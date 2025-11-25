(ΟΗΕ): Κάθε 10 λεπτά μια γυναίκα δολοφονείται από οικείο της πρόσωπο

Το σπίτι συνεχίζει να είναι ο πιο επικίνδυνος χώρος για τις γυναίκες και τα κορίτσια που διατρέχουν κίνδυνο

Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, η διεθνής κοινότητα στρέφει για ακόμη μία φορά το βλέμμα της σε μία από τις πιο σκοτεινές και επίμονες πληγές των κοινωνιών μας. Η έμφυλη βία δεν είναι μια μακρινή ή αφηρημένη απειλή, αλλά μια καθημερινή πραγματικότητα που στερεί ζωές, καταστρέφει οικογένειες και υπονομεύει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Παρά τις νομοθετικές προόδους, τις καμπάνιες και τις διεθνείς δεσμεύσεις, τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η ασφάλεια των γυναικών εξακολουθεί να απειλείται πρωτίστως εκεί όπου θα έπρεπε να προστατεύεται περισσότερο, μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.

Διάβασε επίσης: 2 χρόνια από τη ζωή τους αφιερώνουν οι γυναίκες για «να ετοιμαστούν»

Η σημερινή ημέρα δεν αποτελεί απλώς επέτειο, αλλά υπενθύμιση καθήκοντος, συλλογικής ευθύνης και επείγουσας ανάγκης για δράση. Κάθε 10 λεπτά πέρυσι, μια γυναίκα παγκοσμίως δολοφονήθηκε από κάποιο οικείο της πρόσωπο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο οποίος καταγγέλλει την ανεπαρκή πρόοδο στη μάχη κατά της γυναικοκτονίας. Σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα και της UN Women, περίπου 50.000 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν το 2024 από συντρόφους ή μέλη της οικογένειάς τους. Η έκθεση δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Το 60% των γυναικών που δολοφονήθηκαν παγκοσμίως έχασαν τη ζωή τους από τον σύντροφό τους ή από συγγενείς, όπως ο πατέρας, ο θείος, η μητέρα ή τα αδέλφια τους. Αντίθετα, μόνο το 11% των ανδρών που έπεσαν θύματα ανθρωποκτονίας σκοτώθηκαν από κάποιο οικείο τους πρόσωπο.

Τα 50.000 περιστατικά βασίζονται σε δεδομένα από 117 χώρες και αντιστοιχούν σε περίπου 137 γυναίκες την ημέρα ή μία κάθε 10 λεπτά. Το συνολικό νούμερο είναι ελαφρώς χαμηλότερο από εκείνο του 2023, κάτι που δεν υποδηλώνει πραγματική μείωση, καθώς η διαφορά οφείλεται κυρίως στη διαφορετική διαθεσιμότητα δεδομένων ανά χώρα.

Η γυναικοκτονία συνεχίζει να αφαιρεί δεκάδες χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο, χωρίς σημάδια βελτίωσης, ενώ το σπίτι παραμένει ο πιο επικίνδυνος χώρος για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Καμία περιοχή του κόσμου δεν ήταν απαλλαγμένη από περιστατικά γυναικοκτονίας, με την Αφρική να καταγράφει ξανά τον μεγαλύτερο αριθμό, περίπου 22.000 περιστατικά πέρυσι.

Οι γυναικοκτονίες δεν συμβαίνουν απομονωμένα. Συχνά αποτελούν μέρος ενός συνεχούς κύκλου βίας που μπορεί να ξεκινά με ελεγκτική συμπεριφορά, απειλές και παρενόχληση, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικτυακής, δήλωσε η Sarah Hendriks, Διευθύντρια του Τμήματος Πολιτικής της UN Women. Η έκθεση επισημαίνει ότι η τεχνολογική ανάπτυξη έχει επιδεινώσει ορισμένες μορφές βίας και έχει δημιουργήσει νέες, όπως η μη συναινετική κοινοποίηση εικόνων, το doxxing και τα deepfake βίντεο.

Χρειάζεται η εφαρμογή νόμων που να αναγνωρίζουν πώς η βία εκδηλώνεται σε όλη τη ζωή των γυναικών και των κοριτσιών, τόσο διαδικτυακά όσο και εκτός διαδικτύου, και να λογοδοτούν οι δράστες προτού η βία γίνει θανατηφόρα, τόνισε η Sarah Hendriks.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Διάβασε επίσης: Η «25η ώρα» της ημέρας και γιατί οι γυναίκες τη χρειάζονται απεγνωσμένα

Δες κι αυτό…