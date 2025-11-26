Celeb News 26.11.2025

Ο Simon Cowell λύνει τη σιωπή του για τον θάνατο του Liam Payne

Ο μουσικός παραγωγός τοποθετείται για πρώτη φορά και απορρίπτει κάθε σύνδεση ανάμεσα στη δική του ευθύνη και την τραγική απώλεια του τραγουδιστή
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια από τις πιο προσωπικές του τοποθετήσεις, ο Simon Cowell μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με τα σχόλια που τον θέλουν να ευθύνεται, έστω έμμεσα, για τον πρόωρο θάνατο του Liam Payne. Ο καταξιωμένος παραγωγός και δημιουργός των One Direction απάντησε στις επικρίσεις που προέκυψαν μετά τον χαμό του τραγουδιστή, επισημαίνοντας ότι δεν θεωρεί πως κάποιος μπορεί να κρίνεται υπεύθυνος για τις επιλογές ή τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου έπειτα από τόσα χρόνια.

Σε συνέντευξή του στο podcast «Rolling Stone Music Now», ο Simon Cowell εξήγησε ότι έχει επιλέξει να μην παρακολουθεί όσα γράφονται για εκείνον. Όπως είπε «Δεν διαβάζω τίποτα από όλα αυτά. Η ιδέα ότι ουσιαστικά είσαι υπεύθυνος για τη ζωή κάποιου, δέκα χρόνια μετά το απόγευμα που υπέγραψες μαζί του; Δεν μπορείς να το δεχτείς αυτό». Τόνισε επίσης ότι η συνεχής έκθεση σε σχόλια του διαδικτύου θα είχε ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στην ψυχική του κατάσταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Louis Tomlinson: Μιλά για τον χαμό του Liam Payne στην επέτειο των 15 χρόνων των One Direction

Ο Simon Cowell αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Liam Payne, ο οποίος εντάχθηκε στους One Direction το 2010, σε ηλικία μόλις 16 ετών, μαζί με τους Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik και Harry Styles. Το συγκρότημα κατέκτησε την 3η θέση στο talent show στο οποίο συμμετείχε και στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο με τη Syco Records του Simon Cowell.

Ο παραγωγός μίλησε και για την τελευταία συνάντησή τους, περίπου έναν χρόνο πριν από τον θάνατο του Liam Payne στην Αργεντινή, τον περασμένο Οκτώβριο. Ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου, ενώ στον οργανισμό του εντοπίστηκε κοκτέιλ ουσών. Ο Simon Cowell αποκάλυψε ότι τότε είχε προσπαθήσει να τον ενθαρρύνει να δει τη ζωή και πέρα από τη μουσική. Όπως είπε «Θυμάμαι να του λέω η μουσική δεν είναι τα πάντα. Μην αφήσεις να ελέγχει πια τη ζωή σου. Βρες κάτι άλλο που να σε παθιάζει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παρά το γεγονός ότι απορρίπτει κάθε υπόνοια ευθύνης, δεν κρύβει ότι τον απασχόλησαν σκέψεις για το αν θα μπορούσε να είχε προσφέρει περισσότερη υποστήριξη. Όπως παραδέχτηκε «Κάνεις στον εαυτό σου την ερώτηση θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι παραπάνω; Τι θα είχε συμβεί στον Liam αν δεν είχε μπει ποτέ στο συγκρότημα;». Κλείνοντας, ανέφερε ότι στην τελευταία τους επικοινωνία ο Liam Payne του είχε αφήσει θετική εντύπωση για την ψυχολογία του. Όπως δήλωσε «Νόμιζα ότι ήταν σε πολύ καλή φάση τότε. Θα ήθελα να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φυσικά. Όταν του μίλησα εκείνη την ημέρα, ένιωσα πολύ καλά γι’ αυτόν».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο λόγος που ο Louis Tomlinson δεν μπορεί να φανταστεί επανένωση των One Direction

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Liam Payne Simon Cowell ΘΑΝΑΤΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η συγκλονιστική καμπάνια της Ελεονώρας Μελέτη για τη βία κατά των Γυναικών

Η συγκλονιστική καμπάνια της Ελεονώρας Μελέτη για τη βία κατά των Γυναικών

26.11.2025
Επόμενο
Η απρόσμενη απόχρωση μάσκαρα που χρησιμοποιούν οι make-up artists για να «ανοίγουν» το βλέμμα

Η απρόσμενη απόχρωση μάσκαρα που χρησιμοποιούν οι make-up artists για να «ανοίγουν» το βλέμμα

26.11.2025

Δες επίσης

Η Rihanna έγινε meme στα social media και αυτοτρολάρεται
Celeb News

Η Rihanna έγινε meme στα social media και αυτοτρολάρεται

26.11.2025
Η Miley Cyrus έκλεισε τα 33 και αποκάλυψε μέσω Instagram την μοναδική της ευχή
Celeb News

Η Miley Cyrus έκλεισε τα 33 και αποκάλυψε μέσω Instagram την μοναδική της ευχή

26.11.2025
Χρήστος Χολίδης: Οι πρώτες δηλώσεις για τον γάμο του και η επιθυμία για παιδί
Celeb News

Χρήστος Χολίδης: Οι πρώτες δηλώσεις για τον γάμο του και η επιθυμία για παιδί

26.11.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε on air την νονά του μωρού της
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε on air την νονά του μωρού της

26.11.2025
Η Kim Kardashian κρατά τσάντα από δέρμα ελέφαντα και πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις
Celeb News

Η Kim Kardashian κρατά τσάντα από δέρμα ελέφαντα και πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις

26.11.2025
Ο Κevin Spacey ξεσπά – «Δεν είμαι αστεγός» λέει και κατηγορεί τον Τύπο για παραπληροφόρηση
Celeb News

Ο Κevin Spacey ξεσπά – «Δεν είμαι αστεγός» λέει και κατηγορεί τον Τύπο για παραπληροφόρηση

26.11.2025
Αγνώριστος με άσπρα μαλλιά και μούσια ο Diddy μέσα στην φυλακή
Celeb News

Αγνώριστος με άσπρα μαλλιά και μούσια ο Diddy μέσα στην φυλακή

25.11.2025
Στο νοσοκομείο η Brigitte Bardot μετά από χειρουργική επέμβαση για σοβαρή ασθένεια
Celeb News

Στο νοσοκομείο η Brigitte Bardot μετά από χειρουργική επέμβαση για σοβαρή ασθένεια

25.11.2025
Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για τη στήριξη του Παναγιώτη Κουτσουμπή στην εγκυμοσύνη της
Celeb News

Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για τη στήριξη του Παναγιώτη Κουτσουμπή στην εγκυμοσύνη της

25.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα