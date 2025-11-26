Η ζωή της Αγγελικής Νικολούλη ένα βήμα πριν γίνει σειρά στο Netflix

Η Αγγελική Νικολούλη φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια εντυπωσιακή νέα πορεία, αυτή τη φορά εκτός ελληνικών συνόρων, καθώς κυκλοφορούν έντονες φήμες ότι η ζωή και η καριέρα της πρόκειται να μεταφερθούν στη μικρή οθόνη μέσω σειράς του Netflix.

Όπως μετέδωσε πρόσφατα η εκπομπή Εδώ TV, μια ισπανική εταιρεία παραγωγής έχει ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα προκειμένου να ξεκινήσει την πρώτη φάση της προετοιμασίας.

Διάβασε επίσης: Maestro: Η επίσημη ανακοίνωση του Mega για την 4η σεζόν

Το συνεργείο συγκεντρώνει πληροφορίες και υλικό με σκοπό να δημιουργήσει μια δραματοποιημένη σειρά βασισμένη στη διαδρομή της γνωστής δημοσιογράφου. Στόχος τους είναι να αναδείξουν την προσωπικότητά της, τις σημαντικές υποθέσεις που έχει χειριστεί και το συνολικό έργο που έχει αφήσει μέσα από την ερευνητική της εκπομπή.

Η παραγωγή, όπως ακούγεται, θα παρακολουθεί τη διαδρομή της από τα πρώτα της βήματα ως νεαρή ρεπόρτερ μέχρι την καθιέρωσή της ως παρουσιάστριας μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιτυχημένες ερευνητικές εκπομπές στην Ευρώπη. Η Αγγελική Νικολούλη δεν αναμένεται να εμφανιστεί στη σειρά, καθώς ο ρόλος της θα ενσαρκωθεί από ηθοποιό.

Το ενδιαφέρον γύρω από το συγκεκριμένο project είναι ήδη ιδιαίτερα έντονο και, αν τελικά υλοποιηθεί, εκτιμάται πως θα σημειώσει μεγάλη απήχηση.

Διάβασε επίσης: Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκαλύπτει τον λόγο που δεν θα πήγαινε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα – Τι απαντά ο δημοσιογράφος

Δες κι αυτό….