Ο Σάκης Ρουβάς μιλά για τη συνεργασία του με τη Βίκυ Καγιά στο MadWalk 2025 by Three Cents

15 χρόνια μετά την πρώτη τους συνεργασία, ο Σάκης Ρουβάς και η Βίκυ Καγιά συναντιούνται ξανά στη σκηνή του μεγαλύτερου fashion and music project της χώρας

Το MadWalk 2025 by Three Cents πλησιάζει με γοργούς ρυθμούς και η προσμονή κορυφώνεται ενόψει της λαμπερής διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do. Το εντυπωσιακό fashion and music event, μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, υπόσχεται ένα θέαμα υψηλής αισθητικής, όπου αγαπημένοι super stars θα συνυπάρξουν με κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και δημοφιλή fashion brands δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο catwalk show με ρυθμό, λάμψη και καλλιτεχνική τόλμη. Ενόψει αυτής της μεγάλης βραδιάς, ο Σάκης Ρουβάς μίλησε για την επιστροφή του στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents και για τη νέα του συνεργασία με τη Βίκυ Καγιά.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά στο MEGA, ο Σάκης Ρουβάς εξέφρασε τη χαρά του που θα ανοίξει φέτος το MadWalk 2025 by Three Cents παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι με τίτλο «Έρωτας σκοτεινός». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «είναι πραγματική χαρά και τιμή για μένα να ανοίξω φέτος τα Madwalk 2025 και να παρουσιάσω για πρώτη φορά το νέο μου τραγούδι με τίτλο Έρωτας σκοτεινός. Είναι όμως ακόμα μεγαλύτερη η συγκίνηση με το γεγονός ότι αυτό συνδέεται με την υποστήριξη του οράματος Ελπίδα».

Διάβασε επίσης: MadWalk 2025 by Three Cents: Anastasia, AD1 και ABOUT YOU υπογράφουν ένα act που επαναπροσδιορίζει τη μόδα και τη μουσική

Συνεχίζοντας σημείωσε «είναι ωραίο και να δίνεις αλλά η αλήθεια είναι ότι μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση που υπάρχει αυτά που παίρνω είναι ακόμα πιο σημαντικά. Οπότε για μένα ναι η προσφορά είναι πολύ όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ζωής». Ο Σάκης Ρουβάς μίλησε και για τη συνεργασία του με τη Βίκυ Καγιά, η οποία θα βρεθεί στο πλευρό του στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents. Τόνισε ότι η τελευταία τους κοινή εμφάνιση στο συγκεκριμένο project ήταν πριν από δεκαπέντε χρόνια. Όπως είπε «με τη Βίκυ Καγιά είχαμε συνεργαστεί ξανά στο πρώτο Madwalk πριν από 15 χρόνια. Πέρασαν 15 χρόνια. Χαίρομαι πολύ γιατί τη Βίκυ την ξέρω από το 1993».

Το MadWalk 2025 by Three Cents αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο συζητημένες διοργανώσεις της χρονιάς, τιμώντας τη σύνδεση μόδας και μουσικής και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του θεσμού ως κορυφαίου fashion and music event στην Ελλάδα.

Διάβασε επίσης: Η Ήβη Αδάμου έφερε πιο κοντά τα Χριστούγεννα στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…