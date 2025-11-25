Screen News 25.11.2025

Ο George Clooney θα τιμηθεί με το βραβείο Chaplin 2026

Ο βραβευμένος με Oscar ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός αναγνωρίζεται για την πολυδιάστατη καριέρα και το ανθρωπιστικό του έργο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο George Clooney προστίθεται στη λίστα των σημαντικότερων προσωπικοτήτων του διεθνούς κινηματογράφου που θα τιμηθούν με το βραβείο Chaplin, μία από τις υψηλότερες διακρίσεις του Film at Lincoln Center. Το Lincoln Center ανακοίνωσε ότι ο George Clooney θα παραλάβει το 51ο βραβείο στις 27 Απριλίου 2026, σε μια λαμπρή τελετή που θα πραγματοποιηθεί στη φημισμένη αίθουσα Alice Tully Hall στο Lincoln Center, στη Νέα Υόρκη. Η απόφαση να τιμηθεί ο George Clooney αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη μακρόχρονη προσφορά του στον κινηματογράφο αλλά και τη συστηματική του δράση σε ανθρωπιστικά ζητήματα. Η διάκριση αυτή έρχεται έπειτα από την πρόσφατη εμφάνισή του στην ταινία «Jay Kelly», όπου υποδύεται έναν ηθοποιό που βρίσκεται αντιμέτωπος με προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις, έναν ρόλο που συζητήθηκε έντονα στη φετινή κινηματογραφική σεζόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: O γιος του George Clooney αρνείται ότι ο πατέρας του ήταν ο Batman και γίνεται viral

Ο Daniel Battsek, πρόεδρος του Film at Lincoln Center, εξέφρασε το θαυμασμό του για τον George Clooney δηλώνοντας «ήταν πραγματική χαρά να υποδεχθούμε τον George Clooney στο Film at Lincoln Center τον Σεπτέμβριο για την πρεμιέρα του Jay Kelly ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του 63ου New York Film Festival. Αισθανόμαστε τιμή που τον καλούμε ξανά για να γιορτάσουμε μια επαγγελματική διαδρομή που αντικατοπτρίζει εξαιρετικό εύρος και ουσία. Από βραβευμένες ερμηνείες μέχρι παραγωγές και σκηνοθεσίες που ξεχωρίζουν ο George φέρνει έναν μοναδικό συνδυασμό τεχνικής  οξυδέρκειας και κοινωνικής συνείδησης σε ό,τι κάνει. Η συμβολή του συνεχίζει να εμπνέει κοινό και δημιουργούς σε όλο τον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η καριέρα του George Clooney εκτείνεται από την τηλεοπτική του άνθηση στη σειρά «ER» έως τις εμβληματικές κινηματογραφικές του συμμετοχές στα «Out of Sight», «Syriana», «O Brother Where Art Thou», «Up in the Air» και την τριλογία των «Oceans». Παράλληλα, έχει διακριθεί και στο θέατρο, κερδίζοντας υποψηφιότητα για Tony με την εμφάνισή του στο Broadway στο «Good Night and Good Luck». Πέρα από την υποκριτική, ο George Clooney έχει αφήσει σημαντικό αποτύπωμα στον δημόσιο λόγο ως υπέρμαχος της ελευθερίας του Τύπου και ως δυναμικός υποστηρικτής διεθνών ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, ιδιαίτερα στις κρίσεις του Νταρφούρ και του Σουδάν.

Ο George Clooney και η Amal Alamuddin στην πρεμιέρα της τανίας Jay Kelly στο Φετιβάλ της Βενετίας. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βραβείο Chaplin απονέμεται κάθε χρόνο σε προσωπικότητες που έχουν συνεισφέρει καθοριστικά στην τέχνη του κινηματογράφου. Μεταξύ των προηγούμενων τιμώμενων βρίσκονται ο Pedro Almodóvar, η Viola Davis, η Cate Blanchett, ο Spike Lee, η Meryl Streep, ο Martin Scorsese, ο Robert Redford, ο Sidney Poitier και ο Gregory Peck.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο George Clooney αναπολεί την… κατσάδα του Frank Sinatra

Chaplin GEORGE CLOONEY ΒΡΑΒΕΙΟ
