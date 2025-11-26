TV 26.11.2025

Η ζωή της Αγγελικής Νικολούλη ένα βήμα πριν γίνει σειρά στο Netflix

Όλα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Αγγελική Νικολούλη φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα πριν από μια εντυπωσιακή νέα πορεία, αυτή τη φορά εκτός ελληνικών συνόρων, καθώς κυκλοφορούν έντονες φήμες ότι η ζωή και η καριέρα της πρόκειται να μεταφερθούν στη μικρή οθόνη μέσω σειράς του Netflix.

Όπως μετέδωσε πρόσφατα η εκπομπή Εδώ TV, μια ισπανική εταιρεία παραγωγής έχει ήδη ταξιδέψει στην Ελλάδα προκειμένου να ξεκινήσει την πρώτη φάση της προετοιμασίας.

Διάβασε επίσης: Maestro: Η επίσημη ανακοίνωση του Mega για την 4η σεζόν

Το συνεργείο συγκεντρώνει πληροφορίες και υλικό με σκοπό να δημιουργήσει μια δραματοποιημένη σειρά βασισμένη στη διαδρομή της γνωστής δημοσιογράφου. Στόχος τους είναι να αναδείξουν την προσωπικότητά της, τις σημαντικές υποθέσεις που έχει χειριστεί και το συνολικό έργο που έχει αφήσει μέσα από την ερευνητική της εκπομπή.

Αγγελική Νικολούλη
https://www.instagram.com/aggelikinikolouliofficial/

Η παραγωγή, όπως ακούγεται, θα παρακολουθεί τη διαδρομή της από τα πρώτα της βήματα ως νεαρή ρεπόρτερ μέχρι την καθιέρωσή της ως παρουσιάστριας μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και επιτυχημένες ερευνητικές εκπομπές στην Ευρώπη. Η Αγγελική Νικολούλη δεν αναμένεται να εμφανιστεί στη σειρά, καθώς ο ρόλος της θα ενσαρκωθεί από ηθοποιό.

Αγγελική Νικολούλη
https://www.instagram.com/aggelikinikolouliofficial/

Το ενδιαφέρον γύρω από το συγκεκριμένο project είναι ήδη ιδιαίτερα έντονο και, αν τελικά υλοποιηθεί, εκτιμάται πως θα σημειώσει μεγάλη απήχηση.

Διάβασε επίσης: Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκαλύπτει τον λόγο που δεν θα πήγαινε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα – Τι απαντά ο δημοσιογράφος

Δες κι αυτό….

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
netflix ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε on air την νονά του μωρού της

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε on air την νονά του μωρού της

26.11.2025
Επόμενο
Η συγκλονιστική καμπάνια της Ελεονώρας Μελέτη για τη βία κατά των Γυναικών

Η συγκλονιστική καμπάνια της Ελεονώρας Μελέτη για τη βία κατά των Γυναικών

26.11.2025

Δες επίσης

Παρά Πέντε: Η τεράστια ανατροπή που θα δούμε στο reunion με τον ρόλο της Ντάλιας
TV

Παρά Πέντε: Η τεράστια ανατροπή που θα δούμε στο reunion με τον ρόλο της Ντάλιας

26.11.2025
Maestro: Η επίσημη ανακοίνωση του Mega για την 4η σεζόν
TV

Maestro: Η επίσημη ανακοίνωση του Mega για την 4η σεζόν

25.11.2025
Οι Παρασκευές του Δεκεμβρίου στον Alpha γίνονται ακόμα πιο οικογενειακές
TV

Οι Παρασκευές του Δεκεμβρίου στον Alpha γίνονται ακόμα πιο οικογενειακές

25.11.2025
Η έκπληξη που έκανε την Κατερίνα Καινούργιου να λυγίσει on air
TV

Η έκπληξη που έκανε την Κατερίνα Καινούργιου να λυγίσει on air

25.11.2025
GNTM: Ρομαντικές λήψεις, φιλιά στο στόμα και διπλή αποχώρηση
TV

GNTM: Ρομαντικές λήψεις, φιλιά στο στόμα και διπλή αποχώρηση

24.11.2025
Αγωνία, μουσική και ανατροπές στα knockouts του The Voice
TV

Αγωνία, μουσική και ανατροπές στα knockouts του The Voice

24.11.2025
Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκαλύπτει τον λόγο που δεν θα πήγαινε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα – Τι απαντά ο δημοσιογράφος
TV

Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκαλύπτει τον λόγο που δεν θα πήγαινε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα – Τι απαντά ο δημοσιογράφος

24.11.2025
Το TikTok παραληρεί με Ντάλια και Φώτη! Νέες backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παρά Πέντε»
TV

Το TikTok παραληρεί με Ντάλια και Φώτη! Νέες backstage στιγμές από τα γυρίσματα του «Παρά Πέντε»

21.11.2025
Ποσό 34 εκατ. ευρώ για τις σειρές της ΕΡΤ τα έτη 2025 και 2026
TV

Ποσό 34 εκατ. ευρώ για τις σειρές της ΕΡΤ τα έτη 2025 και 2026

20.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα