδίστρια από μικρή ηλικία, με μια φωνή που συνδυάζει δύναμη και ευαισθησία, και μια σκηνική παρουσία που μαγνητίζει το βλέμμα. Η συμμετοχή της στο X Factor το 2016 την ανέδειξε στο ευρύ κοινό, φτάνοντας στην τελική τετράδα, ενώ το Your Face Sounds Familiar επιβεβαίωσε την ικανότητά της να μεταμορφώνεται και να αποδίδει συγκλονιστικές ερμηνείες.

Η επιτυχία της συνεχίστηκε με δικά της τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό, αλλά και με συνεργασίες με κορυφαία ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Κάθε της εμφάνιση γίνεται sold out, ενώ η εντυπωσιακή της παρουσία δεν αφήνει ποτέ κανέναν αδιάφορο.

Στη συνεργασία της με τον Δημήτρη Πέτρου, η φωνή και η εκφραστική της παρουσία συνυφαίνονται με την αισθητική και τη ραπτική φιλοσοφία του σχεδιαστή. Υπάρχει μια αίσθηση ρομαντισμού που τους συνδέει. H ευαισθησία της φωνής της αναδεικνύει τη θεατρικότητα των δημιουργιών του Πέτρου, ενώ οι λεπτομέρειες, τα υφάσματα και οι σιλουέτες αποκτούν νέο συναισθηματικό βάθος. Μαζί δημιουργούν μια εμπειρία όπου η μουσική και η μόδα αλληλοσυμπληρώνονται, με τρόπο που θυμίζει μικρό κινηματογραφικό διάλειμμα, μια στιγμή τρυφερότητας, φως και αρμονίας πάνω στην πασαρέλα.

Η συνεργασία τους δείχνει πως η μόδα δεν είναι απλώς ρούχο και η μουσική δεν είναι απλώς ήχος, είναι συναισθηματικός διάλογος, μια κοινή αφήγηση που ζωντανεύει μέσα από την τέχνη, τον ρομαντισμό και τη δημιουργική τους χημεία. Η Τάνια Μπρεάζου δεν προσθέτει μόνο φωνή στις δημιουργίες του Δημήτρη Πέτρου, τις μεταμορφώνει, τους δίνει ψυχή και φως, κάνοντας κάθε στιγμή πάνω στην πασαρέλα μια μικρή ιστορία γεμάτη συναίσθημα και αισθητική τελειότητα.

