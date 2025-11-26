Η Kim Kardashian κρατά τσάντα από δέρμα ελέφαντα και πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις

Νέο κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η εμφάνιση της Kim Kardashian με μία εξαιρετικά σπάνια Birkin τσάντα από δέρμα ελέφαντα, έπειτα από βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Randolph Goods στο Instagram. Στο συγκεκριμένο υλικό η 45χρονη επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα εμφανίζεται να ποζάρει με μια γκρι Birkin, η οποία σύμφωνα με την εταιρεία μεταπώλησης πολυτελών ειδών προέρχεται από μια παλαιότερη και αμφιλεγόμενη πρακτική της Hermès. Όπως αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης, ο οίκος είχε «πειραματιστεί για σύντομο διάστημα με δέρμα ελέφαντα, μετά από αίτημα ενός εύπορου πελάτη που είχε ταξιδέψει για σαφάρι». Το βίντεο προκάλεσε αμέσως σφοδρές αντιδράσεις στα σχόλια. Μεταξύ των χρηστών που αντέδρασαν ήταν και η fashion editor Gabriella Karefa Johnson, η οποία έγραψε «Αυτό είναι βαθιά αηδιαστικό και ανατριχιαστικό». Άλλοι σχολιαστές απευθύνθηκαν στην Kim Kardashian με το μήνυμα «Δεν έχεις ντροπή» ή υπογράμμισαν ότι «οι ελέφαντες είναι μαγικά και μοναδικά πλάσματα που αξίζουν σεβασμό».

Διάβασε επίσης: Ένα απρόσμενο πιτζάμα πάρτι ένωσε ξανά την Kim Kardashian με την Britney Spears

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση της Ireland Baldwin, κόρης των Alec Baldwin και Kim Basinger. Η 30χρονη ηθοποιός και μοντέλο Ireland Baldwin σχολίασε κάτω από την ανάρτηση γράφοντας «Αυτό ξεπερνά κάθε όριο». Στη συνέχεια αναδημοσίευσε το βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram σημειώνοντας «Αυτό είναι τόσο αηδιαστικό και ντροπιαστικό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνεχίζει να υπάρχει στήριξη προς ανθρώπους που κάνουν τέτοια πράγματα».

Το περιστατικό έφερε στο προσκήνιο την κατάσταση των ελεφάντων παγκοσμίως. Σύμφωνα με το World Wildlife Fund, περίπου 20.000 ελέφαντες σκοτώνονται κάθε χρόνο, κυρίως για τους ελεφαντόδοντες, παρά την απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου ελεφαντόδοντου από το 1989. Τα τρία είδη ελεφάντων θεωρούνται απειλούμενα, ενώ έρευνα του 2024 έδειξε ότι οι πληθυσμοί των αφρικανικών ελεφάντων μειώθηκαν κατά 77% την περίοδο 1964 έως 2016.

Η Kim Kardashian φαίνεται πως χρησιμοποίησε την τσάντα στο πλαίσιο ενός από τα ενδυματολογικά σύνολα για τη σειρά «All’s Fair», στην οποία πρωταγωνιστεί. Σε βίντεο στο TikTok, όπου παρουσιάζει τις εμφανίσεις της από τα γυρίσματα, αναφέρεται στην αμφιλεγόμενη Birkin ως «μια πραγματικά σπάνια Birkin». Το σύνολο περιλάμβανε επίσης ένα vintage φόρεμα Donna Karan και ψηλοτάκουνα Hugo Boss, ενώ στο πλατό τη συνόδευε η προσωπική της στυλίστρια Soki Mak.

Η Ireland Baldwin είναι ιδιαίτερα δραστήρια στο ζήτημα των δικαιωμάτων των ζώων. Το 2018 συμμετείχε στην καμπάνια της PETA «I’d Rather Go Naked Than Wear Fur», στην οποία είχε δηλώσει «Αν δεν θα φορούσες το δικό σου σκυλί, δεν πρέπει να φοράς γούνα, γιατί όλα τα ζώα είναι ίσα και αξίζουν σεβασμό και αγάπη». Η οργάνωση την έχει χαρακτηρίσει «υπερασπίστρια των ζώων», επισημαίνοντας ότι ακολουθεί vegan διατροφή και επιλέγει cruelty free προϊόντα. Η μητέρα της, Kim Basinger, είχε συμμετάσχει στην ίδια καμπάνια το 1994.

Διάβασε επίσης: Η Glenn Close υπερασπίζεται τη σειρά All’s Fair παρά τις εξαιρετικά σκληρές κριτικές – Τι λέει για την Kim Kardashian

Δες κι αυτό…