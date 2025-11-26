Η συγκλονιστική καμπάνια της Ελεονώρας Μελέτη για τη βία κατά των Γυναικών

Η καμπάνια «Άλλαξε το αφήγημα» υπενθυμίζει ότι η αλλαγή νοοτροπίας χτίζεται μέσα από τον τρόπο που μεγαλώνουμε, μιλάμε και συμπεριφερόμαστε, και ότι η αντιμετώπιση της βίας ξεκινά από την αναγνώριση και την αποδόμηση των στερεοτύπων που τη γεννούν

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Ελεονώρα Μελέτη, ανέδειξε στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο τη σημασία της καταπολέμησης της έμφυλης βίας, τονίζοντας ότι βία δεν είναι μόνο η σωματική κακοποίηση ή οι δολοφονίες. Στον λόγο της στην κατάμεστη αίθουσα της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ελεονώρα Μελέτη, συντονίστρια του ΕΛΚ στην επιτροπή FEMM, επεσήμανε ότι βία είναι και η συναισθηματική κακοποίηση, ο συνεχής υποβιβασμός, ο εσωτερικευμένος μισογυνισμός και η ρητορική μίσους.

Η ευρωβουλευτής του ΕΛΚ τόνισε ότι στερεότυπα και προκαταλήψεις δεν περιορίζονται σε άντρες θύτες και γυναίκες θύματα, αλλά μεταδίδονται και από τις δύο πλευρές, υπονομεύοντας την ισότητα σε επαγγέλματα, θέσεις εργασίας, αθλήματα και στην ευρύτερη κοινωνική ζωή. Σημείωσε ότι η αλλαγή πρέπει να ξεκινά από όλους: «Στους άντρες να γίνουν σύμμαχοι στον αγώνα αυτό, στις γυναίκες να μην αποδεχθούν ποτέ ότι “έτσι είναι τα πράγματα”», υπογραμμίζοντας ότι η εξάλειψη της βίας είναι ζήτημα ισότητας και δημοκρατίας.

Διάβασε επίσης: Συγκινητικό AI video «ζωντανεύει» την Ελένη Τοπαλούδη, την Κυριακή Γρίβα και τη Γαρυφαλλιά Ψαρράκου

Η παρέμβαση της Ελεονώρας Μελέτη ανοίγει το δρόμο στη συνέχεια της καμπάνιας της «Άλλαξε το αφήγημα», η οποία ξεκίνησε πέρσι με έξι βίντεο που ανέδειξαν όλες τις μορφές έμφυλης βίας –ψυχολογική, συναισθηματική, οικονομική, σεξουαλική, εργασιακός εκφοβισμός και εσωτερικευμένος μισογυνισμός– συγκεντρώνοντας πάνω από 5.000.000 προβολές.

Φέτος, η καμπάνια επικεντρώνεται στον πυρήνα κάθε μορφής βίας: τα καθημερινά στερεότυπα που αναπαράγονται χωρίς σκέψη και περιορίζουν τη γυναίκα σε μειονεκτική θέση, ενώ ταυτόχρονα στερούν από τον άνδρα την ευαλωτότητα και την ενσυναίσθηση. Η Ελεονώρα Μελέτη υπογραμμίζει ότι η πρόληψη της βίας απαιτεί αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας, καθώς η σωματική βία αποτελεί μόνο το τελικό στάδιο μιας συμπεριφοράς που ξεκινά με μικρότερες, λιγότερο ορατές μορφές βίας.

Η καμπάνια «Άλλαξε το αφήγημα» υπενθυμίζει ότι η αλλαγή νοοτροπίας χτίζεται μέσα από τον τρόπο που μεγαλώνουμε, μιλάμε και συμπεριφερόμαστε, και ότι η αντιμετώπιση της βίας ξεκινά από την αναγνώριση και την αποδόμηση των στερεοτύπων που τη γεννούν.

Στην καμπάνια συμμετέχει φιλικά ο ηθοποιός Λευτέρης Ζαμπετάκης, καθώς και η Αλεξάνδρα με τους συμμαθητές της Τζων, Φίλιππο και Νικ – με τη συναίνεση των γονέων και σε απόλυτα προστατευμένο περιβάλλον. Η σκηνοθεσία είναι της Νατάσσας Ιωάννου, την ιδέα και το σενάριο υπογράφει η Ελεονώρα Μελέτη και την παραγωγή έχει η Marossoulis Production, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Tο πλήρες κείμενο της παρέμβασης

«H βία κατά των γυναικών παραμένει μία από τις πιο επίμονες παθογένειες. Αλλά ας μιλήσουμε ανοικτά. Bία δεν είναι μόνο οι δολοφονίες και η σωματική κακοποίηση. Βία είναι και η συναισθηματική κακοποίηση, ο συνεχής υποβιβασμός, ο εσωτερικευμένος μισογυνισμός, η ρητορική μίσους. Και σε όλα αυτά δεν υπάρχουν μόνο άντρες θύτες και γυναίκες θύματα. Υπάρχουν άντρες και γυναίκες που –συνειδητά ή ασυνείδητα– αναπαράγουν στερεότυπα που θέλουν τη γυναίκα κατώτερη, λιγότερο ικανή, λιγότερο άξια, που θα πρέπει να είναι αυτή που θα μένει πίσω, θα κάνει υπομονή, εκείνη που δεν θα μιλά, εκείνη που θα υπομένει, αυτή που δεν θα δουλεύει γιατί «κρατάει το σπίτι και την οικογένεια δεμένη».

Στερεότυπα που θέλουν επαγγέλματα, θέσεις εργασίας και αθλήματα να μην είναι για γυναίκες, συμπεριφορές και ντυσίματα που προκαλούν, στερεότυπα που θέλουν τις γυναίκες να μπαίνουν στο πάγκο επειδή μεγαλώνουν, δεν είναι πια νέες ή απόλυτα όμορφες. Αν δεν είναι αυτό βία τότε τι είναι; Και τα ζούμε όλα αυτά, τα μεταγγίζουμε από γενιά σε γενιά, από τα σπίτια στα σχολεία, από τις κοινωνίες στα παιδιά μας. Άντρες κ γυναίκες. Και το αφήγημα πρέπει να αλλάξει.

Γι’ αυτό σήμερα απευθύνω έκκληση. Στους άντρες να γίνουν σύμμαχοι, σας χρειαζόμαστε σε αυτόν τον αγώνα. Και στις γυναίκες να μην αποδεχθούν ποτέ ότι «έτσι είναι τα πράγματα». Δεν είναι έτσι, λέμε ψέματα, στον εαυτό μας και στα παιδιά μας.»

Διάβασε επίσης: (ΟΗΕ): Κάθε 10 λεπτά μια γυναίκα δολοφονείται από οικείο της πρόσωπο

Δες κι αυτό…