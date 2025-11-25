MadWalk 2025 by Three Cents
Calliope: Η φωτογράφος που έκανε τη μόδα πολιτισμό βραβεύεται στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η ελληνική μόδα και το πολιτιστικό φαινόμενο που δημιούργησε η Calliope γιορτάζονται στο MadWalk 2025 by Three Cents
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Καλλιόπη Καρβούνη, γνωστή διεθνώς ως Calliope, αποτελεί μία από τις πιο διακεκριμένες Ελληνίδες φωτογράφους, με καριέρα που εκτείνεται πάνω από 20 χρόνια και διεθνή αναγνώριση στον χώρο της μόδας και των πορτρέτων προσωπικοτήτων. Η Calliope είναι η πρώτη τιμώμενη του νέου θεσμού MadWalk of Fame, που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά φέτος στο MadWalk 2025 by Three Cents, τιμώντας ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ελληνική μόδα και συνέβαλαν στην εξέλιξή της.

Γεννημένη στην Αθήνα, η Calliope έδειξε από μικρή ηλικία την αγάπη της για τη φωτογραφία, πειραματιζόμενη από τα δέκα της χρόνια με τη φωτογραφική μηχανή του πατέρα της. Σε ηλικία μόλις 17 ετών έφυγε για σπουδές στο Λονδίνο, ενώ στη συνέχεια συνέχισε στο Μιλάνο, όπου εργάστηκε ως fashion editor στην Ιταλική Vogue. Η θρυλική Franca Sozzani αντιλήφθηκε το ταλέντο της και της ανέθεσε τις πρώτες επαγγελματικές φωτογραφήσεις της.

Η καριέρα της εκτοξεύθηκε με διεθνείς συνεργασίες για κορυφαία περιοδικά όπως Vogue, Elle, Glamour, Amica, αλλά και για διαφημιστικές καμπάνιες των Guess και Ralph Lauren. Στη Νέα Υόρκη, όπου ζει και εργάζεται από το 1987, έχει φωτογραφίσει διάσημες προσωπικότητες όπως η Halle Berry, Madonna, Gianni Versace, ενώ παράλληλα έχει αναλάβει projects που αποτυπώνουν την ελληνική κουλτούρα με σύγχρονη ματιά.

Η Calliope έχει εκδώσει δύο σημαντικά λευκώματα:

  • «Παραδοσιακές Φορεσιές», όπου φωτογραφίζει ιστορικές ελληνικές ενδυμασίες και επώνυμους Έλληνες, προβάλλοντας την πολιτισμική κληρονομιά της χώρας.
  • «Children of the Light», που αναδεικνύει τη νέα γενιά των Ελλήνων, επώνυμων και μη, με έμφαση στη νιότη, την καθαρότητα και το φως.
Παράλληλα με τη διεθνή της καριέρα, η Calliope έχει δημιουργήσει στο Κολωνάκι το Queen Calliope, έναν χώρο που αντικατοπτρίζει το προσωπικό της στιλ μέσα από ρούχα και αξεσουάρ.

Στην προσωπική της ζωή, παντρεύτηκε τον Χρήστο Καρβούνη στη Μύκονο και είναι μητέρα δύο δίδυμων κοριτσιών, της Άννας Απολλωνίας και της Ίντια Ολυμπίας. Παρά την πολυάσχολη διεθνή της πορεία, η Ελλάδα παραμένει η χώρα που θέλει να μεγαλώνουν οι κόρες της και να αντλούν έμπνευση.

Η Calliope, με τη ματιά, την αισθητική και την αφοσίωσή της, έχει μετατρέψει τη φωτογραφία μόδας σε πολιτισμικό φαινόμενο και αποτελεί πρότυπο για τις επόμενες γενιές. Η βράβευσή της στο MadWalk of Fame 2025 τιμά τη συνεισφορά της στη μόδα και αναδεικνύει την Ελλάδα ως πηγή έμπνευσης στον διεθνή χώρο της τέχνης και της φωτογραφίας.

