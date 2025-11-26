Ωδή στην κομψότητα και ρετρό διάθεση στο Christmas in Paris της Christina Aguilera (Video)

Η Christina Aguilera παρουσιάζει τη νέα της χριστουγεννιάτικη παραγωγή με τίτλο «Christmas in Paris», η οποία θα προβληθεί αποκλειστικά σε κινηματογραφικές αίθουσες στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 14 και 21 Δεκεμβρίου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα νέο video στο οποίο ερμηνεύει το κλασικό τραγούδι των Richard Rodgers και Oscar Hammerstein «My Favorite Things», προσφέροντας ένα μικρό δείγμα από το επερχόμενο μουσικό της πρόγραμμα.

Στην ανάρτησή της, η Christina Aguilera σημείωσε «Το τραγούδι My Favorite Things, το πρώτο single από το επερχόμενο χριστουγεννιάτικο σπέσιαλ που ηχογραφήθηκε ζωντανά στον Πύργο του Άιφελ». Το βίντεο παρουσιάζει την καλλιτέχνιδα σε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό, με λαμπερή λευκή ενδυμασία και μαύρα διάφανα γάντια, ενώ στο πλευρό της εμφανίζονται μπαλαρίνες και μια ολόκληρη ορχήστρα. Το Παρίσι και ο φωτισμένος Πύργος του Άιφελ λειτουργούν ως φόντο για μια κινηματογραφημένη ερμηνεία που συνδυάζει την αισθητική του κλασικού μιούζικαλ με τη σύγχρονη ποπ εικόνα της Christina Aguilera.

Το ειδικό χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα δημιουργήθηκε με αφορμή τον εορτασμό των 25 χρόνων από την κυκλοφορία του άλμπουμ της Christina Aguilera «My Kind of Christmas». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με Emmy Sam Wrench, γνωστός για έργα όπως το «Taylor Swift The Eras Tour». Η παραγωγή γυρίστηκε στο Παρίσι μπροστά σε ένα περιορισμένο κοινό διακοσίων πενήντα ατόμων, σε έναν χώρο που έχει διαμορφωθεί σαν χειμερινός κήπος με θέα το Musée du Quai Branly.

Σε επίσημη περιγραφή της παραγωγής αναφέρεται ότι «σε ένα σκηνικό όπου ο Πύργος του Άιφελ μεταμορφώνεται σε μια λαμπερή χριστουγεννιάτικη γιορτή, η Christina Aguilera παραδίδει μια καθηλωτική παράσταση με το παρισινό τοπίο να λειτουργεί ως σκηνικό και μάρτυρας ταυτόχρονα». Σύμφωνα με την παραγωγή, καθώς πέφτει το φως του δειλινού, η Christina Aguilera ερμηνεύει χριστουγεννιάτικα κλασικά κομμάτια αλλά και τραγούδια που σημάδεψαν την καριέρα της, μέσα σε μια κινηματογραφική αισθητική που θυμίζει παλιό σινεμά. Ανάμεσα στις μουσικές στιγμές παρεμβάλλονται μικρές παριζιάνικες σκηνές στις οποίες η τραγουδίστρια μιλά για την αγάπη, τη μητρότητα, την καλλιτεχνική της πορεία και τη διαρκή της ανάγκη για ανανέωση.

Το «Christmas in Paris» περιλαμβάνει επίσης υλικό ντοκιμαντερίστικου χαρακτήρα που έχει γυριστεί σε διάφορα σημεία της πόλης, καθώς και σκηνές από το ιστορικό καμπαρέ Crazy Horse. Η παραγωγή κορυφώνεται σε ένα χιονισμένο φινάλε μπροστά στον Πύργο του Άιφελ, προσφέροντας ένα εορταστικό κλείσιμο που συνδυάζει μουσική, εικόνα και αφήγηση.

Με το «Christmas in Paris» η Christina Aguilera επιδιώκει να δημιουργήσει μια οπτικοακουστική εμπειρία που συνδυάζει τη μουσική της ταυτότητα με την αισθητική και το ρομαντισμό της γαλλικής πρωτεύουσας, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική χριστουγεννιάτικη πρόταση που τιμά τη διαχρονικότητα του έργου της αλλά και την καλλιτεχνική της εξέλιξη.

