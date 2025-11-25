Μήπως το phubbing καταστρέφει τη σχέση σου; Τι προτείνουν οι ειδικοί

Το phubbing, δηλαδή η ασυνείδητη απομάκρυνση της προσοχής μας από τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας υπέρ της οθόνης, καταστρέφει τις καθημερινές μας στιγμές

Ζούμε σε μια εποχή όπου το κινητό βρίσκεται σχεδόν μόνιμα στο χέρι μας. Οι περισσότεροι γνωρίζουμε ότι αυτό δεν βοηθά τις σχέσεις μας, όμως συνεχίζουμε να το πιάνουμε δεκάδες φορές την ημέρα, συχνά χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Έτσι, το phubbing, δηλαδή η ασυνείδητη απομάκρυνση της προσοχής μας από τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας υπέρ της οθόνης, καταστρέφει τις καθημερινές μας στιγμές.

Το αποτέλεσμα μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επιζήμιο. Στις σχέσεις, το phubbing δημιουργεί αίσθημα απόρριψης και αδιαφορίας στο έτερον ήμισυ. Στην οικογένεια, η συνεχής χρήση κινητού από τους γονείς μπορεί να αποδυναμώσει τον δεσμό με τα μικρά παιδιά, ενώ στους εφήβους επηρεάζει την αυτοεκτίμηση και την αίσθηση ασφάλειας. Οι ψυχολόγοι τονίζουν ότι αντί να νιώθουμε ενοχές για την έλλειψη αυτοελέγχου, είναι πιο ωφέλιμο να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τις συσκευές μας με πιο ενσυνειδητό τρόπο.

Η στρατηγική της διαφάνειας σώζει

Η Dr Kaitlyn Regehr, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο University College London, προτείνει μια απλή αλλά δυνατή πρακτική. «Κάθε φορά που πιάνετε το κινητό μπροστά σε άλλον άνθρωπο, πείτε φωναχτά γιατί το κάνετε και μόλις τελειώσετε, αφήστε το και επιστρέψτε στη συζήτηση» αναφέρει. Όπως εξηγεί, αυτή η μικρή κίνηση μπορεί να σταματήσει τον αυτοματισμό που μας οδηγεί να ανοίγουμε ειδοποιήσεις ή να κάνουμε γρήγορα μια αναζήτηση χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι διακόπτουμε μια κοινή στιγμή.

Η ίδια τονίζει ότι η διαφάνεια είναι το κλειδί. Αν χρειάζεται να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, πείτε απλά χρειάζεται να το δω αυτό, σε ένα λεπτό θα είμαι πάλι μαζί σου. Το να ονομάζετε την πράξη, όπως ελέγχω τα δρομολόγια του τρένου ή απαντώ στη μαμά μου, λειτουργεί αποτρεπτικά για την άσκοπη περιήγηση και δείχνει στο άλλο άτομο ότι παραμένει σημαντικό για εσάς. Έτσι, ο άλλος δεν νιώθει ότι τον αγνοείτε.

Τι δείχνει η έρευνα για το phubbing και τις σχέσεις

Η Dr Claire Hart, αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο του Southampton, ηγήθηκε έρευνας με 196 συμμετέχοντες για το πώς το phubbing επηρεάζει την ποιότητα των σχέσεων. Τα ευρήματα ήταν ξεκάθαρα. Όταν κάποιος νιώθει ότι ο σύντροφός του δίνει μεγαλύτερη αξία στην ηλεκτρονική του συσκευή παρά στον ίδιο, επιδεινώνεται η μεταξύ τους σχέση.

Η Dr Claire εξηγεί ότι δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο, καθώς ο χαρακτήρας παίζει ρόλο. Ωστόσο, ένα βασικό μοτίβο επαναλαμβάνεται. Όταν κάποιος νιώσει παραμελημένος, συχνά αντιδρά με τον ίδιο τρόπο. Παίρνει κι εκείνος το κινητό και έτσι ξεκινά ένας φαύλος κύκλος όπου και οι δύο αισθάνονται λιγότερο σημαντικοί ο ένας για τον άλλο.

Κάθε φορά που το phubbing μπαίνει σε μια σχέση, χάνεται ένα μικρό κομμάτι σύνδεσης. Και όταν διακόπτεις μια κοινή στιγμή για να κοιτάξεις μια οθόνη, χρειάζεται χρόνος για να επιστρέψεις στη ροή της συζήτησης ή της επαφής. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η ενσυνείδητη χρήση του κινητού είναι το πρώτο βήμα για πιο ουσιαστική επικοινωνία.

