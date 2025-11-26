Ο Simon Cowell λύνει τη σιωπή του για τον θάνατο του Liam Payne

Ο μουσικός παραγωγός τοποθετείται για πρώτη φορά και απορρίπτει κάθε σύνδεση ανάμεσα στη δική του ευθύνη και την τραγική απώλεια του τραγουδιστή

Σε μια από τις πιο προσωπικές του τοποθετήσεις, ο Simon Cowell μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με τα σχόλια που τον θέλουν να ευθύνεται, έστω έμμεσα, για τον πρόωρο θάνατο του Liam Payne. Ο καταξιωμένος παραγωγός και δημιουργός των One Direction απάντησε στις επικρίσεις που προέκυψαν μετά τον χαμό του τραγουδιστή, επισημαίνοντας ότι δεν θεωρεί πως κάποιος μπορεί να κρίνεται υπεύθυνος για τις επιλογές ή τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου έπειτα από τόσα χρόνια.

Σε συνέντευξή του στο podcast «Rolling Stone Music Now», ο Simon Cowell εξήγησε ότι έχει επιλέξει να μην παρακολουθεί όσα γράφονται για εκείνον. Όπως είπε «Δεν διαβάζω τίποτα από όλα αυτά. Η ιδέα ότι ουσιαστικά είσαι υπεύθυνος για τη ζωή κάποιου, δέκα χρόνια μετά το απόγευμα που υπέγραψες μαζί του; Δεν μπορείς να το δεχτείς αυτό». Τόνισε επίσης ότι η συνεχής έκθεση σε σχόλια του διαδικτύου θα είχε ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στην ψυχική του κατάσταση.

Ο Simon Cowell αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Liam Payne, ο οποίος εντάχθηκε στους One Direction το 2010, σε ηλικία μόλις 16 ετών, μαζί με τους Louis Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik και Harry Styles. Το συγκρότημα κατέκτησε την 3η θέση στο talent show στο οποίο συμμετείχε και στη συνέχεια υπέγραψε συμβόλαιο με τη Syco Records του Simon Cowell.

Ο παραγωγός μίλησε και για την τελευταία συνάντησή τους, περίπου έναν χρόνο πριν από τον θάνατο του Liam Payne στην Αργεντινή, τον περασμένο Οκτώβριο. Ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του ύστερα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου, ενώ στον οργανισμό του εντοπίστηκε κοκτέιλ ουσών. Ο Simon Cowell αποκάλυψε ότι τότε είχε προσπαθήσει να τον ενθαρρύνει να δει τη ζωή και πέρα από τη μουσική. Όπως είπε «Θυμάμαι να του λέω η μουσική δεν είναι τα πάντα. Μην αφήσεις να ελέγχει πια τη ζωή σου. Βρες κάτι άλλο που να σε παθιάζει».

Παρά το γεγονός ότι απορρίπτει κάθε υπόνοια ευθύνης, δεν κρύβει ότι τον απασχόλησαν σκέψεις για το αν θα μπορούσε να είχε προσφέρει περισσότερη υποστήριξη. Όπως παραδέχτηκε «Κάνεις στον εαυτό σου την ερώτηση θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι παραπάνω; Τι θα είχε συμβεί στον Liam αν δεν είχε μπει ποτέ στο συγκρότημα;». Κλείνοντας, ανέφερε ότι στην τελευταία τους επικοινωνία ο Liam Payne του είχε αφήσει θετική εντύπωση για την ψυχολογία του. Όπως δήλωσε «Νόμιζα ότι ήταν σε πολύ καλή φάση τότε. Θα ήθελα να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φυσικά. Όταν του μίλησα εκείνη την ημέρα, ένιωσα πολύ καλά γι’ αυτόν».

