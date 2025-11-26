Screen News 26.11.2025

Morgan Freeman: «Το Όσκαρ δεν με άλλαξε, αργά ή γρήγορα θα το κέρδιζα»

Ο βραβευμένος ηθοποιός, Morgan Freeman, μιλά για τη σχέση του με τη δόξα, την καριέρα του και την επιστροφή του στη σειρά ταινιών «Now You See Me»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Παρά την εντυπωσιακή πορεία του στον κινηματογράφο και τη μακρά λίστα βραβείων και υποψηφιοτήτων, ο Morgan Freeman εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη δημοσιότητα με αξιοσημείωτη ψυχραιμία. Σε νέα συνέντευξη στο AARP’s Movies for Grownups, ο 88χρονος ηθοποιός εξήγησε ότι η βράβευσή του με Όσκαρ δεν επηρέασε τον χαρακτήρα του. Όπως είπε «Δεν με άλλαξε ούτε στο ελάχιστο». Ο Morgan Freeman απέσπασε το Όσκαρ Β Ανδρικού Ρόλου το 2005 για την ερμηνεία του ως Eddie Scrap Iron Dupris στην ταινία «Million Dollar Baby». Σχολιάζοντας τη στιγμή εκείνη, ανέφερε ότι η διάκριση δεν τον εξέπληξε, επισημαίνοντας «Κατά κάποιον τρόπο ήξερα από νωρίς ότι κάποια στιγμή θα κέρδιζα ένα Όσκαρ. Δεν με άλλαξε. Ελπίζω ότι δεν με άλλαξε. Γιατί η μόνη πραγματική αλλαγή μετά από ένα τέτοιο βραβείο είναι ότι αυξάνεται λίγο η αμοιβή σου και βελτιώνονται οι επαγγελματικές προοπτικές». Ο ηθοποιός σημείωσε ότι πέρα από αυτά «το σημαντικό είναι να μην αφήσεις τον εγωισμό σου να σε παρασύρει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Morgan Freeman στους Παξούς παρέα με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη

Από το 2005 και έπειτα ο Morgan Freeman έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερες από 30 ταινίες, συνεχίζοντας να ξεχωρίζει για την ερμηνευτική του συνέπεια. Στη διάρκεια της καριέρας του έχει συγκεντρώσει συνολικά 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ανάμεσα σε αυτές συγκαταλέγονται η υποψηφιότητα για Β’ Ανδρικό Ρόλο στο «Street Smart» το 1987 και οι υποψηφιότητες για Α’ Ανδρικό Ρόλο στα «Driving Miss Daisy», «The Shawshank Redemption» και «Invictus».

Κληθείς να ξεχωρίσει τη σημαντικότερη κινηματογραφική στιγμή της καριέρας του, ο Morgan Freeman ανέφερε ότι δυσκολεύεται να διαλέξει μία μόνο ταινία. Όπως δήλωσε «Το Driving Miss Daisy βρίσκεται πολύ ψηλά για μένα. Το ίδιο και το Invictus. Στην πραγματικότητα μου αρέσουν πολλά από τα έργα στα οποία έχω συμμετάσχει». Το «Driving Miss Daisy» που βασίζεται στο έργο του Alfred Uhry και αφηγείται τη φιλία μιας ηλικιωμένης Εβραίας χήρας με τον μαύρο οδηγό της, κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και θεωρείται μία από τις κορυφαίες στιγμές της φιλμογραφίας του. Στο «Invictus» ο Morgan Freeman ενσάρκωσε τον Nelson Mandela σε μια ταινία που καταγράφει τις προσπάθειες του Νοτιοαφρικανού ηγέτη να ενώσει τη χώρα μετά το απαρτχάιντ μέσα από το ράγκμπι. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Clint Eastwood, με τον οποίο ο Morgan Freeman έχει συνεργαστεί πολλές φορές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη μακρόχρονη φιλία του με τον Clint Eastwood, αποκαλύπτοντας τη συμβουλή που του έδωσε ο 95χρονος σκηνοθέτης για το πώς διατηρεί τη ζωντάνια του. Όπως ανέφερε «Μου είπε μην αφήσεις τον γέρο να μπει μέσα σου». Ο Morgan Freeman εξήγησε ότι αυτό σημαίνει διαρκή εγρήγορση, άσκηση, συνέπεια στη φροντίδα του εαυτού και κυρίως κίνηση. Όπως είπε «Το μυστικό είναι να συνεχίζεις να κινείσαι». Στη συνέντευξη ο Morgan Freeman αναφέρθηκε και στην επιστροφή του στη σειρά ταινιών «Now You See Me», όπου υποδύεται τον μάγο Thaddeus Bradley στη νέα ταινία «Now You See Me Now You Dont». Το νέο φιλμ, το οποίο βρίσκεται ήδη στις αίθουσες, συνδυάζει παλιούς και νέους πρωταγωνιστές όπως οι Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Woody Harrelson, Dave Franco, Justice Smith, Dominic Sessa και Ariana Greenblatt.

Ο Morgan Freeman δείχνει να αντιμετωπίζει τη δημοσιότητα, τη μακρά καριέρα και την ηλικία του με την ίδια ήρεμη αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει τις ερμηνείες του, επιμένοντας ότι τίποτε από αυτά δεν τον έχει αλλάξει ουσιαστικά και πως αυτό που τον κρατά ενεργό είναι η αδιάκοπη ανάγκη να συνεχίζει να δημιουργεί.

Διάβασε επίσης: Το Kpop Demon Hunters μπαίνει επίσημα στην κούρσα των Oscars

