Screen News 25.11.2025

Η Emily Watson θα παραλάβει το βραβείο Richard Harris στα φετινά BIFA

Η δύο φορές υποψήφια για Oscar ηθοποιός αναγνωρίζεται για τη μακρόχρονη και πολυδιάστατη προσφορά της στον βρετανικό κινηματογράφο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Emily Watson πρόκειται να λάβει το βραβείο Richard Harris στη φετινή τελετή των British Independent Film Awards, μια διάκριση που απονέμεται σε προσωπικότητες των οποίων το έργο έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην ιστορία του βρετανικού κινηματογράφου. Το βραβείο, που θεσμοθετήθηκε το 2002 προς τιμήν του αείμνηστου Richard Harris, αναγνωρίζει τη σταθερή καλλιτεχνική αξία και την ουσιαστική συμβολή ενός ηθοποιού στο αγγλόφωνο σινεμά.

Η Emily Watson έκανε την πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση με την εμβληματική ερμηνεία της στο «Breaking the Waves» του Lars von Trier το 1996, δίπλα στον Stellan Skarsgård, έναν ρόλο που της χάρισε αμέσως την πρώτη της υποψηφιότητα για Oscar και την καθιέρωσε ως ένα από τα πιο υπολογίσιμα ονόματα της γενιάς της. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Jim Sheridan στο «The Boxer» με τον Daniel Day Lewis, πρωταγωνίστησε στο «Angela’s Ashes» του Alan Parker και συμμετείχε στο πολυβραβευμένο ensemble του «Gosford Park».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Emily Watson απέσπασε δεύτερη υποψηφιότητα για Oscar με την ερμηνεία της ως Jacqueline du Pré στο «Hilary and Jackie» σε σκηνοθεσία Anand Tucker, για την οποία κέρδισε και το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου στα BIFA. Ακολούθησαν συνεργασίες με τον Adam Sandler στο «Punch Drunk Love» του Paul Thomas Anderson, ενώ το έργο της τιμήθηκε εκ νέου στα BIFA με υποψηφιότητες για τα «Wah Wah» του Richard E. Grant και «God’s Creatures». Η Emily Watson κέρδισε την Αργυρή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου για την ερμηνεία της στην ταινία «Small Things Like These» του Tim Mielants, ενώ πρόσφατα ξεχώρισε στη σειρά «Dune Prophecy» και στην επιτυχημένη μίνι σειρά «Chernobyl» που της χάρισε υποψηφιότητες για Emmy και Golden Globe. Το 2025 επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με τον Cillian Murphy στη δραματική ταινία «Steve» και ερμηνεύει τη Mary Shakespeare στο «Hamnet» της Chloé Zhao, δίπλα στον Paul Mescal και την Jessie Buckley.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με αφορμή τη βράβευσή της, η Emily Watson δήλωσε «είμαι ενθουσιασμένη και είναι μεγάλη τιμή να παραλάβω αυτό το βραβείο. Είχα το μεγάλο προνόμιο να περάσω χρόνο με τον Jared Harris ως ηθοποιό και αφηγητή ακούγοντας συναρπαστικές ιστορίες για τον πατέρα του και τη δύναμη που εξέπεμπε. Είμαι βαθιά ευγνώμων στην οικογένεια Harris που με σκέφτηκε. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή. Ευχαριστώ BIFA». Η 28η απονομή των British Independent Film Awards θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου στο Λονδίνο, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία χρονιά τον σημαντικό ρόλο των ανεξάρτητων βρετανικών παραγωγών και τιμώντας δημιουργούς που συμβάλλουν καθοριστικά στην εξέλιξη του σύγχρονου κινηματογράφου.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

