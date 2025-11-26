Η Miley Cyrus έκλεισε τα 33 και αποκάλυψε μέσω Instagram την μοναδική της ευχή

Η ανάρτηση της τραγουδίστριας και οι φωτογραφίες που σβήνει την τούρτα γενεθλίων της

Η Miley Cyrus γιόρτασε τα 33α γενέθλιά της και, με αφορμή την ιδιαίτερη αυτή μέρα, αποφάσισε να απευθυνθεί απευθείας στους θαυμαστές της με μια πιο προσωπική ανάρτηση.

Η δημοφιλής καλλιτέχνις δημοσίευσε στο Instagram δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες όπου ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στην τούρτα της, αποκαλύπτοντας παράλληλα ποια είναι η μοναδική ευχή που έκανε για τη νέα χρονιά της ζωής της.

«Τα 33 μου έχουν ήδη γεμίσει φως από τη ζεστασιά των μηνυμάτων σας. Το μόνο που επιθυμώ για φέτος είναι ακόμα περισσότερα γέλια με τους ανθρώπους που μου χαρίζουν αυτές τις μικρές γραμμούλες χαμόγελου που αρχίζουν να φαίνονται. Σας αγαπώ όλους», έγραψε η Miley Cyrus, με τους fans της να την πλημμυρίζουν με ευχές.

