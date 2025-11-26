Meghan Markle: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer του «With Love, Meghan: Holiday Celebration» στο Netflix

Λίγο πριν κυκλοφορήσει το εορταστικό special της σειράς «With Love, Meghan: Holiday Celebration», το Netflix παρουσίασε το επίσημο trailer, αποκαλύπτοντας ένα ζεστό και φωτεινό στιγμιότυπο από την καθημερινότητα της Meghan Markle στο σπίτι της στο Μοντεσίτο. Το επεισόδιο θα προβληθεί στις 3 Δεκεμβρίου και στοχεύει να μεταφέρει στους θεατές έμπνευση για τις γιορτές μέσα από ιδέες, συνταγές και μικρά seasonal μυστικά.

Στο βίντεο που ανέβασε και η ίδια στο Instagram η 44χρονη Meghan εμφανίζεται να στολίζει το σπίτι, να ετοιμάζει χριστουγεννιάτικα πιάτα και να φτιάχνει γιορτινές κατασκευές, μιλώντας ταυτόχρονα για το πόσο σημαντική θεωρεί αυτή την εποχή του χρόνου. «Αγαπώ πραγματικά τις γιορτές», λέει, εξηγώντας πως είναι η ιδανική στιγμή για να βρισκόμαστε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να δημιουργούμε νέες, όμορφες αναμνήσεις.

Διάβασε επίσης: Η Scarlett Johansson ανατρέπει τα δεδομένα στη νέα ακραία εκδοχή του The Exorcist

Το «With Love, Meghan: Holiday Celebration» λειτουργεί σαν μια πρόσκληση από τη Δούκισσα να την ακολουθήσουμε καθώς διακοσμεί τους χώρους του σπιτιού, μαγειρεύει γιορτινά μενού, φτιάχνει χειροποίητα δώρα και μοιράζεται πρακτικές συμβουλές για να κάνουμε την περίοδο των Χριστουγέννων πιο μαγική.

Σε αποσπάσματα από το επεισόδιο τη βλέπουμε να περιηγείται σε φάρμα με χριστουγεννιάτικα δέντρα, ενώ γύρω της βρίσκονται φίλοι και συνεργάτες που τη συντροφεύουν στις προετοιμασίες. Μεταξύ αυτών εμφανίζονται η Naomi Osaka, ο Tom Colicchio, ο Will Guidara, η Kelly Zajfen και η Lindsay Roth.

Αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο στο trailer είναι η μικρή, αλλά ιδιαίτερα τρυφερή, συμμετοχή του πρίγκιπα Harry, η πρώτη του μετά την απουσία του από τον δεύτερο κύκλο της σειράς. Ο Harry εμφανίζεται στην κουζίνα, δοκιμάζει ένα από τα πιάτα και στη συνέχεια μοιράζεται με τη Meghan ένα γλυκό φιλί. Η Δούκισσα δεν παραλείπει να θυμηθεί και την περίοδο που εργαζόταν στην εταιρεία Paper Source, δείχνοντας τεχνικές για περιτύλιγμα δώρων, τις οποίες μάλιστα είχε αναφέρει με χιούμορ σε πρόσφατη ομιλία της στο «Fortune’s Most Powerful Women Summit».

Διάβασε επίσης: Το Wicked: For Good κατέκτησε το box office με 150 εκατομμύρια δολάρια και σημείωσε ιστορικό ρεκόρ

Δες κι αυτό…