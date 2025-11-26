Celeb News 26.11.2025

Ο Κevin Spacey ξεσπά – «Δεν είμαι αστεγός» λέει και κατηγορεί τον Τύπο για παραπληροφόρηση

Ο Αμερικανός ηθοποιός ξεκαθαρίζει ότι τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν και εξηγεί πώς προέκυψε η σύγχυση μετά τη συνέντευξή του στην Telegraph
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Kevin Spacey προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση προκειμένου να διαψεύσει τα δημοσιεύματα που τον παρουσίασαν ως άστεγο μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Telegraph. Ο ηθοποιός βρέθηκε στο επίκεντρο νέου κύκλου σχολίων όταν η δήλωσή του ότι «ζει σε ξενοδοχεία και Airbnb» ερμηνεύτηκε από πολλά μέσα ως ένδειξη οικονομικής κατάρρευσης και απώλειας μόνιμης κατοικίας. Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Kevin Spacey απάντησε ευθέως στις σχετικές αναφορές, σημειώνοντας ότι δεν είχε ποτέ πρόθεση να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι άστεγος. Όπως δήλωσε «Νιώθω ότι θα ήταν παραπλανητικό εκ μέρους μου να σας αφήσω να πιστέψετε ότι είμαι πράγματι άστεγος με την στενή έννοια». Ο ηθοποιός ευχαρίστησε όσους επικοινώνησαν μαζί του για να του προσφέρουν βοήθεια και διευκρίνισε ότι η πρόσφατη τοποθέτησή του παρερμηνεύτηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Kevin Spacey υποστήριξε ότι τα λεγόμενά του προς τον δημοσιογράφο Mick Brown της Telegraph παρουσιάστηκαν εκτός πλαισίου. Στη συνέντευξη είχε αναφερθεί ότι «ζει σε ξενοδοχεία και Airbnb και μετακινείται όπου υπάρχει δουλειά», προσθέτοντας ότι η συνθήκη αυτή θυμίζει τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Στο βίντεο επισήμανε ότι η επαγγελματική του δραστηριότητα τους τελευταίους μήνες υπήρξε ιδιαίτερα απαιτητική, αναφέροντας πως εργάζεται σχεδόν αδιάκοπα και ότι μέσα στα τελευταία τρία χρόνια έχει συμμετάσχει σε έξι κινηματογραφικές παραγωγές, ανάμεσά τους και το έργο «Holiguards» το οποίο σκηνοθέτησε ο ίδιος. Το συγκεκριμένο φιλμ δεν έχει ακόμη αποκτήσει διανομή από μεγάλη εταιρεία.

Ο Kevin Spacey απέρριψε ρητά πως βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης οικονομικής δυσχέρειας, τονίζοντας ότι δεν αποτελεί μέρος των «πολλών ανθρώπων που ζουν στον δρόμο, στα αυτοκίνητά τους ή σε εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες». Όπως σημείωσε «η καρδιά μου είναι μαζί τους, αλλά είναι σαφές από το ίδιο το άρθρο ότι δεν είμαι ένας από αυτούς ούτε προσπάθησα να πω κάτι τέτοιο». Παράλληλα κατηγόρησε το βρετανικό μέσο ότι «πούλησε» τον ίδιο τον δημοσιογράφο του, επιτρέποντας όπως είπε τη διαστρέβλωση της αρχικής συνέντευξης.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στο μεγάλο προσωπικό κόστος που είχαν για εκείνον οι καταγγελίες σε βάρος του από το 2017 και μετά. Εξήγησε ότι τα έξοδα των τελευταίων ετών υπήρξαν «τεράστια» και ότι τα έσοδα ήταν ελάχιστα, ενώ παραδέχθηκε πως η πιθανότητα πτώχευσης είχε συζητηθεί, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει. Υπενθύμισε ότι το 2022 αθωώθηκε από κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης στη Νέα Υόρκη και το 2023 απαλλάχθηκε από αντίστοιχες κατηγορίες στο Λονδίνο.

Τον Ιούνιο ο Kevin Spacey είχε εμφανιστεί στην εκπομπή Piers Morgan Uncensored, όπου αποκάλυψε ότι το σπίτι του στη Βαλτιμόρη βρισκόταν υπό διαδικασία κατάσχεσης. Όπως είχε δηλώσει «Το σπίτι μου βγαίνει σε δημοπρασία και πρέπει να επιστρέψω στη Βαλτιμόρη για να βάλω τα πράγματά μου σε αποθήκη. Δεν είμαι βέβαιος πού θα μείνω από εδώ και πέρα». Ο ηθοποιός διευκρίνισε τότε ότι η Βαλτιμόρη αποτελούσε μόνιμη βάση του από το 2012.

Με τη νέα του δημόσια τοποθέτηση ο Kevin Spacey επιχείρησε να αποκαταστήσει το πλαίσιο των δηλώσεών του, επισημαίνοντας την ανάγκη για προσεκτική ανάγνωση και υπεύθυνη παρουσίαση των συνεντεύξεων από τα μέσα ενημέρωσης. Το ζήτημα της κατοικίας του, όπως τόνισε, αφορά την επαγγελματική του κινητικότητα και όχι μια κατάσταση αστεγίας όπως παρουσιάστηκε.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

