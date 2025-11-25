CineDoc: “TACK” το ντοκιμαντέρ της Βάνιας Τέρνερ σε όλη την Ελλάδα

Το ντοκιμαντέρ της Βάνιας Τέρνερ σε παραγωγή του ONASSIS CULTURE για την πρώτη δίκη-ορόσημο του ελληνικού #MeToo, προβάλλεται στις 30 Νοεμβρίου στον κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ από το CineDoc, παρουσία της σκηνοθέτιδας Βάνιας Τέρνερ

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το CineDoc διοργανώνει μια σειρά από προβολές του ντοκιμαντέρ TACK της Βάνιας Τέρνερ σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με κινηματογραφικές αίθουσες, πολιτιστικούς φορείς, συμβουλευτικά κέντρα και εκπαιδευτικούς φορείς.

Στην Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί ειδική προβολή του ντοκιμαντέρ την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 16.00 στον κινηματογράφο Δαναό, όπου μετά το τέλος της ταινίας, θα ακολουθήσει Q&A με τη σκηνοθέτιδα.

Σύνοψη

Όταν η Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατώρου αποκαλύπτει δημόσια τον βιασμό της από ισχυρό παράγοντα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, πυροδοτεί το κίνημα #MeToo στην Ελλάδα και δίνει τη δύναμη σε εκατοντάδες γυναίκες να σπάσουν τη δική τους σιωπή. Μία από αυτές είναι η Αμαλία, νεαρή πρωταθλήτρια της ιστιοπλοΐας, η οποία αποφασίζει να καταγγείλει τον πρώην προπονητή της για τη συστηματική κακοποίηση που υπέστη από εκείνον ανάμεσα στα 11 και τα 13.

Το TACK παρακολουθεί τις δύο γυναίκες επί δύο χρόνια καταγράφοντας τη ζωή και τον αγώνα τους κατά τη διάρκεια της δίκης-ορόσημο, την πρώτη του ελληνικού #MeToo. Σκίτσα animation ζωντανεύουν τη σκληρή ακροαματική διαδικασία, στη διάρκεια της οποίας η Αμαλία υφίσταται εξαντλητικές καταθέσεις, victim blaming και συνεχείς απόπειρες αμφισβήτησης της αξιοπιστίας της. Ταυτόχρονα η Σοφία έρχεται ξανά αντιμέτωπη με το τραύμα και τη σχέση με τον πατέρα της, ενώ πιέζει για θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

Οι δύο γυναίκες συνειδητοποιούν ότι ο αγώνας τους για να αλλάξει η ελληνική κοινωνία, είναι ακόμα στην αρχή. Έτσι, θα χρειαστεί να κάνουν tack, όπως ακριβώς οι ιστιοπλόοι, όταν ελίσσονται ανάμεσα στους αντίθετους ανέμους.

TACK – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ

ΑΘΗΝΑ – Κινηματογράφος Δαναός (Κηφισίας 109, Αμπελόκηποι)

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Ώρα Έναρξης: 16.00

Παρουσία της σκηνοθέτριας Βάνιας Τέρνερ, με την οποία θα ακολουθήσει Q&A μετά την προβολή.

Πρόγραμμα υπόλοιπων προβολών:

ΑΘΗΝΑ – Δημοτικός Κινηματογράφος Αλέκα (Δήμος Ζωγράφου)

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 19.00

Θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα Βάνια Τέρνερ, τη Γεωργία Πετράκη, κοινωνιολόγο, ομότιμη καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, πρώην Διευθύντρια Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου και τον Τάσο Γιαννόπουλο, Δικηγόρο, LLM.

ΤΗΝΟΣ – Στέγη Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Τήνου

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 19.30

Προβολή στο πλαίσιο του ΕυρυΤήνια Art Festival. Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα Βάνια Τέρνερ.

ΑΘΗΝΑ – Deree – The American College of Greece

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 15.30

Προβολή στο πλαίσιο της εκδήλωσης TACKling Violence. Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα Βάνια Τέρνερ. Τη συζήτηση θα συντονίσουν οι καθηγήτριες Χρύσα Ζάχου και Άρτεμις Αναστασιάδου

ΑΘΗΝΑ – Μουσικό Λύκειο Παλλήνης

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα Βάνια Τέρνερ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Αίθουσα 9)

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 16.00

Σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΠΑΤΡΑ: Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Πάτρας.

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ: Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κεφαλλονιάς.

ΣΕΡΡΕΣ – Θέατρο Αστέρια (ΔΗΠΕΘΕ Σερρών): Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025

Σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Σερρών.

Η ταινία έκανε την ελληνική πρεμιέρα της κατά τη διάρκεια του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης όπου απέσπασε 5 διακρίσεις (Βραβείο WIFT-Women in Film & Television, Βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας από την Επιτροπή Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Βραβείο ΕΡΤ, Ειδική μνεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Newcomers).

Έκτοτε, το ντοκιμαντέρ έχει προβληθεί και διακριθεί σε πολυάριθμα φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό (Regional Jury Award και Abakus Foundation Audience Award for Exceptional Discussion στο One World International Human Rights Documentary Film Festival, FIWOM.Choice Award – Grand Prix στο 17o Film Festival for Women’s Rights στη Νότια Κορέα, Ειδική μνεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Ντοκιμαντέρ στο 53ο Διεθνές Φεστιβάλ Molodist στην Ουκρανία, Βραβείο Μουσικής για τον Νίκο Βελιώτη και Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, κ.ά.)

Σημείωμα σκηνοθέτριας

Το TACK είναι μια πολύ προσωπική καταγραφή της ζωής και του αγώνα δύο γυναικών για δικαίωση. Οι ζωές της Σοφίας και της Αμαλίας διασταυρώνονται όταν η Αμαλία αποφασίζει να στείλει μήνυμα στη Σοφία, λίγες ημέρες μετά τη δημόσια μαρτυρία της για τον βιασμό της από έναν ισχυρό παράγοντα της ιστιοπλοΐας. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ξεκινά ένας δικαστικός αγώνας εναντίον του πρώην προπονητή της Αμαλίας.

Η ταινία ακολουθεί και παρατηρεί τις δύο γυναίκες επί δύο χρόνια περίπλοκων και επώδυνων δικαστικών διαδικασιών. Οι ζωές τους στην ταινία εκτυλίσσονται παράλληλα: Άρχισα να κινηματογραφώ τη Σοφία, ενώ γινόταν εθνικό σύμβολο, χωρίς να γνωρίζω τι θα ακολουθήσει κι ενώ το κύμα των καταγγελιών είχε μόλις αρχίσει να ξεδιπλώνεται. Λίγο μετά γνώρισα την Αμαλία και ξεκίνησα να περνάω χρόνο μαζί της και να κινηματογραφώ την ίδια και την οικογένειά της. Αναπτύχθηκε μεγάλη οικειότητα μεταξύ μας, καθώς και με τις οικογένειές τους. Ιδιαίτερα στο διάστημα της δίκης, η κάμερά μου έγινε κατά κάποιον τρόπο αποθετήριο των δικών τους σκέψεων και συναισθημάτων. Έτσι, μου ανοίχτηκε ένα παράθυρο στον κόσμο του σύνθετου ψυχικού τραύματος και στο πώς αυτό επηρεάζει τα θύματα και τους κοντινούς τους ανθρώπους – κανείς δεν μένει αλώβητος όταν γίνεται ένας βιασμός.

Θέλησα όμως να προχωρήσω και πέρα από τη ζωή των πρωταγωνιστριών, για να αφηγηθώ την ιστορία ενός σαθρού συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και πώς αυτό κατακερματίζει τα θύματα. Μέσα από αυτή την οδυνηρή καταγραφή, ελπίζω να προβληματίσω για την έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης των δικαστών και συνηγόρων σε θέματα έμφυλης βίας και παιδικής κακοποίησης, αλλά και την απουσία ενός γενικού πλαισίου προστασίας των θυμάτων. Ελπίζω ακόμα να δημιουργήσω ερωτήματα για το πώς οι σεξιστικές αντιλήψεις, η κυρίαρχη κουλτούρα, η τοξικότητα και η νοσηρότητα απομονώνουν, στιγματίζουν και φιμώνουν τα θύματα, ακόμα και όταν αυτά είναι παιδιά.

Λίγα λόγια για το CineDoc

Κατεβάστε εδώ τον κατάλογο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26.

Δείτε εδώ το trailer του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26.

Το CineDoc προβάλλει και διανέμει βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ. Οι προβολές διοργανώνονται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc, σε συνεργασία με τον κινηματογράφο Δαναό και τον θερινό κινηματογράφο Άνεσις, το Γαλλικό Ινστιτούτο, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το CineDoc Βόλου υπό την αιγίδα του Δήμου Βόλου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας και Β. Σποράδων, τον Δήμο Λαρισαίων , το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (αίθουσες «Παύλος Ζάννας» και «Σταύρος Τορνές») και τον Χώρο Πολιτισμού «Σημείο» στο Ρέθυμνο. Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Απρίλιο στο κυρίως δίκτυο του CineDoc, με την παρουσίαση νέων ταινιών, περίπου μία φορά τον μήνα. Χορηγός του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-2026 είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece.

Παράλληλα, το CineDoc διευρύνει συνεχώς το δίκτυο διανομής του μέσα από τη διοργάνωση προβολών ντοκιμαντέρ τόσο στα ελληνικά νησιά (Κυκλάδες, Σποράδες, Ιόνιο και Δωδεκάνησα στο πλαίσιο του CineDoc Island), όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάθε χρόνο, συμμετέχει στη συνδιοργάνωση και υποστήριξη περιφερειακών προβολών ντοκιμαντέρ, σε συνεργασία με πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς, κινηματογραφικές λέσχες, συμβουλευτικά κέντρα, ιδρύματα, κινηματογραφικές αίθουσες, δήμους κ.ά. Οι παράλληλες και περιφερειακές προβολές πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ακολουθήστε το CineDoc στο facebook και το instagram . Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.cinedoc.gr | [email protected]