Μουσικά Νέα 26.11.2025

Οι The Chainsmokers δημιουργήσαν club remix εκτέλεση του The Fate of Ophelia της Taylor Swift

Η συνεργασία της Taylor Swift με το δημοφιλές EDM δίδυμο ανανεώνει το τραγούδι που παραμένει στο Νο 1 του Billboard Hot 100 για 7 συνεχόμενες εβδομάδες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Taylor Swift επιστρέφει δυναμικά στα dance floors με μια αναπάντεχη συνεργασία που ήδη προκαλεί ενθουσιασμό στους θαυμαστές της. Το τραγούδι «The Fate of Ophelia» απέκτησε νέα ηλεκτρονική ταυτότητα μέσα από το remix των The Chainsmokers, δίνοντας στην επιτυχία της pop star έναν εντελώς διαφορετικό ρυθμό, σχεδιασμένο για να κυριαρχήσει στα clubs και στις playlist των DJs. Η επίσημη ανακοίνωση από τον λογαριασμό Taylor Nation στο Instagram, όπου δημοσιεύτηκε απόσπασμα του remix. Η ομάδα της τραγουδίστριας περιέγραψε τη νέα εκδοχή με τη φράση «μας τυλίγει σαν αλυσίδα, σαν στέμμα, σαν κληματίδα», δανειζόμενη στίχους από το τραγούδι. Το remix κυκλοφορεί πλέον σε iTunes και Amazon Music μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Taylor Swift.

Taylor Swift
https://www.instagram.com/taylorswift/

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift πετυχαίνει νέο ραδιοφωνικό ρεκόρ με το The Fate of Ophelia

Οι The Chainsmokers έσπευσαν να σχολιάσουν κάτω από την ανάρτηση γράφοντας «Είναι πραγματική τιμή για εμάς, σε αγαπάμε Taylor». Το δίδυμο χαρακτήρισε τη συνεργασία ως μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας του. Η νέα έκδοση του τραγουδιού κυκλοφόρησε ενώ το πρωτότυπο «The Fate of Ophelia» παραμένει για 7η εβδομάδα στο Νο 1 του Billboard Hot 100. Το κομμάτι αποτελεί το βασικό single από το άλμπουμ «The Life of a Showgirl», το οποίο βρίσκεται επίσης για 7 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200. Η επιτυχία του remix αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του τραγουδιού, δημιουργώντας πιθανότητες να παραμείνει στο Νο 1 για 8 εβδομάδες, επίδοση που θα ισοφαρίσει το ρεκόρ της Taylor Swift με το «Anti Hero» το 2022.

Η Taylor Swift έχει συνδέσει πολλές φορές την επιτυχία των single της με remixes, μία τακτική που έχει ακολουθήσει συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Στην περίπτωση του «Anti Hero» είχε συνεργαστεί με τους ILLENIUM, Kungs, Bleachers, Roosevelt και Jayda G. Η ίδια έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι Snakehips, Four Tet, BloodPop και LP Giobbi, δημιουργώντας συνεχώς νέες ηχητικές προσεγγίσεις για τα τραγούδια της.

Το remix των The Chainsmokers, γεμάτο έντονα beats, ηλεκτρονικές κορυφώσεις και δυναμικά bass drops, φαίνεται να ανανεώνει το ενδιαφέρον γύρω από το «The Fate of Ophelia», προσθέτοντας μια χορευτική διάσταση σε ένα κομμάτι που ήδη κυριαρχεί στα charts. Με δεδομένη τη σταθερή επιτυχία του άλμπουμ «The Life of a Showgirl», το νέο remix ενδέχεται να δώσει στην Taylor Swift ακόμη μία παρατεταμένη περίοδο κυριαρχίας στις διεθνείς λίστες επιτυχιών.

Taylor Swift
https://www.instagram.com/taylorswift/

Αν κρίνει κανείς από τις πρώτες αντιδράσεις, η συνεργασία της Taylor Swift με τους The Chainsmokers δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη κυκλοφορία, αλλά μια στρατηγική κίνηση που ενισχύει την παρουσία της τόσο στη mainstream pop όσο και στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή.

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift σαρώνει το Billboard για 7η συνεχόμενη εβδομάδα με το The Life of a Showgirl

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
REMIX Taylor Swift The Chainsmokers The Fate of Ophelia
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Kim Kardashian κρατά τσάντα από δέρμα ελέφαντα και πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις

Η Kim Kardashian κρατά τσάντα από δέρμα ελέφαντα και πυροδοτεί σφοδρές αντιδράσεις

26.11.2025
Επόμενο
5 ιδέες για γεύματα που είναι πλούσια σε μαγνήσιο και βιταμίνη D σε κάθε μπουκιά.

5 ιδέες για γεύματα που είναι πλούσια σε μαγνήσιο και βιταμίνη D σε κάθε μπουκιά.

26.11.2025

Δες επίσης

Ωδή στην κομψότητα και ρετρό διάθεση στο Christmas in Paris της Christina Aguilera (Video)
Μουσικά Νέα

Ωδή στην κομψότητα και ρετρό διάθεση στο Christmas in Paris της Christina Aguilera (Video)

26.11.2025
Ξεκαρδιστικό video με την Katy Perry να δαγκώνει χάρτινη τούρτα γίνεται viral
Μουσικά Νέα

Ξεκαρδιστικό video με την Katy Perry να δαγκώνει χάρτινη τούρτα γίνεται viral

26.11.2025
Η Έλενα Λεώνη παρουσιάζει την «Βροχή», ένα τραγούδι που υμνεί την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης
Μουσική

Η Έλενα Λεώνη παρουσιάζει την «Βροχή», ένα τραγούδι που υμνεί την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης

25.11.2025
Eternal Sunshine Tour: Ο λόγος που η Ariana Grande θα δώσει περιορισμένο αριθμό συναυλιών
Μουσικά Νέα

Eternal Sunshine Tour: Ο λόγος που η Ariana Grande θα δώσει περιορισμένο αριθμό συναυλιών

25.11.2025
Η Καίτη Γαρμπή επανέρχεται δισκογραφικά ως «Femme Fatale» μέσα από ένα δυνατό κι ακαταμάχητο τσιφτετέλι.
Μουσικά Νέα

Η Καίτη Γαρμπή επανέρχεται δισκογραφικά ως «Femme Fatale» μέσα από ένα δυνατό κι ακαταμάχητο τσιφτετέλι.

25.11.2025
Η Sabrina Carpenter δέχεται απρόσμενη backstage επίσκεψη από τον Paul McCartney
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter δέχεται απρόσμενη backstage επίσκεψη από τον Paul McCartney

25.11.2025
Ελένη Φουρέιρα: Η συναρπαστική ταινία για το hit «Alleluia»
Μουσικά Νέα

Ελένη Φουρέιρα: Η συναρπαστική ταινία για το hit «Alleluia»

25.11.2025
Πλουσιότερη κατά 2 εκατομμύρια δολάρια έγινε η Τζένιφερ Λόπεζ από γάμο στην Ινδία
Μουσικά Νέα

Πλουσιότερη κατά 2 εκατομμύρια δολάρια έγινε η Τζένιφερ Λόπεζ από γάμο στην Ινδία

25.11.2025
Το Βατικανό εξυμνεί το νέο album της Rosalia LUX
Μουσικά Νέα

Το Βατικανό εξυμνεί το νέο album της Rosalia LUX

25.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα