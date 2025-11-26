Go out 26.11.2025

Οι Florence + The Machine επιστρέφουν στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2026

Η Florence Welch και η μπάντα της επανέρχονται στο Eject Festival με υλικό από το νέο άλμπουμ «Everybody Scream»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της βρετανικής indie ροκ σκηνής, καθώς οι Florence + The Machine επιστρέφουν στη χώρα μας στο πλαίσιο του Eject Festival 2026. Η Florence Welch και το συγκρότημα θα εμφανιστούν στις 14 Ιουλίου 2026 στο Telekom Center Athens στο ΟΑΚΑ, σε μια συναυλία που αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες θεατές. Το συγκρότημα θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων τραγούδια από το νέο άλμπουμ «Everybody Scream», την 6η δισκογραφική του δουλειά. Σχολιάζοντας την κυκλοφορία, το περιοδικό Pitchfork σημειώνει ότι σε αυτό το άλμπουμ «η Florence Welch τραγουδά ύμνους ανθεκτικότητας με τον χαρακτηριστικό της ζήλο, ωστόσο εκείνο που ξεχωρίζει είναι οι στίχοι της, που αποτυπώνουν μια υποβόσκουσα αβεβαιότητα». Η αποδοχή της κριτικής έχει εντείνει το ενδιαφέρον για τις επερχόμενες ζωντανές εμφανίσεις της μπάντας.

Μετά την ανακοίνωση ότι οι The Cure θα εμφανιστούν στις 15 Ιουλίου στον ίδιο χώρο, οι Florence + The Machine αποτελούν το δεύτερο μεγάλο όνομα που αποκαλύπτουν οι διοργανωτές του Eject Festival. Το ελληνικό κοινό αναμένει ήδη τις επόμενες προσθήκες στο line up, το οποίο παραδοσιακά συγκεντρώνει καλλιτέχνες υψηλού κύρους.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία των Florence + The Machine ξεκινά την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 12.00 μ. μέσω της πλατφόρμας more.com. Οι προσδοκίες είναι υψηλές, καθώς η μπάντα έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι διαθέτει ισχυρό και αφοσιωμένο ελληνικό κοινό, ενώ οι προηγούμενες συναυλίες της στην Αθήνα έχουν αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις.

