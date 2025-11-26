Celeb News 26.11.2025

Η Rihanna έγινε meme στα social media και αυτοτρολάρεται

Η αντίδραση της τραγουδίστριας σε μια μη κολακευτική της φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με αρκετή δόση χιούμορ αντιμετώπισε η Rihanna μια παλιά φωτογραφία της που επανεμφανίστηκε στα social media και μετατράπηκε σε meme παρά το γεγονός ότι δεν την δείχνει στην πιο κολακευτική της στιγμή.

Η εικόνα δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό Fembase στο Instagram, συνοδευόμενη από ένα meme που σχολίαζε πόσο… ενθουσιάζονται οι άντρες με τις «κακές» φωτογραφίες των συντρόφων τους. Η λεζάντα έγραφε: «Οι γυναίκες δεν έχουν ιδέα πόσο αγαπούν οι άντρες τις κακοτραβηγμένες φωτογραφίες τους».

Το στιγμιότυπο προέρχεται από εμφάνιση της Rihanna στο V Festival το 2011 και είχε γίνει viral τότε, επειδή αποκάλυπτε ένα σημάδι στο πηγούνι της και την έδειχνε σε μια ιδιαίτερα αστεία γκριμάτσα.

Λίγο καιρό μετά την επαναδημοσίευσή του, η Rihanna απάντησε με αυτοσαρκασμό, σχολιάζοντας: «Και γιατί με πήρε εμένα η μπάλα;», αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να διακωμωδεί άνετα και τις πιο αμήχανες στιγμές της.

