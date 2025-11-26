Streaming News 26.11.2025

Η σειρά ντοκιμαντέρ του 50 Cent για τον Sean «Diddy» Combs θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο

Το πολύκροτο project που καταγράφει τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τον Sean «Diddy» Combs θα προβληθεί στο Netflix
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ που υπογράφει ο Curtis Jackson, γνωστός ως 50 Cent, σχετικά με τον ράπερ και παραγωγό Sean «Diddy» Combs, αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα τον Δεκέμβριο στο Netflix. Το project, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αμερικανικής βιομηχανίας θεάματος, εξετάζει τις πολυσυζητημένες καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση και κακοποίηση που περιέβαλαν τον Diddy τα τελευταία χρόνια. Οι πρώτες πληροφορίες για το ντοκιμαντέρ έγιναν γνωστές τον Δεκέμβριο 2023, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο 50 Cent είχε ξεκινήσει να εργάζεται πάνω στη σειρά. Τον Μάρτιο 2024 ο ίδιος επιβεβαίωσε δημοσίως ότι το έργο προχωρά. Ο 50 Cent είχε δηλώσει σε συνέντευξή του «εργάζομαι μεθοδικά σε αυτό το project και θα κυκλοφορήσει σύντομα». Η δήλωση θεωρήθηκε τότε ένδειξη ότι η παραγωγή είχε ήδη μπει στο τελικό στάδιο.

Trump πρόσφερε 500.000 δολάρια στον 50 Cent

Το ντοκιμαντέρ έφερε αρχικά τον τίτλο «Diddy Do It» και αποτέλεσε αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος για τις μεγάλες πλατφόρμες streaming. Τον Μάιο του περασμένου έτους το Netflix κέρδισε τη διαδικασία υποβολής προσφορών εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα παγκόσμιας διανομής. Όπως έγινε γνωστό, η σειρά περιλαμβάνει και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της υπόθεσης τις οποίες η παραγωγή ενσωμάτωσε ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αποτυπώνει πλήρως την τρέχουσα εικόνα γύρω από τον Sean «Diddy» Combs.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με ανθρώπους που συμμετείχαν στην παραγωγή, το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να σκιαγραφήσει τόσο την άνοδο και την επιρροή του Sean «Diddy» Combs στη μουσική βιομηχανία όσο και τις κατηγορίες που οδήγησαν σε αλλεπάλληλες δημόσιες αντιπαραθέσεις και δικαστικές διαδικασίες. Παράλληλα, περιλαμβάνει μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν στο περιβάλλον του καλλιτέχνη κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Η κυκλοφορία της σειράς θεωρείται μια από τις πλέον αναμενόμενες τηλεοπτικές στιγμές του Δεκεμβρίου καθώς, πέρα από το βάρος των καταγγελιών, φέρει και την υπογραφή του 50 Cent, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δραστήριους τηλεοπτικούς παραγωγούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιλογή του Netflix να αναλάβει την παγκόσμια διάθεση αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη απήχηση στο ντοκιμαντέρ προσελκύοντας τόσο το ευρύ κοινό όσο και όσους παρακολουθούν στενά την υπόθεση του Sean «Diddy» Combs.

