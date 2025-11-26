Celeb News 26.11.2025

Η Miley Cyrus έκλεισε τα 33 και αποκάλυψε μέσω Instagram την μοναδική της ευχή

Miley Cyrus
Η ανάρτηση της τραγουδίστριας και οι φωτογραφίες που σβήνει την τούρτα γενεθλίων της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Miley Cyrus γιόρτασε τα 33α γενέθλιά της και, με αφορμή την ιδιαίτερη αυτή μέρα, αποφάσισε να απευθυνθεί απευθείας στους θαυμαστές της με μια πιο προσωπική ανάρτηση.

Η δημοφιλής καλλιτέχνις δημοσίευσε στο Instagram δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες όπου ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στην τούρτα της, αποκαλύπτοντας παράλληλα ποια είναι η μοναδική ευχή που έκανε για τη νέα χρονιά της ζωής της.

Miley Cyrus
https://www.instagram.com/mileycyrus/

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian κρατά τσάντα από δέρμα ελέφαντα και πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις

«Τα 33 μου έχουν ήδη γεμίσει φως από τη ζεστασιά των μηνυμάτων σας. Το μόνο που επιθυμώ για φέτος είναι ακόμα περισσότερα γέλια με τους ανθρώπους που μου χαρίζουν αυτές τις μικρές γραμμούλες χαμόγελου που αρχίζουν να φαίνονται. Σας αγαπώ όλους», έγραψε η Miley Cyrus, με τους fans της να την πλημμυρίζουν με ευχές.

Miley Cyrus
https://www.instagram.com/mileycyrus/

Διάβασε επίσης: Στο νοσοκομείο η Brigitte Bardot μετά από χειρουργική επέμβαση για σοβαρή ασθένεια

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Miley Cyrus ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η σειρά ντοκιμαντέρ του 50 Cent για τον Sean «Diddy» Combs θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο

Η σειρά ντοκιμαντέρ του 50 Cent για τον Sean «Diddy» Combs θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο

26.11.2025
Επόμενο
Η Rihanna έγινε meme στα social media και αυτοτρολάρεται

Η Rihanna έγινε meme στα social media και αυτοτρολάρεται

26.11.2025

Δες επίσης

Η Rihanna έγινε meme στα social media και αυτοτρολάρεται
Celeb News

Η Rihanna έγινε meme στα social media και αυτοτρολάρεται

26.11.2025
Χρήστος Χολίδης: Οι πρώτες δηλώσεις για τον γάμο του και η επιθυμία για παιδί
Celeb News

Χρήστος Χολίδης: Οι πρώτες δηλώσεις για τον γάμο του και η επιθυμία για παιδί

26.11.2025
Ο Simon Cowell λύνει τη σιωπή του για τον θάνατο του Liam Payne
Celeb News

Ο Simon Cowell λύνει τη σιωπή του για τον θάνατο του Liam Payne

26.11.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε on air την νονά του μωρού της
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε on air την νονά του μωρού της

26.11.2025
Η Kim Kardashian κρατά τσάντα από δέρμα ελέφαντα και πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις
Celeb News

Η Kim Kardashian κρατά τσάντα από δέρμα ελέφαντα και πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις

26.11.2025
Ο Κevin Spacey ξεσπά – «Δεν είμαι αστεγός» λέει και κατηγορεί τον Τύπο για παραπληροφόρηση
Celeb News

Ο Κevin Spacey ξεσπά – «Δεν είμαι αστεγός» λέει και κατηγορεί τον Τύπο για παραπληροφόρηση

26.11.2025
Αγνώριστος με άσπρα μαλλιά και μούσια ο Diddy μέσα στην φυλακή
Celeb News

Αγνώριστος με άσπρα μαλλιά και μούσια ο Diddy μέσα στην φυλακή

25.11.2025
Στο νοσοκομείο η Brigitte Bardot μετά από χειρουργική επέμβαση για σοβαρή ασθένεια
Celeb News

Στο νοσοκομείο η Brigitte Bardot μετά από χειρουργική επέμβαση για σοβαρή ασθένεια

25.11.2025
Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για τη στήριξη του Παναγιώτη Κουτσουμπή στην εγκυμοσύνη της
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για τη στήριξη του Παναγιώτη Κουτσουμπή στην εγκυμοσύνη της

25.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα